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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1144114511461147

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 162
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
28%
45
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
14%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
24
Всього голосів : 162
Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 09:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Смысл строить такие царь-лоджии в доме УКО, где доки никогда не дадут и больше в аренде за гиперлоджию не заплатят?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 09:21

  барабашов написав:Смысл строить такие царь-лоджии в доме УКО, где доки никогда не дадут и больше в аренде за гиперлоджию не заплатят?

Тю...
Жизнь она одна и прожить ее надо на полную.
Пока большинство пыхтит на работе пытаясь заработать на г*** в "Патриотике", хозяин тулит пентхаузЬ по-бАхАтому.
И вообще, если застройщику можно строить дом где-попало без разрешений, почему жильцу нельзя "покращити житлові умови" ?
es77
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 09:25

  asti написав:за последние два года зарплаты в Киеве выросли в полтора раза а то и больше, а бакс стоит.

Это вы про членов правительства? :mrgreen: Не тиражируйте агитационный бред БПП. У меня все знакомые "на подсосе". Всё то шо постарело но падаражало - потенциальный висяк на годы. Сам был продаваном и знаю о чём говорю 8)
moniks
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 09:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Как бороться с неплательщиками коммуналки.
Кажется есть радикальный вариант - отбирать квартиру за долги.
Мне кажется я придумал (или подслушал) более ювелирное решение. Пропущенный платеж за коммуналку должен портить кредитную историю! Никакой оплаты частями айфонов, или под конский процент. Надо потихоньку рулить в сторону североамериканской модели, когда все завязано на хорошую кредитную историю.
kianushkolosov
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 09:55

  moniks написав:
  asti написав:за последние два года зарплаты в Киеве выросли в полтора раза а то и больше, а бакс стоит.

Это вы про членов правительства? :mrgreen: Не тиражируйте агитационный бред БПП. У меня все знакомые "на подсосе". Всё то шо постарело но падаражало - потенциальный висяк на годы. Сам был продаваном и знаю о чём говорю 8)



Зарплата администратора в салоне красоты на Позняках -12000грн. При ВФЯ было 500$.

Когда я продавал совкошлак 2 года назад - было по 10 просмотров в неделю, за 1.5 месяца получил задаток, потом еще время на оформление...
investorkiev
 
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