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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1146114711481149

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 162
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
28%
45
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
14%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
24
Всього голосів : 162
Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 11:53

  airmax78 написав:За первоначально выставленную цену прэлесть улетала со свистом. Но осмотревшись по сторонам я решил что свист - это к потере денег и приподнял ценник на 20%. Уверен, вот-вот в Киев потянутся криворожские ылиты и им точно нужно будет где-то жить.

Жду прямой эфир реалити шоу "Прелесть 2"
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 12:01

  UA написав:
  olgerd написав:
  UA написав:Плиточники низкооплачиваемые?
Трайбека ты спалилась? Сразу видно, что в своей жизни не занималась ремонтами.
Подтверждаю смешно))) Сейчас жду своей очереди на плиточника с резюме и портфолио типа элитка . 350грн. метр

А высверливания отверстий, подрезки под 45 градусов и пр. учтены?
Если нет, то в финале выйдет 500 грн. метр.
Скорость качественной! работы плиточника с учетом всяких подрезок и пр. 6-10 кв. метров в день.
Среднюю зарплату можно посчитать самому.
ПС. У меня на даче, на участке между налоговиком и барыгой с Донецка начал строится новый дом. Познакомился с хозяином. Плиточник :mrgreen:



Не смотря на ваши влажные фантазии, плиточники зарабатывают в среднем 20-40 тыс грн, на уровне маникюрши.

Я не считаю людей с заработком ниже 5000$ высокооплачиваемыми.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 12:39

  UA написав:
  airmax78 написав:За первоначально выставленную цену прэлесть улетала со свистом. Но осмотревшись по сторонам я решил что свист - это к потере денег и приподнял ценник на 20%. Уверен, вот-вот в Киев потянутся криворожские ылиты и им точно нужно будет где-то жить.

Жду прямой эфир реалити шоу "Прелесть 2"

Нет, все, хватит развлекать тут народ бесплатно. Все новости будут доступны только подписчикам на моем ютьюб-канале.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 12:48

  airmax78 написав:
  UA написав:Жду прямой эфир реалити шоу "Прелесть 2"

Нет, все, хватит развлекать тут народ бесплатно. Все новости будут доступны только подписчикам на моем ютьюб-канале.


А как подписаться ?
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 12:51

  airmax78 написав:
  UA написав:
  airmax78 написав:За первоначально выставленную цену прэлесть улетала со свистом. Но осмотревшись по сторонам я решил что свист - это к потере денег и приподнял ценник на 20%. Уверен, вот-вот в Киев потянутся криворожские ылиты и им точно нужно будет где-то жить.

Жду прямой эфир реалити шоу "Прелесть 2"

Нет, все, хватит развлекать тут народ бесплатно. Все новости будут доступны только подписчикам на моем ютьюб-канале.

Максим, кто же к Вам в ютьюб пойдет?
Там же МОПы(бекграунд) скучные.
Пора бы уж запилить свой эксклюзивный портал, чтобы все по феншую, и с подпиской от 100 бакинских в месяц, чтобы отсечь нищебродов. За красоту нужно платить
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 12:56

Ржу ))))

ДАБИ не выдало сертификат мосту Кличка )))))))))

https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 13:04

  freeze написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:Жду прямой эфир реалити шоу "Прелесть 2"

Нет, все, хватит развлекать тут народ бесплатно. Все новости будут доступны только подписчикам на моем ютьюб-канале.


А как подписаться ?

Оооо! Там у него целый ритуал с подпиской.
1) Нужно выйти на Крещатик и в рупор заявить "хрущи - гетто сикающих в подъездах алкашей" (видео-подтверждение приложить)
2) Дать подписку о нераспространении в мире остекленных балконов и кондеев на фасаде (заверяется у нотариуса)
3) Из десяти предложенных фотографий МОПов выбрать единственно правильную, разместить ее в рамке и повесить над кроватью (фото приложить)
4) Отправить заявку с биографией, с фото в фас+профиль, уровнем дохода и с фото бюллетеня последних выборов
5) С замиранием сердца ждать решения (принимают в подписчики далеко не всех)
antey1969
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