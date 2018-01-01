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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 09 чер, 2019 14:10
UA написав: olgerd написав: UA написав:
Плиточники низкооплачиваемые?
Трайбека ты спалилась? Сразу видно, что в своей жизни не занималась ремонтами.
Подтверждаю смешно))) Сейчас жду своей очереди на плиточника с резюме и портфолио типа элитка . 350грн. метр
А высверливания отверстий, подрезки под 45 градусов и пр. учтены?
Если нет, то в финале выйдет 500 грн. метр.
Скорость качественной! работы плиточника с учетом всяких подрезок и пр. 6-10 кв. метров в день.
Среднюю зарплату можно посчитать самому.
ПС. У меня на даче, на участке между налоговиком и барыгой с Донецка начал строится новый дом. Познакомился с хозяином. Плиточник
в мене виходило 2м в день, та потiм тре було вiдходити пару днiв вiд "присiдань та вставань", але то таке, я ж початкiвець в ремонтах
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Нед 09 чер, 2019 14:11
flyman написав: jj1981ua написав:
ребята, тут 90% тему попутали? несут какую-то ... о чем попало.
то лендлорды делятся впечатлениями (не в той ветке), то еще какое-то га.. обсуждают.
по сути - за последний год реально приподнялись цены (мониторю периодически), вопрос простой - какого хека? зп выросли? спрос огромный? кредиты дают? на днях узнал, что знакомые продали 3-ху на троещине в доме с 30+ летней выдержкой квартиру за ... 54т. 2 года назад в соседнем доме (почти в соседнем, но рядом) похожую продали за 34. что происходит? я провтыкал мега рост экономики?
З.Ы. напоминаю тему ветки - Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? хотя "когда" пора менять на "если".
та якби зараз у пересiченого дохiд 90% вiд перiода пiзнього Вiктора Федоровича, от наганяють цiнники, при тому що "нема куда дiтися" при Фондi грабування в 3,3 рази меншому як при "стабiльному" (в у.е.)
Флай, пока все так хорошо, может нужно продавать?
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investorkiev
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Додано: Нед 09 чер, 2019 14:15
investorkiev написав:
Флай, пока все так хорошо, может нужно продавать?
в кого що лишне, то мона..
но не те де мешкаеш, бо шило на мило,
хiба з шлачка Куева в готовий новострой Кукуева
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Нед 09 чер, 2019 14:29
investorkiev написав:
Флай, пока все так хорошо, может нужно продавать?
А жить ему тогда где?
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antey1969
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Додано: Нед 09 чер, 2019 14:30
flyman написав: investorkiev написав:
Флай, пока все так хорошо, может нужно продавать?
в кого що лишне, то мона..
но не те де мешкаеш, бо шило на мило,
хiба з шлачка Куева в готовий новострой Кукуева
Ну почему? Мы сейчас как будто в середине 2013, только с меньшими ценами.
Продаешь сейчас цоколь за 20куе (готовый, обжитый, с ремонтом), и через годик +- покупаешь полноценную единичку в Куеве возле метро.
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Додано: Нед 09 чер, 2019 14:35
investorkiev написав:
https://www.olx.ua/obyavlenie/kvartira-1-komnatnaya-32kv-ul-raketnaya-24-goloseevskiy-r-n-IDEoYWq.html
18куе!! С документами!!
Ну вот почему бы не купить под аренду asti?
Предлагать дома УКО - дурной тон на ветке.
И вообще, если я вижу странно низкую цену, то у меня первая мысль - что-то в этой сказочке не так...
flyman написав:
в мене виходило 2м в день, та потiм тре було вiдходити пару днiв вiд "присiдань та вставань", але то таке, я ж початкiвець в ремонтах
Если нарастить скорость и поднабраться опыта, то можно на выходных подрабатывать.
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Додано: Нед 09 чер, 2019 14:37
antey1969 написав: freeze написав:
А как подписаться ?
Оооо! Там у него целый ритуал с подпиской.
1) Нужно выйти на Крещатик и в рупор заявить "хрущи - гетто сикающих в подъездах алкашей" (видео-подтверждение приложить)
2) Дать подписку о нераспространении в мире остекленных балконов и кондеев на фасаде (заверяется у нотариуса)
3) Из десяти предложенных фотографий МОПов выбрать единственно правильную, разместить ее в рамке и повесить над кроватью (фото приложить)
4) Отправить заявку с биографией, с фото в фас+профиль, уровнем дохода и с фото бюллетеня последних выборов
5) С замиранием сердца ждать решения (принимают в подписчики далеко не всех)
Мне хейтеры на моем канале не нужны.
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Додано: Нед 09 чер, 2019 14:38
investorkiev написав:
Ну почему? Мы сейчас как будто в середине 2013, только с меньшими ценами.
Похоже на то.
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Додано: Нед 09 чер, 2019 14:40
investorkiev написав: flyman написав: investorkiev написав:
Флай, пока все так хорошо, может нужно продавать?
в кого що лишне, то мона..
но не те де мешкаеш, бо шило на мило,
хiба з шлачка Куева в готовий новострой Кукуева
Ну почему? Мы сейчас как будто в середине 2013, только с меньшими ценами.
Продаешь сейчас цоколь за 20куе (готовый, обжитый, с ремонтом), и через годик +- покупаешь полноценную единичку в Куеве возле метро.
можливо й так, але зараз там дохiднicть бiльше 10% рiчних в у.о.
простiше назбирати на гостинку та почати "оточення Куева гостинками"
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Нед 09 чер, 2019 14:41
Natt написав: investorkiev написав:
https://www.olx.ua/obyavlenie/kvartira-1-komnatnaya-32kv-ul-raketnaya-24-goloseevskiy-r-n-IDEoYWq.html
18куе!! С документами!!
Ну вот почему бы не купить под аренду asti?
Предлагать дома УКО - дурной тон на ветке.
И вообще, если я вижу странно низкую цену, то у меня первая мысль - что-то в этой сказочке не так...
flyman написав:
в мене виходило 2м в день, та потiм тре було вiдходити пару днiв вiд "присiдань та вставань", але то таке, я ж початкiвець в ремонтах
Если нарастить скорость и поднабраться опыта, то можно на выходных подрабатывать.
це в мене план на "невеличку прибавку до пенсii"
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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