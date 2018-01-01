Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Оооо! Там у него целый ритуал с подпиской. 1) Нужно выйти на Крещатик и в рупор заявить "хрущи - гетто сикающих в подъездах алкашей" (видео-подтверждение приложить) 2) Дать подписку о нераспространении в мире остекленных балконов и кондеев на фасаде (заверяется у нотариуса) 3) Из десяти предложенных фотографий МОПов выбрать единственно правильную, разместить ее в рамке и повесить над кроватью (фото приложить) 4) Отправить заявку с биографией, с фото в фас+профиль, уровнем дохода и с фото бюллетеня последних выборов 5) С замиранием сердца ждать решения (принимают в подписчики далеко не всех)
zzzzzz написав:Знакомые сдают премиальное жилье. 135 кв на Леси Украинке в доме 7б Квартира стоит пустая с февраля. Хотели 2500$ сначала, потом опустили до 2000$ , квартира по сей день пустует. Были желающие но с животными, им отказали.
Говорят три года назад за эту квартиру предлагали 400 куе....сейчас думаю её и за 350 куе не реально продать. Этаж средний, окна на Джек Хауз
Ну вот и ответ на утверждение: "Вид из окна не важен. Тем более для аренды."(с) 135 квадартов, средний этаж, с окнами упирающимися в Джек - надо сильно падать по цене чтобы продать. Или сильно падать по арендной ставке чтобы сдать. P.S. Надо продавать. Когда рядом начнут строить последнего 40-этажного монстра, продать станет еще сложнее.
Вот в Гугл картах нашел случайно, дом должны были начать строить еще в 1 квартале 2006 года... но что-то пошло не так. Земля принадлежит Познякамжилбуду.
zzzzzz написав:Знакомые сдают премиальное жилье. 135 кв на Леси Украинке в доме 7б Квартира стоит пустая с февраля. Хотели 2500$ сначала, потом опустили до 2000$ , квартира по сей день пустует. Были желающие но с животными, им отказали.
Говорят три года назад за эту квартиру предлагали 400 куе....сейчас думаю её и за 350 куе не реально продать. Этаж средний, окна на Джек Хауз
может уровень ремонта не соответвует хотелке? ссылку на объяву не накинете?
Извините не кину. Ремонт там соответствует уровню дома, но без супер-пупер чего-то там. Да цена завышена, я сам смотрел в том же доме есть варианты за 1500-1600 аналогичное... Или за 2000 но вообще стадион в 180 кв.м.