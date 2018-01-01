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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 163
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
28%
45
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
24
Всього голосів : 163
Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 18:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

и все таки я не понял откуда рост идет - чисто из-за роста спроса на аренду от понаехов? я, кстати, тоже из них)
jj1981ua
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 19:06

  jj1981ua написав:и все таки я не понял откуда рост идет - чисто из-за роста спроса на аренду от понаехов? я, кстати, тоже из них)



У меня ни одного арендатора-коренного куянына
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 19:09

Знакомые сдают премиальное жилье. 135 кв на Леси Украинке в доме 7б
Квартира стоит пустая с февраля.
Хотели 2500$ сначала, потом опустили до 2000$ , квартира по сей день пустует.
Были желающие но с животными, им отказали.

Говорят три года назад за эту квартиру предлагали 400 куе....сейчас думаю её и за 350 куе не реально продать. Этаж средний, окна на Джек Хауз
Востаннє редагувалось zzzzzz в Нед 09 чер, 2019 19:10, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 19:09

Писал уже делал ремонт комфорт класса. Обошелся 600 долл. метр. Диванов за 45к там нет.
Вообще смарт-квартира как по мне временное убежище, и вкидывать туда столько странное решение.
Бывалый
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 19:12

  Бывалый написав:Писал уже делал ремонт комфорт класса. Обошелся 600 долл. метр. Диванов за 45к там нет.
Вообще смарт-квартира как по мне временное убежище, и вкидывать туда столько странное решение.


Вкидывать в жилье менее 50 кв.м. вообще нет смысла.... думаю вкидывать надо когда площадь от 70 кв хотя бы
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 19:12

  jj1981ua написав:и все таки я не понял откуда рост идет - чисто из-за роста спроса на аренду от понаехов? я, кстати, тоже из них)


Рост идет потому, что по сравнению с 2014 годом наступило улучшение ситуации в стране, не путать со значительным экономическим ростом, а для участников рынка это весомый аргумент, он дает шанс разогревать цены до уровня 2007-2008 годов, ну а потом слится на пике и должен быть новый кризис или кратная девальвация. Как то так.
remark
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 19:16

  zzzzzz написав:Знакомые сдают премиальное жилье. 135 кв на Леси Украинке в доме 7б
Квартира стоит пустая с февраля.
Хотели 2500$ сначала, потом опустили до 2000$ , квартира по сей день пустует.
Были желающие но с животными, им отказали.

Говорят три года назад за эту квартиру предлагали 400 куе....сейчас думаю её и за 350 куе не реально продать. Этаж средний, окна на Джек Хауз

Ну вот и ответ на утверждение: "Вид из окна не важен. Тем более для аренды."(с)
135 квадартов, средний этаж, с окнами упирающимися в Джек - надо сильно падать по цене чтобы продать. Или сильно падать по арендной ставке чтобы сдать.
P.S. Надо продавать. Когда рядом начнут строить последнего 40-этажного монстра, продать станет еще сложнее.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 19:21

  Бывалый написав:Писал уже делал ремонт комфорт класса. Обошелся 600 долл. метр. Диванов за 45к там нет.
Вообще смарт-квартира как по мне временное убежище, и вкидывать туда столько странное решение.

Капец. А ведь 45К - это недорогой диван.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 19:25

  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:Знакомые сдают премиальное жилье. 135 кв на Леси Украинке в доме 7б
Квартира стоит пустая с февраля.
Хотели 2500$ сначала, потом опустили до 2000$ , квартира по сей день пустует.
Были желающие но с животными, им отказали.

Говорят три года назад за эту квартиру предлагали 400 куе....сейчас думаю её и за 350 куе не реально продать. Этаж средний, окна на Джек Хауз

Ну вот и ответ на утверждение: "Вид из окна не важен. Тем более для аренды."(с)
135 квадартов, средний этаж, с окнами упирающимися в Джек - надо сильно падать по цене чтобы продать. Или сильно падать по арендной ставке чтобы сдать.
P.S. Надо продавать. Когда рядом начнут строить последнего 40-этажного монстра, продать станет еще сложнее.


Кстати да, странно, что там с землей, участок очень жирный. Почему там ничего не строят ?

Странно как-то....вот моментально нашел объявление о продаже этой земли
http://realt.ua/Db2/?vid=_134803_57546715

1,1 млн.долл...в 2016 году...для такой земли вообще шара, а сори, это с другой стороны
Востаннє редагувалось zzzzzz в Нед 09 чер, 2019 19:29, всього редагувалось 2 разів.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 19:26

  remark написав:
  jj1981ua написав:и все таки я не понял откуда рост идет - чисто из-за роста спроса на аренду от понаехов? я, кстати, тоже из них)


Рост идет потому, что по сравнению с 2014 годом наступило улучшение ситуации в стране, не путать со значительным экономическим ростом, а для участников рынка это весомый аргумент, он дает шанс разогревать цены до уровня 2007-2008 годов, ну а потом слится на пике и должен быть новый кризис или кратная девальвация. Как то так.

улучшение? ну я как бы не заметил его. ну ок. но улучшение никак же не отображается на спросе и способности людей покупать - я бы назвал это стабилизацией. а с ваших слов - просто хотелки выросли и все? никак не подкрепленные спросом и количеством сделок
jj1981ua
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