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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 09 чер, 2019 10:30
jj1981ua написав:
так а что такое 500 баксов - на это не выживешь: еда, комуналка, шмотки, аренда...
При чем тут выживешь/не виживешь.
Я говорю факт - это девка без образования, без мозгов, нифига делать не нужно - сиди себе за ресепшном и получай 12000.
Это не много, но сколько нужно?
Я уже говорил свою мысль- низкооплачиваемые зарплаты (маникюрши, плиточники, кассиры) уже почти вернулись на долларовый уровень 2013. Почему?
Потому что работодаталь конкурирует за них с Польшей.
А вот те, у кого была зарплата 5000$ и больше в 2013 - те в печали, хорошо если 70-80 тыс грн получают. Потому что белый воротничок не поедет на клубнику, лучше тут перебьется.
Поэтому моя ставка - на эконом в КРЖН.
Продажа шлачка за 1.5 месяца - это я считаю со свистом, я привел как пример что эконом разлетается как пирожки.
Ребята, в деиндустрализированной экономике делать ставку на средний класс (комфорт+ и бизнес в класификации квартир) - глупо.
Подтверждение этому Аирмакс, который продает свою новую прэлэсть.. сколько? Год уже? Больше?
А эконом однухи улетают за 1-2 месяца.
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investorkiev
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Додано: Нед 09 чер, 2019 10:51
jj1981ua написав:
об индустрии красоты я сужу по контактам жены (парикмахеры, маникюр, знакомые и соседки в доме ее родителей) - там какой-то жир течет: одна после 3-х месячных курсов рубит 20, вторая с опытом и набитой клиентурой меньше 40 не имеет (но пашет без выходных), третья за год с мужем выплатили двушку за 50т. это простые парикмехерши-маникюрщицы-броведелательницы и тп. по другим направлениям я таких "успехов" не наблюдаю.
рост цен как и успехи индустрии красоты связываю с тем, что из-за полного пи... в регионах вся страна приперла в Киев. от такого количества людей и цены на квартиры - цены на аренду выросли. другой версии не придумал. вот думал тут подскажут.
Бизнес на некрасивых женщинах всегда имел сверхприбыли.
Это целый кластер экономики
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Додано: Нед 09 чер, 2019 10:55
investorkiev написав: jj1981ua написав:
так а что такое 500 баксов - на это не выживешь: еда, комуналка, шмотки, аренда...
При чем тут выживешь/не виживешь.
Я говорю факт - это девка без образования, без мозгов, нифига делать не нужно - сиди себе за ресепшном и получай 12000.
Это не много, но сколько нужно?
Я уже говорил свою мысль- низкооплачиваемые зарплаты (маникюрши, плиточники, кассиры) уже почти вернулись на долларовый уровень 2013. Почему?
Потому что работодаталь конкурирует за них с Польшей.
Вы упускаете факт подорожания коммуналки в 5-6 раз, продуктов в разы, одежды в разы, медицины в разы. И да отдых. До войны Крым. За 7-8к.грн. семья 2 недели. Сегодня 30-40к.грн. 11 ночей Турция.
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Додано: Нед 09 чер, 2019 10:59
Девочка из салона красоты и раньше, и сейчас ездит и в Турцию, и в ОАЭ, и Мальдивы, только если ее туда везет папик.
Хотя нет - 3* горящий тур в Турцию/египет вполне можно купить за 300$/чел
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Додано: Нед 09 чер, 2019 11:33
investorkiev написав: jj1981ua написав:
так а что такое 500 баксов - на это не выживешь: еда, комуналка, шмотки, аренда...
При чем тут выживешь/не виживешь.
Я говорю факт - это девка без образования, без мозгов, нифига делать не нужно - сиди себе за ресепшном и получай 12000.
Это не много, но сколько нужно?
Я уже говорил свою мысль- низкооплачиваемые зарплаты (маникюрши, плиточники, кассиры) уже почти вернулись на долларовый уровень 2013. Почему?
Потому что работодаталь конкурирует за них с Польшей.
А вот те, у кого была зарплата 5000$ и больше в 2013 - те в печали, хорошо если 70-80 тыс грн получают. Потому что белый воротничок не поедет на клубнику, лучше тут перебьется.
Поэтому моя ставка - на эконом в КРЖН.
Продажа шлачка за 1.5 месяца - это я считаю со свистом, я привел как пример что эконом разлетается как пирожки.
Ребята, в деиндустрализированной экономике делать ставку на средний класс (комфорт+ и бизнес в класификации квартир) - глупо.
Подтверждение этому Аирмакс, который продает свою новую прэлэсть.. сколько? Год уже? Больше?
А эконом однухи улетают за 1-2 месяца.
За первоначально выставленную цену прэлесть улетала со свистом. Но осмотревшись по сторонам я решил что свист - это к потере денег и приподнял ценник на 20%. Уверен, вот-вот в Киев потянутся криворожские ылиты и им точно нужно будет где-то жить.
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Додано: Нед 09 чер, 2019 11:33
investorkiev написав:
Я уже говорил свою мысль- низкооплачиваемые зарплаты (маникюрши, плиточники
, кассиры)
Плиточники низкооплачиваемые?
Трайбека ты спалилась? Сразу видно, что в своей жизни не занималась ремонтами.
investorkiev написав:
А вот те, у кого была зарплата 5000$ и больше в 2013 - те в печали, хорошо если 70-80 тыс грн получают. Потому что белый воротничок не поедет на клубнику, лучше тут перебьется.
Среди топов огромна конкуренция. Плиточников огромный дефицит.
Что говорит МВА про такую ситуацию на рынке труда?
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Додано: Нед 09 чер, 2019 11:36
UA написав:
Плиточники низкооплачиваемые?
Трайбека ты спалилась? Сразу видно, что в своей жизни не занималась ремонтами.
Подтверждаю смешно))) Сейчас жду своей очереди на плиточника с резюме и портфолио типа элитка . 350грн. метр
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Додано: Нед 09 чер, 2019 11:47
investorkiev написав: jj1981ua написав:
так а что такое 500 баксов - на это не выживешь: еда, комуналка, шмотки, аренда...
А эконом однухи улетают за 1-2 месяца.
За 1-2 месяца, вы шутите?! Эконом однухи улетают за один день и при этом ещё и торг вверх идёт///
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Додано: Нед 09 чер, 2019 11:50
asti написав: investorkiev написав: jj1981ua написав:
так а что такое 500 баксов - на это не выживешь: еда, комуналка, шмотки, аренда...
А эконом однухи улетают за 1-2 месяца.
За 1-2 месяца, вы шутите?! Эконом однухи улетают за один день и при этом ещё и торг вверх идёт///
Значит надо продавать.
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Додано: Нед 09 чер, 2019 11:50
olgerd написав: UA написав:
Плиточники низкооплачиваемые?
Трайбека ты спалилась? Сразу видно, что в своей жизни не занималась ремонтами.
Подтверждаю смешно))) Сейчас жду своей очереди на плиточника с резюме и портфолио типа элитка . 350грн. метр
А высверливания отверстий, подрезки под 45 градусов и пр. учтены?
Если нет, то в финале выйдет 500 грн. метр.
Скорость качественной! работы плиточника с учетом всяких подрезок и пр. 6-10 кв. метров в день.
Среднюю зарплату можно посчитать самому.
ПС. У меня на даче, на участке между налоговиком и барыгой с Донецка начал строится новый дом. Познакомился с хозяином. Плиточник
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UA
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