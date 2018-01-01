|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Нед 09 чер, 2019 19:35
jj1981ua написав: remark написав: jj1981ua написав:
и все таки я не понял откуда рост идет - чисто из-за роста спроса на аренду от понаехов? я, кстати, тоже из них)
Рост идет потому, что по сравнению с 2014 годом наступило улучшение ситуации в стране, не путать со значительным экономическим ростом, а для участников рынка это весомый аргумент, он дает шанс разогревать цены до уровня 2007-2008 годов, ну а потом слится на пике и должен быть новый кризис или кратная девальвация. Как то так.
улучшение? ну я как бы не заметил его. ну ок. но улучшение никак же не отображается на спросе и способности людей покупать - я бы назвал это стабилизацией. а с ваших слов - [url]просто хотелки выросли и все? никак не подкрепленные спросом и количеством сделок
[/url]
По Вашему то, что раскупается у застройщиков это не спрос? За ними и вторичка подтягивается, рылы этому способствуют, к тому же на вторичке вообще нормальных предложений нет, все уходит из под полы, благодаря тем же рылам.
-
remark
-
-
- Повідомлень: 390
- З нами з: 25.12.15
- Подякував: 105 раз.
- Подякували: 29 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 09 чер, 2019 19:49
Востаннє редагувалось jj1981ua
в Нед 09 чер, 2019 19:56, всього редагувалось 3 разів.
-
jj1981ua
-
-
- Повідомлень: 53
- З нами з: 01.03.14
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 09 чер, 2019 19:53
jj1981ua написав: remark написав: jj1981ua написав:
и все таки я не понял откуда рост идет - чисто из-за роста спроса на аренду от понаехов? я, кстати, тоже из них)
Рост идет потому, что по сравнению с 2014 годом наступило улучшение ситуации в стране, не путать со значительным экономическим ростом, а для участников рынка это весомый аргумент, он дает шанс разогревать цены до уровня 2007-2008 годов, ну а потом слится на пике и должен быть новый кризис или кратная девальвация. Как то так.
улучшение? ну я как бы не заметил его. ну ок. но улучшение никак же не отображается на спросе и способности людей покупать - я бы назвал это стабилизацией. а с ваших слов - просто хотелки выросли и все? никак не подкрепленные спросом и количеством сделок
Да ну ладно. По дому, за которым наблюдаю внимательно, вижу: за последний года распродали все. Даже то, что, мне казалось, продать очень сложно. По цене, знаю точно, не сильно двигались. Ценники на то, что еще оставалось: от 150куе за квартиру. Последнее из того что продали ушло за овер 240 куе.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 30457
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 807 раз.
- Подякували: 3623 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 09 чер, 2019 19:56
Кейс по аренде:
2 квартиры, которые в начале 2018го уходили в аренду с менее чем 2х недельным простоем, за те же деньги сейчас не сдаются. После 3х месячного простоя снизили хотелки на 10-15%, но до сих пор не сдаются. При прочих равных. Евроремонт времён 2010, не треш. 10мин до метро, в разных районах. 2ха БПСка, и большая однуха в кирпичном спецпроекте 70х
Востаннє редагувалось Corpocrator
в Нед 09 чер, 2019 19:58, всього редагувалось 1 раз.
Ut sementem feceris, ita et metes
RES(Дело) PUBLICA(Общее)
-
Corpocrator
-
-
- Повідомлень: 939
- З нами з: 06.01.15
- Подякував: 137 раз.
- Подякували: 290 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 09 чер, 2019 19:57
jj1981ua написав:
и все таки я не понял откуда рост идет - чисто из-за роста спроса на аренду от понаехов? я, кстати, тоже из них)
Новая национальная идея - Накупить квартир под аренду и не работать.
Кода ликвидная в аренде 1к квартира приблизилась в стоимости к 2к, то естественно 2к тоже пошли в рост.
Понаехов больше не стало, скорее наоборот.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 4167
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 429 раз.
- Подякували: 616 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 09 чер, 2019 19:59
Corpocrator написав:
Кейс по аренде:
2 квартиры, которые в начале 2018го уходили в аренду с менее чем 2х недельным простоем, за те же деньги сейчас не сдаются. После 3х месячного простоя снизили хотелки на 10-15%, но до сих пор не сдаются. Припрочих равных. Евроремонт времён 2010, не треш. 10мин до метро, в разных районах.
Несезон этого года будет эпическим
Боюсь до августа зависли.
Трайбека, подсчитай рентабельность аренды при 4-5 месяцах простоя в году
Востаннє редагувалось UA
в Нед 09 чер, 2019 20:02, всього редагувалось 1 раз.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 4167
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 429 раз.
- Подякували: 616 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 09 чер, 2019 20:00
UA написав: jj1981ua написав:
и все таки я не понял откуда рост идет - чисто из-за роста спроса на аренду от понаехов? я, кстати, тоже из них)
Новая национальная идея - Накупить квартир под аренду и не работать.
Кода ликвидная в аренде 1к квартира приблизилась в стоимости к 2к, то естественно 2к тоже пошли в рост.
Понаехов больше не стало, скорее наоборот.
вот бы налог врубили для лендлордов с больше чем 1 квартирой)
-
jj1981ua
-
-
- Повідомлень: 53
- З нами з: 01.03.14
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 09 чер, 2019 20:01
Corpocrator написав:Кейс по аренде:
2 квартиры, которые в начале 2018го уходили в аренду с менее чем 2х недельным простоем, за те же деньги сейчас не сдаются. После 3х месячного простоя снизили хотелки на 10-15%, но до сих пор не сдаются. При прочих равных. Евроремонт времён 2010, не треш. 10мин до метро, в разных районах. 2ха БПСка, и большая однуха в кирпичном спецпроекте 70х
А вот и вам кейс
Соломянка, новые дома, 50кв метров аренда новый ремонт под лофт, 700 долларов, ушло 5 квартир за 5 дней
-
CRUSADER
-
-
- Повідомлень: 114
- З нами з: 24.10.06
- Подякував: 150 раз.
- Подякували: 14 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 09 чер, 2019 20:03
jj1981ua написав: UA написав: jj1981ua написав:
и все таки я не понял откуда рост идет - чисто из-за роста спроса на аренду от понаехов? я, кстати, тоже из них)
Новая национальная идея - Накупить квартир под аренду и не работать.
Кода ликвидная в аренде 1к квартира приблизилась в стоимости к 2к, то естественно 2к тоже пошли в рост.
Понаехов больше не стало, скорее наоборот.
вот бы налог врубили для лендлордов с больше чем 1 квартирой)
Врубят. Даже не сомневайтесь.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 4167
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 429 раз.
- Подякували: 616 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 09 чер, 2019 20:04
Ценники космический, новые дома ближе к Лукьяновкн, пример как элизиум с ремонтом 48 кв. - 87 тыс долл! 10 этаж
Ещё прошлой осенью были по 75
-
CRUSADER
-
-
- Повідомлень: 114
- З нами з: 24.10.06
- Подякував: 150 раз.
- Подякували: 14 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|14532
|2393914
|
Чет 06 чер, 2019 22:20
rjkz
|
|455
|180795
|
|
|31672
|60573
|
|