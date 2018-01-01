RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1140114111421143

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 161
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
27%
44
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
14%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
24
Всього голосів : 161
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 12:48

airmax78
Ну почему же. Есть уже хруши с цветочками на подоконниках и дорожками на лестничных клетках. Их пока единицы, но они есть.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 8332
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1000 раз.
Подякували: 2241 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 13:40

  antey1969 написав:airmax78
Ну почему же. Есть уже хруши с цветочками на подоконниках и дорожками на лестничных клетках. Их пока единицы, но они есть.

В Одессе (да и в Киеве наверняка также) правило такое: чем глубже во дворе находится хрущик - тем более лютый ПЦ он из себя представляет. Исключение - хрущи, расположенные вдоль оживленных трасс - там ПЦ прямо с фасадных хрущей и начинается.
airmax78
 
Повідомлень: 30432
З нами з: 25.10.12
Подякував: 807 раз.
Подякували: 3623 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 14:51

У меня есть знакомый директор предприятия известного по всей Украине, как и за ее пределами. Как-то узнал, что живет в хруще и дети отдельно тоже. Менять ничего не хочет, хотя деньги есть. И это не единичный случай.

Еще один решил инвестировать в недвигу. Вопрос у него был есть ли хрущи с лифтами?

Хотя конечно поскотовский взгляд это всегда смешно.
Бывалый
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1389
З нами з: 10.09.11
Подякував: 423 раз.
Подякували: 407 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1140114111421143
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1452, 1453, 1454
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
14532 2393286
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 чер, 2019 22:20
rjkz
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 180773
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? - 2018 1 ... 3166, 3167, 3168
Faceless » Пон 01 січ, 2018 14:04
31672 60136
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 гру, 2018 23:25
trololo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (71927)
08.06.2019 16:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.