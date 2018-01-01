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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 163
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
28%
45
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
24
Всього голосів : 163
Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 21:06

  airmax78 написав:Капец. А ведь 45К - это недорогой диван.


Предложите нормальный диван в студию 28 м. Очень нравятся ютуберы, которые вообще в ценах плавают и им дизайнеры ездят по ушам.
Бывалый
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Повідомлень: 1392
З нами з: 10.09.11
Подякував: 423 раз.
Подякували: 407 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 21:26

  Бывалый написав:
  airmax78 написав:Капец. А ведь 45К - это недорогой диван.


Предложите нормальный диван в студию 28 м. Очень нравятся ютуберы, которые вообще в ценах плавают и им дизайнеры ездят по ушам.

Эти ребята нормальный диван поставили. Я еще подумал: "О, молодцы ребята, хоть на диване сэкономить удалось".
airmax78
 
Повідомлень: 30458
З нами з: 25.10.12
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Подякували: 3623 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 21:47

  Corpocrator написав:Всё это странно и меня больше всего именно контрасты и удивляют.

600-800$/мес это цена квартир 50-70м2 в 5 минутной доступности к м.Печерская/ДН


И где же эти хаты на Печерске по 600$?? В совкошлаке?

Так это уже давно два разных рынка - шлачек и нью-шлачек
investorkiev
 
Повідомлень: 349
З нами з: 06.03.19
Подякував: 22 раз.
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