человек ответил про Кредитное плече в недвиге. Реальный пример!
так что капитулируйте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 08 чер, 2019 23:06
человек ответил про Кредитное плече в недвиге. Реальный пример!
так что капитулируйте!
viewtopic.php?p=4678362#p4678362
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Додано: Суб 08 чер, 2019 23:53
Человек от безденежья взял кредит в гривне, повезло, попал на девал. Был бы идиотом с деньгами, вложил бы одновременно деньги в овгз или гривнедепо и влетел бы.
Продвигать схему взять кредит в гривне под 20% и вложить в гривне под 18 это даже хуже, чем в 21 веке доказывать, что земля плоская. Это просто спорить с калькулятором.
Ладно, капитулирую. Не хочу ввязываться в допотопный спор лириков с физиками.
Додано: Нед 09 чер, 2019 00:22
Человек должен попробовать на своей шкуре. Тем более, что в банках потихоньку рассасываются старые ипотечные NPL. Нужны новые - в нац валюте, не защищенные никакими мораториями. А то скоро отделам по взысканию проблемной задолженности придется сотрудников сокращать.
Додано: Нед 09 чер, 2019 00:54
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
ребята, тут 90% тему попутали? несут какую-то ... о чем попало.
то лендлорды делятся впечатлениями (не в той ветке), то еще какое-то га.. обсуждают.
по сути - за последний год реально приподнялись цены (мониторю периодически), вопрос простой - какого хека? зп выросли? спрос огромный? кредиты дают? на днях узнал, что знакомые продали 3-ху на троещине в доме с 30+ летней выдержкой квартиру за ... 54т. 2 года назад в соседнем доме (почти в соседнем, но рядом) похожую продали за 34. что происходит? я провтыкал мега рост экономики?
З.Ы. напоминаю тему ветки - Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? хотя "когда" пора менять на "если".
хутин пуйло, но, кажется, шоколадный заяц и очкастый кролик еще хуже
Додано: Нед 09 чер, 2019 01:43
Обвал цен на что-то стоящее вы проморгали еще 4 года назад. Но про шлачело на Трое за 54куе вы загоняете.
Додано: Нед 09 чер, 2019 01:46
В 2012 ОВГЗ смысла не имело. Депозиты были для тех кто забыл.
Зачем спорить о том что могло бы быть или не быть??? Какой это имеет смысл? это во-первых. Во-вторых мы ждем от его объяснения, он мало что сказал. Во-третьих. Он бы по курсе 8,80грн конвертнулся бы в бакс и взял бы обратно по 20-35грн и взял бы 8-квартир или 14-квартир эконом класса в 2014. Во-четвертых, Ну, ёперэсете он был взял биткоин по 10долларов за монету и купил бы весь Киев. А так просто бы сидел с квартирой как попугай . в-пятых и т.д.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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