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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11511152115311541155>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 163
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
28%
45
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
24
Всього голосів : 163
Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 19:35

  jj1981ua написав:
  remark написав:
  jj1981ua написав:и все таки я не понял откуда рост идет - чисто из-за роста спроса на аренду от понаехов? я, кстати, тоже из них)


Рост идет потому, что по сравнению с 2014 годом наступило улучшение ситуации в стране, не путать со значительным экономическим ростом, а для участников рынка это весомый аргумент, он дает шанс разогревать цены до уровня 2007-2008 годов, ну а потом слится на пике и должен быть новый кризис или кратная девальвация. Как то так.

улучшение? ну я как бы не заметил его. ну ок. но улучшение никак же не отображается на спросе и способности людей покупать - я бы назвал это стабилизацией. а с ваших слов - [url]просто хотелки выросли и все? никак не подкрепленные спросом и количеством сделок
[/url]

По Вашему то, что раскупается у застройщиков это не спрос? За ними и вторичка подтягивается, рылы этому способствуют, к тому же на вторичке вообще нормальных предложений нет, все уходит из под полы, благодаря тем же рылам.
remark
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 19:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... al-354261/
вот наткнулся
Зображення
Востаннє редагувалось jj1981ua в Нед 09 чер, 2019 19:56, всього редагувалось 3 разів.
jj1981ua
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 19:53

  jj1981ua написав:
  remark написав:
  jj1981ua написав:и все таки я не понял откуда рост идет - чисто из-за роста спроса на аренду от понаехов? я, кстати, тоже из них)


Рост идет потому, что по сравнению с 2014 годом наступило улучшение ситуации в стране, не путать со значительным экономическим ростом, а для участников рынка это весомый аргумент, он дает шанс разогревать цены до уровня 2007-2008 годов, ну а потом слится на пике и должен быть новый кризис или кратная девальвация. Как то так.

улучшение? ну я как бы не заметил его. ну ок. но улучшение никак же не отображается на спросе и способности людей покупать - я бы назвал это стабилизацией. а с ваших слов - просто хотелки выросли и все? никак не подкрепленные спросом и количеством сделок

Да ну ладно. По дому, за которым наблюдаю внимательно, вижу: за последний года распродали все. Даже то, что, мне казалось, продать очень сложно. По цене, знаю точно, не сильно двигались. Ценники на то, что еще оставалось: от 150куе за квартиру. Последнее из того что продали ушло за овер 240 куе.
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 19:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кейс по аренде:

2 квартиры, которые в начале 2018го уходили в аренду с менее чем 2х недельным простоем, за те же деньги сейчас не сдаются. После 3х месячного простоя снизили хотелки на 10-15%, но до сих пор не сдаются. При прочих равных. Евроремонт времён 2010, не треш. 10мин до метро, в разных районах. 2ха БПСка, и большая однуха в кирпичном спецпроекте 70х
Востаннє редагувалось Corpocrator в Нед 09 чер, 2019 19:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 19:57

  jj1981ua написав:и все таки я не понял откуда рост идет - чисто из-за роста спроса на аренду от понаехов? я, кстати, тоже из них)

Новая национальная идея - Накупить квартир под аренду и не работать.
Кода ликвидная в аренде 1к квартира приблизилась в стоимости к 2к, то естественно 2к тоже пошли в рост.
Понаехов больше не стало, скорее наоборот.
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 19:59

  Corpocrator написав:Кейс по аренде:

2 квартиры, которые в начале 2018го уходили в аренду с менее чем 2х недельным простоем, за те же деньги сейчас не сдаются. После 3х месячного простоя снизили хотелки на 10-15%, но до сих пор не сдаются. Припрочих равных. Евроремонт времён 2010, не треш. 10мин до метро, в разных районах.

Несезон этого года будет эпическим :D
Боюсь до августа зависли.
Трайбека, подсчитай рентабельность аренды при 4-5 месяцах простоя в году :mrgreen:
Востаннє редагувалось UA в Нед 09 чер, 2019 20:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 20:00

  UA написав:
  jj1981ua написав:и все таки я не понял откуда рост идет - чисто из-за роста спроса на аренду от понаехов? я, кстати, тоже из них)

Новая национальная идея - Накупить квартир под аренду и не работать.
Кода ликвидная в аренде 1к квартира приблизилась в стоимости к 2к, то естественно 2к тоже пошли в рост.
Понаехов больше не стало, скорее наоборот.

вот бы налог врубили для лендлордов с больше чем 1 квартирой)
jj1981ua
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 20:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Corpocrator написав:Кейс по аренде:

2 квартиры, которые в начале 2018го уходили в аренду с менее чем 2х недельным простоем, за те же деньги сейчас не сдаются. После 3х месячного простоя снизили хотелки на 10-15%, но до сих пор не сдаются. При прочих равных. Евроремонт времён 2010, не треш. 10мин до метро, в разных районах. 2ха БПСка, и большая однуха в кирпичном спецпроекте 70х
А вот и вам кейс
Соломянка, новые дома, 50кв метров аренда новый ремонт под лофт, 700 долларов, ушло 5 квартир за 5 дней
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 20:03

  jj1981ua написав:
  UA написав:
  jj1981ua написав:и все таки я не понял откуда рост идет - чисто из-за роста спроса на аренду от понаехов? я, кстати, тоже из них)

Новая национальная идея - Накупить квартир под аренду и не работать.
Кода ликвидная в аренде 1к квартира приблизилась в стоимости к 2к, то естественно 2к тоже пошли в рост.
Понаехов больше не стало, скорее наоборот.

вот бы налог врубили для лендлордов с больше чем 1 квартирой)

Врубят. Даже не сомневайтесь.
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 20:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ценники космический, новые дома ближе к Лукьяновкн, пример как элизиум с ремонтом 48 кв. - 87 тыс долл! 10 этаж
Ещё прошлой осенью были по 75
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