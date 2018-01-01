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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1142114311441145>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 161
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
27%
44
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
14%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
24
Всього голосів : 161
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 17:12

  UA написав:
  airmax78 написав:Герман Стерлигов вообще в деревне живет натуральным хозяйством. Вода из колодца, жена в косынке ходит. Дети - за скотиной ухаживают. Деньги есть, если че.
Опять же, если это "красный директор", то, может привычка с совка: прятаться от ОБХСС и не отсвечивать осталась. Чужая душа - потемки.
P.S. А вы давно с Поскота переехали?

Крестьянская лавка Стерлигова провела IPO на Гонконгской бирже
https://panorama.pub/6478-krestyanskaya ... igova.html

"Вы что там жрете?": Стерлигов закрыл все свои магазины и обозвал клиентов "говноедами"
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Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 18:12

  Вкладчик1234 написав:"Вы что там жрете?": Стерлигов закрыл все свои магазины и обозвал клиентов "говноедами"

Стоимость предприятия, в которое входит коровник, пекарня, 4 служебных постройки и несколько магазинов в центре Москвы, составила 6,66 млрд. долларов
При этом долги Украины оцениваются в около 100 млрд. долл.
Т.е. как 15 коровников, пекарен и 60 служебных построек.
Мой мир перевернулся.
es77
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 18:27

  es77 написав:
  Вкладчик1234 написав:"Вы что там жрете?": Стерлигов закрыл все свои магазины и обозвал клиентов "говноедами"

Стоимость предприятия, в которое входит коровник, пекарня, 4 служебных постройки и несколько магазинов в центре Москвы, составила 6,66 млрд. долларов
При этом долги Украины оцениваются в около 100 млрд. долл.
Т.е. как 15 коровников, пекарен и 60 служебных построек.
Мой мир перевернулся.


Наверное сложности гугл-перевода с китайского, скорее всего не миллиардов, а миллионов.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 18:38

  freeze написав:
  es77 написав:
  Вкладчик1234 написав:"Вы что там жрете?": Стерлигов закрыл все свои магазины и обозвал клиентов "говноедами"

Стоимость предприятия, в которое входит коровник, пекарня, 4 служебных постройки и несколько магазинов в центре Москвы, составила 6,66 млрд. долларов
При этом долги Украины оцениваются в около 100 млрд. долл.
Т.е. как 15 коровников, пекарен и 60 служебных построек.
Мой мир перевернулся.


Наверное сложности гугл-перевода с китайского, скорее всего не миллиардов, а миллионов.

IPO компаний стоящих 6.66 млн. долл. США не бывает в природе. Юристы и организаторы подготовки стоят дороже.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 18:41

  UA написав:
  airmax78 написав:
  Бывалый написав:У меня есть знакомый директор предприятия известного по всей Украине, как и за ее пределами. Как-то узнал, что живет в хруще и дети отдельно тоже. Менять ничего не хочет, хотя деньги есть. И это не единичный случай.

Еще один решил инвестировать в недвигу. Вопрос у него был есть ли хрущи с лифтами?

Хотя конечно поскотовский взгляд это всегда смешно.

Герман Стерлигов вообще в деревне живет натуральным хозяйством. Вода из колодца, жена в косынке ходит. Дети - за скотиной ухаживают. Деньги есть, если че.
Опять же, если это "красный директор", то, может привычка с совка: прятаться от ОБХСС и не отсвечивать осталась. Чужая душа - потемки.
P.S. А вы давно с Поскота переехали?

Крестьянская лавка Стерлигова провела IPO на Гонконгской бирже
https://panorama.pub/6478-krestyanskaya ... igova.html

Это первоапрельская шутка. Стерлигов и IPO - это теперь из разных миров понятия: мира православных праведников и мира "пиндосаф и 3.14дapaсаф".
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 18:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Макс, а сколько ИПО провели лично вы?
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 18:59

  airmax78 написав:
  Понаехал написав:К стати бывал(в молодость выпивал у коллег дома) в хрущиках с потолками значительно выше, чем в панельке. Кажется метра под три.

Такие хрущики в народе сталинками называют.

Есть еще переходные - строились после войны пленными немцами. На Соломенке таких хватает
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 19:13

  investorkiev написав:Макс, а сколько ИПО провели лично вы?

0. Я же не в инвстиционном банке работаю.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 20:03

  airmax78 написав:
  Понаехал написав:К стати бывал(в молодость выпивал у коллег дома) в хрущиках с потолками значительно выше, чем в панельке. Кажется метра под три.

Такие хрущики в народе сталинками называют.


Ні!!

То "хрущосталінки".
Планування і площа - як у звичайного "хруща" (кухня 5,5 м2, прохідна кімната, об'єднані ванна і туалет), але стелі високі, 2,95 м.


Вони дорогі, собаки. Дорожчі звичайних "хрущів" тієї ж площі.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 20:13

  Frant написав:
  airmax78 написав:
  Понаехал написав:К стати бывал(в молодость выпивал у коллег дома) в хрущиках с потолками значительно выше, чем в панельке. Кажется метра под три.

Такие хрущики в народе сталинками называют.


Ні!!

То "хрущосталінки".
Планування і площа - як у звичайного "хруща" (кухня 5,5 м2, прохідна кімната, об'єднані ванна і туалет), але стелі високі, 2,95 м.


Вони дорогі, собаки. Дорожчі звичайних "хрущів" тієї ж площі.

Не буду утверждать, но насколько я помню, там ещё и мусоропровод был.
Понаехал
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