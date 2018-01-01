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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1138113911401141

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 161
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
27%
44
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
14%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
24
Всього голосів : 161
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 22:27

  asti написав:Кстати о птичках. У кого какие ожидания по цене вторички в горизонте двух-трёх лет? Существующий сейчас рост - это что по вашему - отскок после падения или действительно РОСТ? Смотрел на график Домика - роста нет, посмотрел авизо за 17 год июнь - тогда на Оболони можно было найти неплохие варианты за 32-34 тыс (БПС-ка с хорошей косметикой на средних этажах) сейчас такое продается на 10-12 тыс дороже, то есть имеем более чем 30% рост - это уже серьёзно. Вопрос - продолжится ли? А вообще ситуация парадоксальная - каждый год на рынок выходят десятки тысяч новых квартир, сотни тысяч людей уехали на заработки и многие ТАМ остались и при этом рост и аренды и продажи - откуда?!

Из жизненного опыта "Дверей"! Каждые выборы происходит перераспределение "потоков" (самое показательное это донецкие, потом винницкие, сейчас скорей всего криворожсцы будут.)сначала наедается верхушка, потом середнячки, потом низшее звено... и от каждого этапа кормится определенная прослойка !
rusramzik
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 22:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В Оранж сити начали продавать вторую очередь
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 22:55

  asti написав:Я думаю, что БПС-ки ещё лет 50 простоят как минимум. Царские дома с деревянными перекрытиями стоят уже больше 100 лет и падать пока не собираются - скорее завалится очередная Войцеховка, которую склепали из песка и пенопласта на самой тонкой арматуре/// Прелесть вторички - это ее локация и скромные габариты под аренду///


Не простоят.

Вы много выдели царских 16этажек?

В БПС через 10-15 лет прийдет писец лифтам, а менять их по новому закону нема за шо. Только за деньги жильцов. Посмотрим как жильцы готовы будут скинуться по 1000уе. Ответ: никак.

В МОПы Бпсок уже сегодня выглядят как кадры фильма ужасов.

Встречался как то с Мальвиной, так снимал отель для чпоканья, потому что она жила в 12этажке панельной, так туда когда заходишь, пока до квартиры дойдешь- уже на пол-шестого... :(

Да и в квартирах там обычно не версаль
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 23:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Асти, кстати, вот дешевей - квартира за 23куе на Оболони с новым ремонтом

https://www.olx.ua/obyavlenie/kvartira- ... Eq5ck.html

Чего не берете?
investorkiev
 
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