Додано: Нед 09 чер, 2019 10:30

jj1981ua написав: так а что такое 500 баксов - на это не выживешь: еда, комуналка, шмотки, аренда... так а что такое 500 баксов - на это не выживешь: еда, комуналка, шмотки, аренда...

При чем тут выживешь/не виживешь.Я говорю факт - это девка без образования, без мозгов, нифига делать не нужно - сиди себе за ресепшном и получай 12000.Это не много, но сколько нужно?Я уже говорил свою мысль- низкооплачиваемые зарплаты (маникюрши, плиточники, кассиры) уже почти вернулись на долларовый уровень 2013. Почему?Потому что работодаталь конкурирует за них с Польшей.А вот те, у кого была зарплата 5000$ и больше в 2013 - те в печали, хорошо если 70-80 тыс грн получают. Потому что белый воротничок не поедет на клубнику, лучше тут перебьется.Поэтому моя ставка - на эконом в КРЖН.Продажа шлачка за 1.5 месяца - это я считаю со свистом, я привел как пример что эконом разлетается как пирожки.Ребята, в деиндустрализированной экономике делать ставку на средний класс (комфорт+ и бизнес в класификации квартир) - глупо.Подтверждение этому Аирмакс, который продает свою новую прэлэсть.. сколько? Год уже? Больше?А эконом однухи улетают за 1-2 месяца.