Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
asti написав:Я думаю, что БПС-ки ещё лет 50 простоят как минимум. Царские дома с деревянными перекрытиями стоят уже больше 100 лет и падать пока не собираются - скорее завалится очередная Войцеховка, которую склепали из песка и пенопласта на самой тонкой арматуре/// Прелесть вторички - это ее локация и скромные габариты под аренду///
Не простоят, лифты навернутся через 10-15 лет. А по новому закону чинить их - за счет жильцов, тоесть никак.