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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 09 чер, 2019 09:07
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Смысл строить такие царь-лоджии в доме УКО, где доки никогда не дадут и больше в аренде за гиперлоджию не заплатят?
Додано: Нед 09 чер, 2019 09:21
Тю...
Жизнь она одна и прожить ее надо на полную.
Пока большинство пыхтит на работе пытаясь заработать на г*** в "Патриотике", хозяин тулит пентхаузЬ по-бАхАтому.
И вообще, если застройщику можно строить дом где-попало без разрешений, почему жильцу нельзя "покращити житлові умови" ?
Додано: Нед 09 чер, 2019 09:25
Это вы про членов правительства? Не тиражируйте агитационный бред БПП. У меня все знакомые "на подсосе". Всё то шо постарело но падаражало - потенциальный висяк на годы. Сам был продаваном и знаю о чём говорю
Додано: Нед 09 чер, 2019 09:43
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Как бороться с неплательщиками коммуналки.
Кажется есть радикальный вариант - отбирать квартиру за долги.
Мне кажется я придумал (или подслушал) более ювелирное решение. Пропущенный платеж за коммуналку должен портить кредитную историю! Никакой оплаты частями айфонов, или под конский процент. Надо потихоньку рулить в сторону североамериканской модели, когда все завязано на хорошую кредитную историю.
Додано: Нед 09 чер, 2019 09:55
Зарплата администратора в салоне красоты на Позняках -12000грн. При ВФЯ было 500$.
Когда я продавал совкошлак 2 года назад - было по 10 просмотров в неделю, за 1.5 месяца получил задаток, потом еще время на оформление...
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