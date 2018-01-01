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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1138113911401141

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 161
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
27%
44
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
14%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
24
Всього голосів : 161
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 23:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Асти, кстати, вот дешевей - квартира за 23куе на Оболони с новым ремонтом

https://www.olx.ua/obyavlenie/kvartira- ... Eq5ck.html

Чего не берете?
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 04:02

  investorkiev написав:Асти, кстати, вот дешевей - квартира за 23куе на Оболони с новым ремонтом https://www.olx.ua/obyavlenie/kvartira- ... Eq5ck.htmlЧего не берете?
А чего продают? :) (Классика) а если серьёзно - ну где Попова и где Оболонь?! Тут недавно БПС-ка проскользнула неплохая на Венике за 28 с ремонтом - не успел...
asti
 
Повідомлень: 600
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 07:13

Підскажіть ЖК - «Абрикосовий» ,чи нормальний забудовник Київміськбуд?
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 07:33

  asti написав:Я думаю, что БПС-ки ещё лет 50 простоят как минимум. Царские дома с деревянными перекрытиями стоят уже больше 100 лет и падать пока не собираются - скорее завалится очередная Войцеховка, которую склепали из песка и пенопласта на самой тонкой арматуре/// Прелесть вторички - это ее локация и скромные габариты под аренду///


Не простоят, лифты навернутся через 10-15 лет. А по новому закону чинить их - за счет жильцов, тоесть никак.
investorkiev
 
Повідомлень: 336
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Подякував: 22 раз.
Подякували: 104 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 07:44

  asti написав:
  investorkiev написав:Асти, кстати, вот дешевей - квартира за 23куе на Оболони с новым ремонтом https://www.olx.ua/obyavlenie/kvartira- ... Eq5ck.htmlЧего не берете?
А чего продают? :) (Классика) а если серьёзно - ну где Попова и где Оболонь?! Тут недавно БПС-ка проскользнула неплохая на Венике за 28 с ремонтом - не успел...



https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-1k ... EoZyB.html

Вот в готовом доме 23куе за 42 метра.

Предложений много, вы переборчивый слишком
investorkiev
 
Повідомлень: 336
З нами з: 06.03.19
Подякував: 22 раз.
Подякували: 104 раз.
 
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  #<1 ... 1138113911401141
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