Шо? Опять?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 09 чер, 2019 15:54
Шо? Опять?
Додано: Нед 09 чер, 2019 16:00
54 это видимо очень приличный ремонт. Потому что открыв олх можно найти много объявлений по 40 и ниже. Вообще сегмент старых трешек ведет себя хуже рынка. В аренде они не очень, большие коммунальные.
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