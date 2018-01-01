Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Вкладчик1234 написав:"Вы что там жрете?": Стерлигов закрыл все свои магазины и обозвал клиентов "говноедами"
Стоимость предприятия, в которое входит коровник, пекарня, 4 служебных постройки и несколько магазинов в центре Москвы, составила 6,66 млрд. долларов При этом долги Украины оцениваются в около 100 млрд. долл. Т.е. как 15 коровников, пекарен и 60 служебных построек. Мой мир перевернулся.
А еще он суп из себя варит и продает (это не шутка).
investorkiev написав:https://www.olx.ua/obyavlenie/kvartira-1-komnatnaya-32kv-ul-raketnaya-24-goloseevskiy-r-n-IDEoYWq.html18куе!! С документами!! Ну вот почему бы не купить под аренду asti?
Мне не подходит. Очень дёшево! (c) А если серьёзно - сталкиваюсь уже не первый раз с такой ситуацией - нашел неплохой вариант - его ведёт один риэлтор - говорит, мол, доки проверили - всё в ажуре. НО! Хозяйка/хозяин заграницей - приедут только на сделку. А задаток надо оставить им, в агентстве. Но нотариально его оформить нельзя тк нотариус может оформить только с хозяином. Доверенности, насколько я понял у них нет. Что это - развод или стандартная практика?!
investorkiev написав:https://www.olx.ua/obyavlenie/kvartira-1-komnatnaya-32kv-ul-raketnaya-24-goloseevskiy-r-n-IDEoYWq.html18куе!! С документами!! Ну вот почему бы не купить под аренду asti?
Мне не подходит. Очень дёшево! (c) А если серьёзно - сталкиваюсь уже не первый раз с такой ситуацией - нашел неплохой вариант - его ведёт один риэлтор - говорит, мол, доки проверили - всё в ажуре. НО! Хозяйка/хозяин заграницей - приедут только на сделку. А задаток надо оставить им, в агентстве. Но нотариально его оформить нельзя тк нотариус может оформить только с хозяином. Доверенности, насколько я понял у них нет. Что это - развод или стандартная практика?!
Вполне похоже на развод.
Если очень хочется рискнуть - включите видео связь с хозяевами, пусть покажут паспорта с фотками (но не фото а именно видео). Хотя все равно подозрительно - дешевый сыр сами знаете где...
51-летний житель Ужгорода облил себя горючей жидкостью возле здания Закарпатской областной прокуратуры после трех лет судебной тяжбы с газовой компанией и полицией. Он получил 90% ожогов тела и умер в больнице на следующий день после инцидента.
Протестовал против высокой комуналки и что его отключили от газа. Звериный оскал капитализма..
investorkiev написав:51-летний житель Ужгорода облил себя горючей жидкостью возле здания Закарпатской областной прокуратуры после трех лет судебной тяжбы с газовой компанией и полицией. Он получил 90% ожогов тела и умер в больнице на следующий день после инцидента.
Протестовал против высокой комуналки и что его отключили от газа. Звериный оскал капитализма..
Трибека, ну нельзя быть таким лицемером. Зверный, пля, оскал. А Круши па10ке (или уже дороже?) за однуху сдавать (и не дай Бог на какой-то месяц-два мне задержаться с оплатой) и мальвин за аренду шпилить - это какой оскал и чего? #Лендлордылицемеры
investorkiev написав:Asti, купить вменяемую новостройку у застройщика, многие с ремонтом сразу предлагают.Серьезно. В вашем сегменте совко-вторичка это сплошной геммор. Не говоря уже о физическом состоянии - а в документах.Наследства-зеки-малолетние дети-выписаны/не выписаны, пять совладельцев со своими альтернативками.. оно вам надо в это все вникать?
Я обращусь к юристу и оплачу его услуги в случае необходимости))//