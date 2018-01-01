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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 09 чер, 2019 21:06
airmax78 написав:
Капец. А ведь 45К - это недорогой диван.
Предложите нормальный диван в студию 28 м. Очень нравятся ютуберы, которые вообще в ценах плавают и им дизайнеры ездят по ушам.
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