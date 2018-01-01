Додано: Нед 09 чер, 2019 13:51

Нет, все, хватит развлекать тут народ бесплатно. Все новости будут доступны только подписчикам на моем ютьюб-канале.[/quote]А как подписаться ?[/quote]Оооо! Там у него целый ритуал с подпиской.1) Нужно выйти на Крещатик и в рупор заявить "хрущи - гетто сикающих в подъездах алкашей" (видео-подтверждение приложить)2) Дать подписку о нераспространении в мире остекленных балконов и кондеев на фасаде (заверяется у нотариуса)3) Из десяти предложенных фотографий МОПов выбрать единственно правильную, разместить ее в рамке и повесить над кроватью (фото приложить)4) Отправить заявку с биографией, с фото в фас+профиль, уровнем дохода и с фото бюллетеня последних выборов5) С замиранием сердца ждать решения (принимают в подписчики далеко не всех)[/quote]а декларацию за последние 128 лет???