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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1148114911501151

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 163
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
28%
45
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
24
Всього голосів : 163
Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 15:44

  Vlad442 написав:
  jj1981ua написав:по сути - за последний год реально приподнялись цены (мониторю периодически), вопрос простой - какого хека? зп выросли? спрос огромный? кредиты дают? на днях узнал, что знакомые продали 3-ху на троещине в доме с 30+ летней выдержкой квартиру за ... 54т. 2 года назад в соседнем доме (почти в соседнем, но рядом) похожую продали за 34. что происходит? я провтыкал мега рост экономики?

Слабо верится. Трешка за 34 (около 500 за квадрат) это уровень облцентров. Видимо где-то вас обманули.

вот если в 54 я просто верю на слово (и удивляюсь + вроде как только выставили и за месяц продали), то в цифре 34 почти уверен - это соседи родителей жены продали тогда (им нет смысла врать). это был 16 год, а дом по адресу пр-т маяковского 15а (80х дом)
jj1981ua
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 15:44

  antey1969 написав:
  Vlad442 написав:
  jj1981ua написав:по сути - за последний год реально приподнялись цены (мониторю периодически), вопрос простой - какого хека? зп выросли? спрос огромный? кредиты дают? на днях узнал, что знакомые продали 3-ху на троещине в доме с 30+ летней выдержкой квартиру за ... 54т. 2 года назад в соседнем доме (почти в соседнем, но рядом) похожую продали за 34. что происходит? я провтыкал мега рост экономики?

Слабо верится. Трешка за 34 (около 500 за квадрат) это уровень облцентров. Видимо где-то вас обманули.

Влад, в 15-м были как раз такие цены на Троещине - 35-38 куе за треху в 96-ой серии. Потом покупали такие же площади в новострое Ирпеня, и еще оставалось 10 куе на ремонт. Вон, Флай мониторил то направление - не даст соврать

2015 - дно КРЖН,
наступне буде пiсля чергового девалу/кризи,
але в РН зараз стрьомно вкладатися, хiба що альтернативнi угоди
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 15:52

  UA написав:
  investorkiev написав:Я не считаю людей с заработком ниже 5000$ высокооплачиваемыми.

1.Зачем работодателю платить в Украине гражданину Украины зарплату более 5000$??? (Иностранные специалисты и очень редкие случаи с местными спецами не счет.)
2. Натаха. Все твое творчество тут пронизано темой наемного труда - Зарплата... Менеджмент...
Возьми наконец ответственность за себя в свои крепкие, мускулистые руки :D

Так взял же уже - стояк круш на честно заработанные купил, отремонтировал и в аренду сдает. Хэштег свой придумал (значит скоро и канал в телеге появится): #Лендлордывизионеры
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 15:54

  investorkiev написав:Ну почему? Мы сейчас как будто в середине 2013, только с меньшими ценами.

Шо? Опять?
https://www.youtube.com/watch?v=LJsQZ6QNdmU
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 16:00

54 это видимо очень приличный ремонт. Потому что открыв олх можно найти много объявлений по 40 и ниже. Вообще сегмент старых трешек ведет себя хуже рынка. В аренде они не очень, большие коммунальные.
Бывалый
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Очередной отзыв об очередной квартире. Теперь уже в Киеве. Очередное "ничего особенного". Очередная 1000 на метре. https://www.youtube.com/watch?v=Jn3CoCwnU84
Грустно. Мягко говоря.
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 17:54

  airmax78 написав:Очередной отзыв об очередной квартире. Теперь уже в Киеве. Очередное "ничего особенного". Очередная 1000 на метре. https://www.youtube.com/watch?v=Jn3CoCwnU84
Грустно. Мягко говоря.

ЖК "Заречный" - это ведь явно не рядом с Мариинским парком и Гулливером? И кто потом купит у них этот трейлер из газобетона по трёхе за метр, как они расписывали в комментариях(хотелка около 80куе)?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 18:04

  барабашов написав:
  airmax78 написав:Очередной отзыв об очередной квартире. Теперь уже в Киеве. Очередное "ничего особенного". Очередная 1000 на метре. https://www.youtube.com/watch?v=Jn3CoCwnU84
Грустно. Мягко говоря.

ЖК "Заречный" - это ведь явно не рядом с Мариинским парком и Гулливером? И кто потом купит у них этот трейлер из газобетона по трёхе за метр, как они расписывали в комментариях(хотелка около 80куе)?

ЫЫЫЫЫ???!!! Я комменты не читал. Они это за 80куе хотят толкнуть? Капец. Куда мы катимся? Еще чуть-чуть и "шкаф" на Лукьяновке, купленный па3500 за метр в 2013м уже не будет казаться самой идиотской покупкой пятилетки.
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 18:30

  airmax78 написав:Очередной отзыв об очередной квартире. Теперь уже в Киеве. Очередное "ничего особенного". Очередная 1000 на метре. https://www.youtube.com/watch?v=Jn3CoCwnU84
Грустно. Мягко говоря.

Про рычаг Пифагора все в школе учили?
Если человек весом 100 кг сядет на край этого стола - с другой стороны образуется усилие в несколько тонн.
Финансовый аспект этой затеи достоин творчества ведущих юмористов страны.
UA
 
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  #<1 ... 1148114911501151
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