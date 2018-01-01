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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1142114311441145

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 161
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
27%
44
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
14%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
24
Всього голосів : 161
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 20:17

  airmax78 написав:
  Понаехал написав:К стати бывал(в молодость выпивал у коллег дома) в хрущиках с потолками значительно выше, чем в панельке. Кажется метра под три.

Такие хрущики в народе сталинками называют.

Хрущик. Однозначно. Я ещё тогда спрашивал все ли хрущи в Москве такие. Не все, но целая серия или две было.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 20:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://www.olx.ua/obyavlenie/kvartira- ... EoYWq.html

18куе!! С документами!!

Ну вот почему бы не купить под аренду asti?
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 20:37

  es77 написав:
  Вкладчик1234 написав:"Вы что там жрете?": Стерлигов закрыл все свои магазины и обозвал клиентов "говноедами"

Стоимость предприятия, в которое входит коровник, пекарня, 4 служебных постройки и несколько магазинов в центре Москвы, составила 6,66 млрд. долларов
При этом долги Украины оцениваются в около 100 млрд. долл.
Т.е. как 15 коровников, пекарен и 60 служебных построек.
Мой мир перевернулся.


А еще он суп из себя варит и продает (это не шутка).

Зображення
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 20:40

  investorkiev написав:https://www.olx.ua/obyavlenie/kvartira-1-komnatnaya-32kv-ul-raketnaya-24-goloseevskiy-r-n-IDEoYWq.html

18куе!! С документами!!

Ну вот почему бы не купить под аренду asti?


Интересно кто там будет арендовать, Оранж по расположению гораздо лучше, а это ж...а полная.
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Повідомлень: 388
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