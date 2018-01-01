Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Знакомые сдают премиальное жилье. 135 кв на Леси Украинке в доме 7б Квартира стоит пустая с февраля. Хотели 2500$ сначала, потом опустили до 2000$ , квартира по сей день пустует. Были желающие но с животными, им отказали.
Говорят три года назад за эту квартиру предлагали 400 куе....сейчас думаю её и за 350 куе не реально продать. Этаж средний, окна на Джек Хауз
Востаннє редагувалось zzzzzz в Нед 09 чер, 2019 19:10, всього редагувалось 1 раз.
jj1981ua написав:и все таки я не понял откуда рост идет - чисто из-за роста спроса на аренду от понаехов? я, кстати, тоже из них)
Рост идет потому, что по сравнению с 2014 годом наступило улучшение ситуации в стране, не путать со значительным экономическим ростом, а для участников рынка это весомый аргумент, он дает шанс разогревать цены до уровня 2007-2008 годов, ну а потом слится на пике и должен быть новый кризис или кратная девальвация. Как то так.
zzzzzz написав:Знакомые сдают премиальное жилье. 135 кв на Леси Украинке в доме 7б Квартира стоит пустая с февраля. Хотели 2500$ сначала, потом опустили до 2000$ , квартира по сей день пустует. Были желающие но с животными, им отказали.
Говорят три года назад за эту квартиру предлагали 400 куе....сейчас думаю её и за 350 куе не реально продать. Этаж средний, окна на Джек Хауз
Ну вот и ответ на утверждение: "Вид из окна не важен. Тем более для аренды."(с) 135 квадартов, средний этаж, с окнами упирающимися в Джек - надо сильно падать по цене чтобы продать. Или сильно падать по арендной ставке чтобы сдать. P.S. Надо продавать. Когда рядом начнут строить последнего 40-этажного монстра, продать станет еще сложнее.
zzzzzz написав:Знакомые сдают премиальное жилье. 135 кв на Леси Украинке в доме 7б Квартира стоит пустая с февраля. Хотели 2500$ сначала, потом опустили до 2000$ , квартира по сей день пустует. Были желающие но с животными, им отказали.
Говорят три года назад за эту квартиру предлагали 400 куе....сейчас думаю её и за 350 куе не реально продать. Этаж средний, окна на Джек Хауз
Ну вот и ответ на утверждение: "Вид из окна не важен. Тем более для аренды."(с) 135 квадартов, средний этаж, с окнами упирающимися в Джек - надо сильно падать по цене чтобы продать. Или сильно падать по арендной ставке чтобы сдать. P.S. Надо продавать. Когда рядом начнут строить последнего 40-этажного монстра, продать станет еще сложнее.
Кстати да, странно, что там с землей, участок очень жирный. Почему там ничего не строят ?
jj1981ua написав:и все таки я не понял откуда рост идет - чисто из-за роста спроса на аренду от понаехов? я, кстати, тоже из них)
Рост идет потому, что по сравнению с 2014 годом наступило улучшение ситуации в стране, не путать со значительным экономическим ростом, а для участников рынка это весомый аргумент, он дает шанс разогревать цены до уровня 2007-2008 годов, ну а потом слится на пике и должен быть новый кризис или кратная девальвация. Как то так.
улучшение? ну я как бы не заметил его. ну ок. но улучшение никак же не отображается на спросе и способности людей покупать - я бы назвал это стабилизацией. а с ваших слов - просто хотелки выросли и все? никак не подкрепленные спросом и количеством сделок