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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 09 чер, 2019 14:51
airmax78 написав: investorkiev написав:
Ну почему? Мы сейчас как будто в середине 2013, только с меньшими ценами.
Похоже на то.
Я бы сказал, ближе не к 2013-му, а к 2008-му.
Или кто-то здесь ожидает с января поход к 80 за доллар?
Такой просадки цен, как в 2014-2015-м уже не будет. Не будет даже такой, как была в 2009-м году.
Застройщики зорко следят за курсом и шагают на пол-шага впереди - раздали рассрочек по полной программе, теперь придется соответствовать
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antey1969
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Додано: Нед 09 чер, 2019 14:57
antey1969 написав: airmax78 написав: investorkiev написав:
Ну почему? Мы сейчас как будто в середине 2013, только с меньшими ценами.
Похоже на то.
Я бы сказал, ближе не к 2013-му, а к 2008-му.
Или кто-то здесь ожидает с января поход к 80 за доллар?
Такой просадки цен, как в 2014-2015-м уже не будет. Не будет даже такой, как была в 2009-м году.
Застройщики зорко следят за курсом и шагают на пол-шага впереди - раздали рассрочек по полной программе, теперь придется соответствовать
Имеете в виду, что тогда влетели ипотечники, а сейчас влетят рассрочники?
Просадка на 25-30% в $ вполне может быть, если обвалятся цены на зерно, металл, рабов.
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Додано: Нед 09 чер, 2019 15:04
investorkiev написав: antey1969 написав:
Застройщики зорко следят за курсом и шагают на пол-шага впереди - раздали рассрочек по полной программе, теперь придется соответствовать
Имеете в виду, что тогда влетели ипотечники, а сейчас влетят рассрочники?
Просадка на 25-30% в $ вполне может быть, если обвалятся цены на зерно, металл, рабов.
Так и будет. Влетят все, кто рассчитывает на "выиграть на курсе".
В просадку на 25-30% не верю, скорее на минус 10-15%, и то только по "акциям" для новых клиентов.
В 2014-м застройщики были просто не готовы переписывать ценники каждый месяц, сейчас схема подъемов налажена и отработана
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antey1969
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Додано: Нед 09 чер, 2019 15:10
jj1981ua написав:
по сути - за последний год реально приподнялись цены (мониторю периодически), вопрос простой - какого хека? зп выросли? спрос огромный? кредиты дают? на днях узнал, что знакомые продали 3-ху на троещине в доме с 30+ летней выдержкой квартиру за ... 54т. 2 года назад в соседнем доме (почти в соседнем, но рядом) похожую продали за 34. что происходит? я провтыкал мега рост экономики?
Слабо верится. Трешка за 34 (около 500 за квадрат) это уровень облцентров. Видимо где-то вас обманули.
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Додано: Нед 09 чер, 2019 15:16
Vlad442 написав: jj1981ua написав:
по сути - за последний год реально приподнялись цены (мониторю периодически), вопрос простой - какого хека? зп выросли? спрос огромный? кредиты дают? на днях узнал, что знакомые продали 3-ху на троещине в доме с 30+ летней выдержкой квартиру за ... 54т. 2 года назад в соседнем доме (почти в соседнем, но рядом) похожую продали за 34. что происходит? я провтыкал мега рост экономики?
Слабо верится. Трешка за 34 (около 500 за квадрат) это уровень облцентров. Видимо где-то вас обманули.
Влад, в 15-м были как раз такие цены на Троещине - 35-38 куе за треху в 96-ой серии. Потом покупали такие же площади в новострое Ирпеня, и еще оставалось 10 куе на ремонт. Вон, Флай мониторил то направление - не даст соврать
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Додано: Нед 09 чер, 2019 15:26
Я не понимаю зачем нужна Троя за такие деньги, если есть Оранж.
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Додано: Нед 09 чер, 2019 15:33
investorkiev написав:
Я не считаю людей с заработком ниже 5000$ высокооплачиваемыми.
1.Зачем работодателю платить в Украине гражданину Украины зарплату более 5000$??? (Иностранные специалисты и очень редкие случаи с местными спецами не счет.)
2. Натаха. Все твое творчество тут пронизано темой наемного труда - Зарплата... Менеджмент...
Возьми наконец ответственность за себя в свои крепкие, мускулистые руки
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Додано: Нед 09 чер, 2019 15:44
Vlad442 написав: jj1981ua написав:
по сути - за последний год реально приподнялись цены (мониторю периодически), вопрос простой - какого хека? зп выросли? спрос огромный? кредиты дают? на днях узнал, что знакомые продали 3-ху на троещине в доме с 30+ летней выдержкой квартиру за ... 54т. 2 года назад в соседнем доме (почти в соседнем, но рядом) похожую продали за 34. что происходит? я провтыкал мега рост экономики?
Слабо верится. Трешка за 34 (около 500 за квадрат) это уровень облцентров. Видимо где-то вас обманули.
вот если в 54 я просто верю на слово (и удивляюсь + вроде как только выставили и за месяц продали), то в цифре 34 почти уверен - это соседи родителей жены продали тогда (им нет смысла врать). это был 16 год, а дом по адресу пр-т маяковского 15а (80х дом)
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Додано: Нед 09 чер, 2019 15:44
antey1969 написав: Vlad442 написав: jj1981ua написав:
по сути - за последний год реально приподнялись цены (мониторю периодически), вопрос простой - какого хека? зп выросли? спрос огромный? кредиты дают? на днях узнал, что знакомые продали 3-ху на троещине в доме с 30+ летней выдержкой квартиру за ... 54т. 2 года назад в соседнем доме (почти в соседнем, но рядом) похожую продали за 34. что происходит? я провтыкал мега рост экономики?
Слабо верится. Трешка за 34 (около 500 за квадрат) это уровень облцентров. Видимо где-то вас обманули.
Влад, в 15-м были как раз такие цены на Троещине - 35-38 куе за треху в 96-ой серии. Потом покупали такие же площади в новострое Ирпеня, и еще оставалось 10 куе на ремонт. Вон, Флай мониторил то направление - не даст соврать
2015 - дно КРЖН,
наступне буде пiсля чергового девалу/кризи,
але в РН зараз стрьомно вкладатися, хiба що альтернативнi угоди
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Нед 09 чер, 2019 15:52
UA написав: investorkiev написав:
Я не считаю людей с заработком ниже 5000$ высокооплачиваемыми.
1.Зачем работодателю платить в Украине гражданину Украины зарплату более 5000$??? (Иностранные специалисты и очень редкие случаи с местными спецами не счет.)
2. Натаха. Все твое творчество тут пронизано темой наемного труда - Зарплата... Менеджмент...
Возьми наконец ответственность за себя в свои крепкие, мускулистые руки
Так взял же уже - стояк круш на честно заработанные купил, отремонтировал и в аренду сдает. Хэштег свой придумал (значит скоро и канал в телеге появится): #Лендлордывизионеры
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