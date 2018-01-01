Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Вкладчик1234 написав:"Вы что там жрете?": Стерлигов закрыл все свои магазины и обозвал клиентов "говноедами"
Стоимость предприятия, в которое входит коровник, пекарня, 4 служебных постройки и несколько магазинов в центре Москвы, составила 6,66 млрд. долларов При этом долги Украины оцениваются в около 100 млрд. долл. Т.е. как 15 коровников, пекарен и 60 служебных построек. Мой мир перевернулся.
А еще он суп из себя варит и продает (это не шутка).