Додано: Нед 09 чер, 2019 00:54

ребята, тут 90% тему попутали? несут какую-то ... о чем попало.

то лендлорды делятся впечатлениями (не в той ветке), то еще какое-то га.. обсуждают.

по сути - за последний год реально приподнялись цены (мониторю периодически), вопрос простой - какого хека? зп выросли? спрос огромный? кредиты дают? на днях узнал, что знакомые продали 3-ху на троещине в доме с 30+ летней выдержкой квартиру за ... 54т. 2 года назад в соседнем доме (почти в соседнем, но рядом) похожую продали за 34. что происходит? я провтыкал мега рост экономики?

З.Ы. напоминаю тему ветки - Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? хотя "когда" пора менять на "если".

хутин пуйло, но, кажется, шоколадный заяц и очкастый кролик еще хуже