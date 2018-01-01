Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Герман Стерлигов вообще в деревне живет натуральным хозяйством. Вода из колодца, жена в косынке ходит. Дети - за скотиной ухаживают. Деньги есть, если че. Опять же, если это "красный директор", то, может привычка с совка: прятаться от ОБХСС и не отсвечивать осталась. Чужая душа - потемки. P.S. А вы давно с Поскота переехали?
Вкладчик1234 написав:"Вы что там жрете?": Стерлигов закрыл все свои магазины и обозвал клиентов "говноедами"
Стоимость предприятия, в которое входит коровник, пекарня, 4 служебных постройки и несколько магазинов в центре Москвы, составила 6,66 млрд. долларов При этом долги Украины оцениваются в около 100 млрд. долл. Т.е. как 15 коровников, пекарен и 60 служебных построек. Мой мир перевернулся.
Вкладчик1234 написав:"Вы что там жрете?": Стерлигов закрыл все свои магазины и обозвал клиентов "говноедами"
Стоимость предприятия, в которое входит коровник, пекарня, 4 служебных постройки и несколько магазинов в центре Москвы, составила 6,66 млрд. долларов При этом долги Украины оцениваются в около 100 млрд. долл. Т.е. как 15 коровников, пекарен и 60 служебных построек. Мой мир перевернулся.
Наверное сложности гугл-перевода с китайского, скорее всего не миллиардов, а миллионов.
Вкладчик1234 написав:"Вы что там жрете?": Стерлигов закрыл все свои магазины и обозвал клиентов "говноедами"
Стоимость предприятия, в которое входит коровник, пекарня, 4 служебных постройки и несколько магазинов в центре Москвы, составила 6,66 млрд. долларов При этом долги Украины оцениваются в около 100 млрд. долл. Т.е. как 15 коровников, пекарен и 60 служебных построек. Мой мир перевернулся.
Наверное сложности гугл-перевода с китайского, скорее всего не миллиардов, а миллионов.
IPO компаний стоящих 6.66 млн. долл. США не бывает в природе. Юристы и организаторы подготовки стоят дороже.
Бывалый написав:У меня есть знакомый директор предприятия известного по всей Украине, как и за ее пределами. Как-то узнал, что живет в хруще и дети отдельно тоже. Менять ничего не хочет, хотя деньги есть. И это не единичный случай.
Еще один решил инвестировать в недвигу. Вопрос у него был есть ли хрущи с лифтами?
Хотя конечно поскотовский взгляд это всегда смешно.
Герман Стерлигов вообще в деревне живет натуральным хозяйством. Вода из колодца, жена в косынке ходит. Дети - за скотиной ухаживают. Деньги есть, если че. Опять же, если это "красный директор", то, может привычка с совка: прятаться от ОБХСС и не отсвечивать осталась. Чужая душа - потемки. P.S. А вы давно с Поскота переехали?