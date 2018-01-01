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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 09 чер, 2019 20:07
CRUSADER написав:
Corpocrator написав:Кейс по аренде:
2 квартиры, которые в начале 2018го уходили в аренду с менее чем 2х недельным простоем, за те же деньги сейчас не сдаются. После 3х месячного простоя снизили хотелки на 10-15%, но до сих пор не сдаются. При прочих равных. Евроремонт времён 2010, не треш. 10мин до метро, в разных районах. 2ха БПСка, и большая однуха в кирпичном спецпроекте 70х
А вот и вам кейс
Соломянка, новые дома, 50кв метров аренда новый ремонт под лофт, 700 долларов, ушло 5 квартир за 5 дней
это пока новые. квартира бывает такой только один раз
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plugatyrev
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Додано: Нед 09 чер, 2019 20:12
plugatyrev написав: CRUSADER написав:
Corpocrator написав:Кейс по аренде:
2 квартиры, которые в начале 2018го уходили в аренду с менее чем 2х недельным простоем, за те же деньги сейчас не сдаются. После 3х месячного простоя снизили хотелки на 10-15%, но до сих пор не сдаются. При прочих равных. Евроремонт времён 2010, не треш. 10мин до метро, в разных районах. 2ха БПСка, и большая однуха в кирпичном спецпроекте 70х
А вот и вам кейс
Соломянка, новые дома, 50кв метров аренда новый ремонт под лофт, 700 долларов, ушло 5 квартир за 5 дней
это пока новые. квартира бывает такой только один раз
5 квартир за 5 дней?
Тю, так это же ромы на лето заселились - им оттуда к рабочим местам на жд вокзале близко
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Додано: Нед 09 чер, 2019 20:18
UA написав: Corpocrator написав:
Кейс по аренде:
2 квартиры, которые в начале 2018го уходили в аренду с менее чем 2х недельным простоем, за те же деньги сейчас не сдаются. После 3х месячного простоя снизили хотелки на 10-15%, но до сих пор не сдаются. Припрочих равных. Евроремонт времён 2010, не треш. 10мин до метро, в разных районах.
Несезон этого года будет эпическим
Боюсь до августа зависли.
Трайбека, подсчитай рентабельность аренды при 4-5 месяцах простоя в году
Буит.даражать.
Ведь лендлоржам нужно компенсировать простои
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Нед 09 чер, 2019 20:32
CRUSADER написав:
Corpocrator написав:Кейс по аренде:
2 квартиры, которые в начале 2018го уходили в аренду с менее чем 2х недельным простоем, за те же деньги сейчас не сдаются. После 3х месячного простоя снизили хотелки на 10-15%, но до сих пор не сдаются. При прочих равных. Евроремонт времён 2010, не треш. 10мин до метро, в разных районах. 2ха БПСка, и большая однуха в кирпичном спецпроекте 70х
А вот и вам кейс
Соломянка, новые дома, 50кв метров аренда новый ремонт под лофт, 700 долларов, ушло 5 квартир за 5 дней
Всё это странно и меня больше всего именно контрасты и удивляют.
600-800$/мес это цена квартир 50-70м2 в 5 минутной доступности к м.Печерская/ДН
Ut sementem feceris, ita et metes
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Додано: Нед 09 чер, 2019 20:42
Corpocrator написав: CRUSADER написав:
Corpocrator написав:Кейс по аренде:
2 квартиры, которые в начале 2018го уходили в аренду с менее чем 2х недельным простоем, за те же деньги сейчас не сдаются. После 3х месячного простоя снизили хотелки на 10-15%, но до сих пор не сдаются. При прочих равных. Евроремонт времён 2010, не треш. 10мин до метро, в разных районах. 2ха БПСка, и большая однуха в кирпичном спецпроекте 70х
А вот и вам кейс
Соломянка, новые дома, 50кв метров аренда новый ремонт под лофт, 700 долларов, ушло 5 квартир за 5 дней
Всё это странно и меня больше всего именно контрасты и удивляют.
600-800$/мес это цена квартир 50-70м2 в 5 минутной доступности к м.Печерская/ДН
А ценник на аренду в КТ вас не смущает?
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Додано: Нед 09 чер, 2019 20:43
Corpocrator написав: CRUSADER написав:
Corpocrator написав:Кейс по аренде:
2 квартиры, которые в начале 2018го уходили в аренду с менее чем 2х недельным простоем, за те же деньги сейчас не сдаются. После 3х месячного простоя снизили хотелки на 10-15%, но до сих пор не сдаются. При прочих равных. Евроремонт времён 2010, не треш. 10мин до метро, в разных районах. 2ха БПСка, и большая однуха в кирпичном спецпроекте 70х
А вот и вам кейс
Соломянка, новые дома, 50кв метров аренда новый ремонт под лофт, 700 долларов, ушло 5 квартир за 5 дней
Всё это странно и меня больше всего именно контрасты и удивляют.
600-800$/мес это цена квартир 50-70м2 в 5 минутной доступности к м.Печерская/ДН
Если это начало улицы Митрополита Липковского, то 700 у.е. за 50 кв. м, это ещё немного продешевил.
Если Севастопольская пл. то верится с трудом.
Формально то и то Солома.
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Додано: Нед 09 чер, 2019 20:51
барабашов написав:
ЖК "Заречный" - это ведь явно не рядом с Мариинским парком и Гулливером? И кто потом купит у них этот трейлер из газобетона по трёхе за метр, как они расписывали в комментариях(хотелка около 80куе)?
Как можно купить квартиру не в лучшем месте Киева и жахнуть там ремонт стоимостью дороже самой квартиры.
Короче, люди иди0ты.
ПС
Смеситель nobili за 7кгрн в смарт студии. Дблы 6ля
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Додано: Нед 09 чер, 2019 21:03
zzzzzz написав:
Знакомые сдают премиальное жилье. 135 кв на Леси Украинке в доме 7б
Квартира стоит пустая с февраля.
Хотели 2500$ сначала, потом опустили до 2000$ , квартира по сей день пустует.
Были желающие но с животными, им отказали.
Говорят три года назад за эту квартиру предлагали 400 куе....сейчас думаю её и за 350 куе не реально продать. Этаж средний, окна на Джек Хауз
может уровень ремонта не соответвует хотелке?
ссылку на объяву не накинете?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Нед 09 чер, 2019 21:03
2 airmax
Та в том то и дело, что дичь какая-то.
Я помню момент, когда смарты у них там за 10к$ можно было купить, а потом резко х2 стало, хотя реальный прайс на ту локацию где-то посредине.
В реальности, я бы лучше у Захара оту сакральную хату с библиотекой через дорогу от КТ купил за 35к, чем этот оверпрайс с автомобильным адом.
Вообще явно есть какой-то неочевидный фактор который влияет на коефициент. Что-то на срезе семейное положение/возраст/пол с определенным маркером поведения для конкретного наиболее многочисленного сегмента ЦА (это в контексте более широком, чем КТ с Ленинградкой)
Ut sementem feceris, ita et metes
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Додано: Нед 09 чер, 2019 21:05
zzzzzz написав: Бывалый написав:
Писал уже делал ремонт комфорт класса. Обошелся 600 долл. метр. Диванов за 45к там нет.
Вообще смарт-квартира как по мне временное убежище, и вкидывать туда столько странное решение.
Вкидывать в жилье менее 50 кв.м. вообще нет смысла.... думаю вкидывать надо когда площадь от 70 кв хотя бы
Вкидывать можно от 50 кв м, в квартиры находящиеся в прицентралье. Которые после вашего вкидывания можно будет сдавать не в убыток.
ПС
О большой квартире
Сдать квартиру за 2-2,5 куе с ремонтом 10 летней давности очень проблематично, тем более 200метров.
Каждый год рынок штурмует несколько премиальных новостроев, а с платёжеспособным населением с нерешённой жилищной проблемой как то не дуже. Ещё до 1 куе рынок переваривает, так сяк, но вот выше, предполагаю вообще не фонтан
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