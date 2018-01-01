Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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airmax78 написав:За первоначально выставленную цену прэлесть улетала со свистом. Но осмотревшись по сторонам я решил что свист - это к потере денег и приподнял ценник на 20%. Уверен, вот-вот в Киев потянутся криворожские ылиты и им точно нужно будет где-то жить.
UA написав:Плиточники низкооплачиваемые? Трайбека ты спалилась? Сразу видно, что в своей жизни не занималась ремонтами.
Подтверждаю смешно))) Сейчас жду своей очереди на плиточника с резюме и портфолио типа элитка . 350грн. метр
А высверливания отверстий, подрезки под 45 градусов и пр. учтены? Если нет, то в финале выйдет 500 грн. метр. Скорость качественной! работы плиточника с учетом всяких подрезок и пр. 6-10 кв. метров в день. Среднюю зарплату можно посчитать самому. ПС. У меня на даче, на участке между налоговиком и барыгой с Донецка начал строится новый дом. Познакомился с хозяином. Плиточник
Не смотря на ваши влажные фантазии, плиточники зарабатывают в среднем 20-40 тыс грн, на уровне маникюрши.
Я не считаю людей с заработком ниже 5000$ высокооплачиваемыми.
airmax78 написав:За первоначально выставленную цену прэлесть улетала со свистом. Но осмотревшись по сторонам я решил что свист - это к потере денег и приподнял ценник на 20%. Уверен, вот-вот в Киев потянутся криворожские ылиты и им точно нужно будет где-то жить.
Жду прямой эфир реалити шоу "Прелесть 2"
Нет, все, хватит развлекать тут народ бесплатно. Все новости будут доступны только подписчикам на моем ютьюб-канале.
airmax78 написав:За первоначально выставленную цену прэлесть улетала со свистом. Но осмотревшись по сторонам я решил что свист - это к потере денег и приподнял ценник на 20%. Уверен, вот-вот в Киев потянутся криворожские ылиты и им точно нужно будет где-то жить.
Жду прямой эфир реалити шоу "Прелесть 2"
Нет, все, хватит развлекать тут народ бесплатно. Все новости будут доступны только подписчикам на моем ютьюб-канале.
Максим, кто же к Вам в ютьюб пойдет? Там же МОПы(бекграунд) скучные. Пора бы уж запилить свой эксклюзивный портал, чтобы все по феншую, и с подпиской от 100 бакинских в месяц, чтобы отсечь нищебродов. За красоту нужно платить
UA написав:Жду прямой эфир реалити шоу "Прелесть 2"
Нет, все, хватит развлекать тут народ бесплатно. Все новости будут доступны только подписчикам на моем ютьюб-канале.
А как подписаться ?
Оооо! Там у него целый ритуал с подпиской. 1) Нужно выйти на Крещатик и в рупор заявить "хрущи - гетто сикающих в подъездах алкашей" (видео-подтверждение приложить) 2) Дать подписку о нераспространении в мире остекленных балконов и кондеев на фасаде (заверяется у нотариуса) 3) Из десяти предложенных фотографий МОПов выбрать единственно правильную, разместить ее в рамке и повесить над кроватью (фото приложить) 4) Отправить заявку с биографией, с фото в фас+профиль, уровнем дохода и с фото бюллетеня последних выборов 5) С замиранием сердца ждать решения (принимают в подписчики далеко не всех)
Нет, все, хватит развлекать тут народ бесплатно. Все новости будут доступны только подписчикам на моем ютьюб-канале.[/quote]
А как подписаться ?[/quote] Оооо! Там у него целый ритуал с подпиской. 1) Нужно выйти на Крещатик и в рупор заявить "хрущи - гетто сикающих в подъездах алкашей" (видео-подтверждение приложить) 2) Дать подписку о нераспространении в мире остекленных балконов и кондеев на фасаде (заверяется у нотариуса) 3) Из десяти предложенных фотографий МОПов выбрать единственно правильную, разместить ее в рамке и повесить над кроватью (фото приложить) 4) Отправить заявку с биографией, с фото в фас+профиль, уровнем дохода и с фото бюллетеня последних выборов 5) С замиранием сердца ждать решения (принимают в подписчики далеко не всех)[/quote] а декларацию за последние 128 лет???
jj1981ua написав:ребята, тут 90% тему попутали? несут какую-то ... о чем попало. то лендлорды делятся впечатлениями (не в той ветке), то еще какое-то га.. обсуждают. по сути - за последний год реально приподнялись цены (мониторю периодически), вопрос простой - какого хека? зп выросли? спрос огромный? кредиты дают? на днях узнал, что знакомые продали 3-ху на троещине в доме с 30+ летней выдержкой квартиру за ... 54т. 2 года назад в соседнем доме (почти в соседнем, но рядом) похожую продали за 34. что происходит? я провтыкал мега рост экономики? З.Ы. напоминаю тему ветки - Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? хотя "когда" пора менять на "если".
та якби зараз у пересiченого дохiд 90% вiд перiода пiзнього Вiктора Федоровича, от наганяють цiнники, при тому що "нема куда дiтися" при Фондi грабування в 3,3 рази меншому як при "стабiльному" (в у.е.)
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
investorkiev написав:А эконом однухи улетают за 1-2 месяца.
За 1-2 месяца, вы шутите?! Эконом однухи улетают за один день и при этом ещё и торг вверх идёт///
Значит надо продавать.
Ещё рано. В 2008 я снимал гостинку на Дмитриевский за 520$, а стоила она на тот момент 140-150к, то есть люди тогда вообще от реальности оторвались - никого не смущало отдавать за шлак 300 аренд. Теперь пропорция 110-120, так что ещё есть куда расти!