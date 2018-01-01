Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
jj1981ua написав:по сути - за последний год реально приподнялись цены (мониторю периодически), вопрос простой - какого хека? зп выросли? спрос огромный? кредиты дают? на днях узнал, что знакомые продали 3-ху на троещине в доме с 30+ летней выдержкой квартиру за ... 54т. 2 года назад в соседнем доме (почти в соседнем, но рядом) похожую продали за 34. что происходит? я провтыкал мега рост экономики?
Слабо верится. Трешка за 34 (около 500 за квадрат) это уровень облцентров. Видимо где-то вас обманули.
вот если в 54 я просто верю на слово (и удивляюсь + вроде как только выставили и за месяц продали), то в цифре 34 почти уверен - это соседи родителей жены продали тогда (им нет смысла врать). это был 16 год, а дом по адресу пр-т маяковского 15а (80х дом)
jj1981ua написав:по сути - за последний год реально приподнялись цены (мониторю периодически), вопрос простой - какого хека? зп выросли? спрос огромный? кредиты дают? на днях узнал, что знакомые продали 3-ху на троещине в доме с 30+ летней выдержкой квартиру за ... 54т. 2 года назад в соседнем доме (почти в соседнем, но рядом) похожую продали за 34. что происходит? я провтыкал мега рост экономики?
Слабо верится. Трешка за 34 (около 500 за квадрат) это уровень облцентров. Видимо где-то вас обманули.
Влад, в 15-м были как раз такие цены на Троещине - 35-38 куе за треху в 96-ой серии. Потом покупали такие же площади в новострое Ирпеня, и еще оставалось 10 куе на ремонт. Вон, Флай мониторил то направление - не даст соврать
2015 - дно КРЖН, наступне буде пiсля чергового девалу/кризи, але в РН зараз стрьомно вкладатися, хiба що альтернативнi угоди
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
investorkiev написав:Я не считаю людей с заработком ниже 5000$ высокооплачиваемыми.
1.Зачем работодателю платить в Украине гражданину Украины зарплату более 5000$??? (Иностранные специалисты и очень редкие случаи с местными спецами не счет.) 2. Натаха. Все твое творчество тут пронизано темой наемного труда - Зарплата... Менеджмент... Возьми наконец ответственность за себя в свои крепкие, мускулистые руки
Так взял же уже - стояк круш на честно заработанные купил, отремонтировал и в аренду сдает. Хэштег свой придумал (значит скоро и канал в телеге появится): #Лендлордывизионеры
ЖК "Заречный" - это ведь явно не рядом с Мариинским парком и Гулливером? И кто потом купит у них этот трейлер из газобетона по трёхе за метр, как они расписывали в комментариях(хотелка около 80куе)?
ЫЫЫЫЫ???!!! Я комменты не читал. Они это за 80куе хотят толкнуть? Капец. Куда мы катимся? Еще чуть-чуть и "шкаф" на Лукьяновке, купленный па3500 за метр в 2013м уже не будет казаться самой идиотской покупкой пятилетки.
Про рычаг Пифагора все в школе учили? Если человек весом 100 кг сядет на край этого стола - с другой стороны образуется усилие в несколько тонн. Финансовый аспект этой затеи достоин творчества ведущих юмористов страны.