airmax78
Ну почему же. Есть уже хруши с цветочками на подоконниках и дорожками на лестничных клетках. Их пока единицы, но они есть.
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Додано: Суб 08 чер, 2019 12:48
airmax78
Ну почему же. Есть уже хруши с цветочками на подоконниках и дорожками на лестничных клетках. Их пока единицы, но они есть.
Додано: Суб 08 чер, 2019 13:40
В Одессе (да и в Киеве наверняка также) правило такое: чем глубже во дворе находится хрущик - тем более лютый ПЦ он из себя представляет. Исключение - хрущи, расположенные вдоль оживленных трасс - там ПЦ прямо с фасадных хрущей и начинается.
Додано: Суб 08 чер, 2019 14:51
У меня есть знакомый директор предприятия известного по всей Украине, как и за ее пределами. Как-то узнал, что живет в хруще и дети отдельно тоже. Менять ничего не хочет, хотя деньги есть. И это не единичный случай.
Еще один решил инвестировать в недвигу. Вопрос у него был есть ли хрущи с лифтами?
Хотя конечно поскотовский взгляд это всегда смешно.
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