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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1146114711481149>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 162
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
28%
45
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
14%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
24
Всього голосів : 162
Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 10:30

  jj1981ua написав:так а что такое 500 баксов - на это не выживешь: еда, комуналка, шмотки, аренда...



При чем тут выживешь/не виживешь.

Я говорю факт - это девка без образования, без мозгов, нифига делать не нужно - сиди себе за ресепшном и получай 12000.
Это не много, но сколько нужно?

Я уже говорил свою мысль- низкооплачиваемые зарплаты (маникюрши, плиточники, кассиры) уже почти вернулись на долларовый уровень 2013. Почему?
Потому что работодаталь конкурирует за них с Польшей.

А вот те, у кого была зарплата 5000$ и больше в 2013 - те в печали, хорошо если 70-80 тыс грн получают. Потому что белый воротничок не поедет на клубнику, лучше тут перебьется.

Поэтому моя ставка - на эконом в КРЖН.

Продажа шлачка за 1.5 месяца - это я считаю со свистом, я привел как пример что эконом разлетается как пирожки.

Ребята, в деиндустрализированной экономике делать ставку на средний класс (комфорт+ и бизнес в класификации квартир) - глупо.

Подтверждение этому Аирмакс, который продает свою новую прэлэсть.. сколько? Год уже? Больше?
А эконом однухи улетают за 1-2 месяца.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 10:51

  jj1981ua написав:об индустрии красоты я сужу по контактам жены (парикмахеры, маникюр, знакомые и соседки в доме ее родителей) - там какой-то жир течет: одна после 3-х месячных курсов рубит 20, вторая с опытом и набитой клиентурой меньше 40 не имеет (но пашет без выходных), третья за год с мужем выплатили двушку за 50т. это простые парикмехерши-маникюрщицы-броведелательницы и тп. по другим направлениям я таких "успехов" не наблюдаю.
рост цен как и успехи индустрии красоты связываю с тем, что из-за полного пи... в регионах вся страна приперла в Киев. от такого количества людей и цены на квартиры - цены на аренду выросли. другой версии не придумал. вот думал тут подскажут.

Бизнес на некрасивых женщинах всегда имел сверхприбыли.
Это целый кластер экономики :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 10:55

  investorkiev написав:
  jj1981ua написав:так а что такое 500 баксов - на это не выживешь: еда, комуналка, шмотки, аренда...

При чем тут выживешь/не виживешь.
Я говорю факт - это девка без образования, без мозгов, нифига делать не нужно - сиди себе за ресепшном и получай 12000.
Это не много, но сколько нужно?
Я уже говорил свою мысль- низкооплачиваемые зарплаты (маникюрши, плиточники, кассиры) уже почти вернулись на долларовый уровень 2013. Почему?
Потому что работодаталь конкурирует за них с Польшей.

Вы упускаете факт подорожания коммуналки в 5-6 раз, продуктов в разы, одежды в разы, медицины в разы. И да отдых. До войны Крым. За 7-8к.грн. семья 2 недели. Сегодня 30-40к.грн. 11 ночей Турция.
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 10:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Девочка из салона красоты и раньше, и сейчас ездит и в Турцию, и в ОАЭ, и Мальдивы, только если ее туда везет папик.

Хотя нет - 3* горящий тур в Турцию/египет вполне можно купить за 300$/чел
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 11:33

  investorkiev написав:
  jj1981ua написав:так а что такое 500 баксов - на это не выживешь: еда, комуналка, шмотки, аренда...



При чем тут выживешь/не виживешь.

Я говорю факт - это девка без образования, без мозгов, нифига делать не нужно - сиди себе за ресепшном и получай 12000.
Это не много, но сколько нужно?

Я уже говорил свою мысль- низкооплачиваемые зарплаты (маникюрши, плиточники, кассиры) уже почти вернулись на долларовый уровень 2013. Почему?
Потому что работодаталь конкурирует за них с Польшей.

А вот те, у кого была зарплата 5000$ и больше в 2013 - те в печали, хорошо если 70-80 тыс грн получают. Потому что белый воротничок не поедет на клубнику, лучше тут перебьется.

Поэтому моя ставка - на эконом в КРЖН.

Продажа шлачка за 1.5 месяца - это я считаю со свистом, я привел как пример что эконом разлетается как пирожки.

Ребята, в деиндустрализированной экономике делать ставку на средний класс (комфорт+ и бизнес в класификации квартир) - глупо.

Подтверждение этому Аирмакс, который продает свою новую прэлэсть.. сколько? Год уже? Больше?
А эконом однухи улетают за 1-2 месяца.

За первоначально выставленную цену прэлесть улетала со свистом. Но осмотревшись по сторонам я решил что свист - это к потере денег и приподнял ценник на 20%. Уверен, вот-вот в Киев потянутся криворожские ылиты и им точно нужно будет где-то жить.
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 11:33

  investorkiev написав:Я уже говорил свою мысль- низкооплачиваемые зарплаты (маникюрши, плиточники, кассиры)

Плиточники низкооплачиваемые? :shock:
Трайбека ты спалилась? Сразу видно, что в своей жизни не занималась ремонтами.

  investorkiev написав:А вот те, у кого была зарплата 5000$ и больше в 2013 - те в печали, хорошо если 70-80 тыс грн получают. Потому что белый воротничок не поедет на клубнику, лучше тут перебьется.

Среди топов огромна конкуренция. Плиточников огромный дефицит.
Что говорит МВА про такую ситуацию на рынке труда?
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 11:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Плиточники низкооплачиваемые?
Трайбека ты спалилась? Сразу видно, что в своей жизни не занималась ремонтами.
Подтверждаю смешно))) Сейчас жду своей очереди на плиточника с резюме и портфолио типа элитка . 350грн. метр
olgerd
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 11:47

  investorkiev написав:
  jj1981ua написав:так а что такое 500 баксов - на это не выживешь: еда, комуналка, шмотки, аренда...
А эконом однухи улетают за 1-2 месяца.
За 1-2 месяца, вы шутите?! Эконом однухи улетают за один день и при этом ещё и торг вверх идёт///
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 11:50

  asti написав:
  investorkiev написав:
  jj1981ua написав:так а что такое 500 баксов - на это не выживешь: еда, комуналка, шмотки, аренда...
А эконом однухи улетают за 1-2 месяца.
За 1-2 месяца, вы шутите?! Эконом однухи улетают за один день и при этом ещё и торг вверх идёт///

Значит надо продавать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 11:50

  olgerd написав:
  UA написав:Плиточники низкооплачиваемые?
Трайбека ты спалилась? Сразу видно, что в своей жизни не занималась ремонтами.
Подтверждаю смешно))) Сейчас жду своей очереди на плиточника с резюме и портфолио типа элитка . 350грн. метр

А высверливания отверстий, подрезки под 45 градусов и пр. учтены?
Если нет, то в финале выйдет 500 грн. метр.
Скорость качественной! работы плиточника с учетом всяких подрезок и пр. 6-10 кв. метров в день.
Среднюю зарплату можно посчитать самому.
ПС. У меня на даче, на участке между налоговиком и барыгой с Донецка начал строится новый дом. Познакомился с хозяином. Плиточник :mrgreen:
UA
 
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