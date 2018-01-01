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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 163
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
28%
45
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
24
Всього голосів : 163
Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 21:47

  Corpocrator написав:Всё это странно и меня больше всего именно контрасты и удивляют.

600-800$/мес это цена квартир 50-70м2 в 5 минутной доступности к м.Печерская/ДН


И где же эти хаты на Печерске по 600$?? В совкошлаке?

Так это уже давно два разных рынка - шлачек и нью-шлачек
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 23:42

  airmax78 написав:
  antey1969 написав:
  freeze написав:А как подписаться ?

Оооо! Там у него целый ритуал с подпиской.
1) Нужно выйти на Крещатик и в рупор заявить "хрущи - гетто сикающих в подъездах алкашей" (видео-подтверждение приложить)
2) Дать подписку о нераспространении в мире остекленных балконов и кондеев на фасаде (заверяется у нотариуса)
3) Из десяти предложенных фотографий МОПов выбрать единственно правильную, разместить ее в рамке и повесить над кроватью (фото приложить)
4) Отправить заявку с биографией, с фото в фас+профиль, уровнем дохода и с фото бюллетеня последних выборов
5) С замиранием сердца ждать решения (принимают в подписчики далеко не всех)

Мне хейтеры на моем канале не нужны.

Морально-волевой отбор тоже будет :mrgreen: https://www.youtube.com/watch?v=UcUkSPbrwdo
rusramzik
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 23:50

  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:Знакомые сдают премиальное жилье. 135 кв на Леси Украинке в доме 7б
Квартира стоит пустая с февраля.
Хотели 2500$ сначала, потом опустили до 2000$ , квартира по сей день пустует.
Были желающие но с животными, им отказали.

Говорят три года назад за эту квартиру предлагали 400 куе....сейчас думаю её и за 350 куе не реально продать. Этаж средний, окна на Джек Хауз

Ну вот и ответ на утверждение: "Вид из окна не важен. Тем более для аренды."(с)
135 квадартов, средний этаж, с окнами упирающимися в Джек - надо сильно падать по цене чтобы продать. Или сильно падать по арендной ставке чтобы сдать.
P.S. Надо продавать. Когда рядом начнут строить последнего 40-этажного монстра, продать станет еще сложнее.


Зображення

Вот в Гугл картах нашел случайно, дом должны были начать строить еще в 1 квартале 2006 года... но что-то пошло не так. Земля принадлежит Познякамжилбуду.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 23:59

  Прохожий написав:
  zzzzzz написав:Знакомые сдают премиальное жилье. 135 кв на Леси Украинке в доме 7б
Квартира стоит пустая с февраля.
Хотели 2500$ сначала, потом опустили до 2000$ , квартира по сей день пустует.
Были желающие но с животными, им отказали.

Говорят три года назад за эту квартиру предлагали 400 куе....сейчас думаю её и за 350 куе не реально продать. Этаж средний, окна на Джек Хауз

может уровень ремонта не соответвует хотелке?
ссылку на объяву не накинете?


Извините не кину. Ремонт там соответствует уровню дома, но без супер-пупер чего-то там.
Да цена завышена, я сам смотрел в том же доме есть варианты за 1500-1600 аналогичное...
Или за 2000 но вообще стадион в 180 кв.м.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 02:46

Эрик Наймен, говорит что надо вкладывать в "Хакс" вместо покупки квартиры. Спорный вариант.

https://youtu.be/8bx6xnSJw4w?t=645

  airmax78 написав:Очередной отзыв об очередной квартире. Теперь уже в Киеве. Очередное "ничего особенного". Очередная 1000 на метре. https://www.youtube.com/watch?v=Jn3CoCwnU84
Грустно. Мягко говоря.


Вот вам пример: ремонт студии 28к$ + мебель 5к$-6к$

Вы втираете всю тему что, кап. ремонт двухи будет меньше 15к$. Это и так алкаши будут делать за 15к$ :mrgreen:

Ганьба!

+ https://www.youtube.com/watch?v=ICRbeRyxxmU
36метров - 27.5к$

  Вкладчик1234 написав:
  UA написав:
  Corpocrator написав:Кейс по аренде:

2 квартиры, которые в начале 2018го уходили в аренду с менее чем 2х недельным простоем, за те же деньги сейчас не сдаются. После 3х месячного простоя снизили хотелки на 10-15%, но до сих пор не сдаются. Припрочих равных. Евроремонт времён 2010, не треш. 10мин до метро, в разных районах.

Несезон этого года будет эпическим :D
Боюсь до августа зависли.
Трайбека, подсчитай рентабельность аренды при 4-5 месяцах простоя в году :mrgreen:

Буит.даражать.

Ведь лендлоржам нужно компенсировать простои :)


Ахахаха :mrgreen:
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 08:17

  asti написав:
  investorkiev написав:https://www.olx.ua/obyavlenie/kvartira-1-komnatnaya-32kv-ul-raketnaya-24-goloseevskiy-r-n-IDEoYWq.html18куе!! С документами!!
Ну вот почему бы не купить под аренду asti?
Мне не подходит. Очень дёшево! (c) А если серьёзно - сталкиваюсь уже не первый раз с такой ситуацией - нашел неплохой вариант - его ведёт один риэлтор - говорит, мол, доки проверили - всё в ажуре. НО! Хозяйка/хозяин заграницей - приедут только на сделку. А задаток надо оставить им, в агентстве. Но нотариально его оформить нельзя тк нотариус может оформить только с хозяином. Доверенности, насколько я понял у них нет. Что это - развод или стандартная практика?!

Не про конкретный объект, а вообще.
Все может быть. Но я именно так и продавал. Знаете, сколько покупанов ходит, которые сегодня на груди тельняшку рвут что "стопудово беру! приезжайте!", а завтра уже на связь не выходят? Я бы узнал за агентство: как долго работают, какие отзывы? Зашел бы в офис. Если нормальное, то оставил бы долларов 100-200. Но у меня с риелторами опыт общения большой. Как-то сразу видно: где нормальные, а где нет.
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