Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Оооо! Там у него целый ритуал с подпиской. 1) Нужно выйти на Крещатик и в рупор заявить "хрущи - гетто сикающих в подъездах алкашей" (видео-подтверждение приложить) 2) Дать подписку о нераспространении в мире остекленных балконов и кондеев на фасаде (заверяется у нотариуса) 3) Из десяти предложенных фотографий МОПов выбрать единственно правильную, разместить ее в рамке и повесить над кроватью (фото приложить) 4) Отправить заявку с биографией, с фото в фас+профиль, уровнем дохода и с фото бюллетеня последних выборов 5) С замиранием сердца ждать решения (принимают в подписчики далеко не всех)
zzzzzz написав:Знакомые сдают премиальное жилье. 135 кв на Леси Украинке в доме 7б Квартира стоит пустая с февраля. Хотели 2500$ сначала, потом опустили до 2000$ , квартира по сей день пустует. Были желающие но с животными, им отказали.
Говорят три года назад за эту квартиру предлагали 400 куе....сейчас думаю её и за 350 куе не реально продать. Этаж средний, окна на Джек Хауз
Ну вот и ответ на утверждение: "Вид из окна не важен. Тем более для аренды."(с) 135 квадартов, средний этаж, с окнами упирающимися в Джек - надо сильно падать по цене чтобы продать. Или сильно падать по арендной ставке чтобы сдать. P.S. Надо продавать. Когда рядом начнут строить последнего 40-этажного монстра, продать станет еще сложнее.
Вот в Гугл картах нашел случайно, дом должны были начать строить еще в 1 квартале 2006 года... но что-то пошло не так. Земля принадлежит Познякамжилбуду.
zzzzzz написав:Знакомые сдают премиальное жилье. 135 кв на Леси Украинке в доме 7б Квартира стоит пустая с февраля. Хотели 2500$ сначала, потом опустили до 2000$ , квартира по сей день пустует. Были желающие но с животными, им отказали.
Говорят три года назад за эту квартиру предлагали 400 куе....сейчас думаю её и за 350 куе не реально продать. Этаж средний, окна на Джек Хауз
может уровень ремонта не соответвует хотелке? ссылку на объяву не накинете?
Извините не кину. Ремонт там соответствует уровню дома, но без супер-пупер чего-то там. Да цена завышена, я сам смотрел в том же доме есть варианты за 1500-1600 аналогичное... Или за 2000 но вообще стадион в 180 кв.м.
2 квартиры, которые в начале 2018го уходили в аренду с менее чем 2х недельным простоем, за те же деньги сейчас не сдаются. После 3х месячного простоя снизили хотелки на 10-15%, но до сих пор не сдаются. Припрочих равных. Евроремонт времён 2010, не треш. 10мин до метро, в разных районах.
Несезон этого года будет эпическим Боюсь до августа зависли. Трайбека, подсчитай рентабельность аренды при 4-5 месяцах простоя в году
Буит.даражать.
Ведь лендлоржам нужно компенсировать простои
Ахахаха
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/ Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
investorkiev написав:https://www.olx.ua/obyavlenie/kvartira-1-komnatnaya-32kv-ul-raketnaya-24-goloseevskiy-r-n-IDEoYWq.html18куе!! С документами!! Ну вот почему бы не купить под аренду asti?
Мне не подходит. Очень дёшево! (c) А если серьёзно - сталкиваюсь уже не первый раз с такой ситуацией - нашел неплохой вариант - его ведёт один риэлтор - говорит, мол, доки проверили - всё в ажуре. НО! Хозяйка/хозяин заграницей - приедут только на сделку. А задаток надо оставить им, в агентстве. Но нотариально его оформить нельзя тк нотариус может оформить только с хозяином. Доверенности, насколько я понял у них нет. Что это - развод или стандартная практика?!
Не про конкретный объект, а вообще. Все может быть. Но я именно так и продавал. Знаете, сколько покупанов ходит, которые сегодня на груди тельняшку рвут что "стопудово беру! приезжайте!", а завтра уже на связь не выходят? Я бы узнал за агентство: как долго работают, какие отзывы? Зашел бы в офис. Если нормальное, то оставил бы долларов 100-200. Но у меня с риелторами опыт общения большой. Как-то сразу видно: где нормальные, а где нет.
investorkiev написав:https://www.olx.ua/obyavlenie/kvartira-1-komnatnaya-32kv-ul-raketnaya-24-goloseevskiy-r-n-IDEoYWq.html18куе!! С документами!! Ну вот почему бы не купить под аренду asti?
Мне не подходит. Очень дёшево! (c) А если серьёзно - сталкиваюсь уже не первый раз с такой ситуацией - нашел неплохой вариант - его ведёт один риэлтор - говорит, мол, доки проверили - всё в ажуре. НО! Хозяйка/хозяин заграницей - приедут только на сделку. А задаток надо оставить им, в агентстве. Но нотариально его оформить нельзя тк нотариус может оформить только с хозяином. Доверенности, насколько я понял у них нет. Что это - развод или стандартная практика?!
Не про конкретный объект, а вообще. Все может быть. Но я именно так и продавал. Знаете, сколько покупанов ходит, которые сегодня на груди тельняшку рвут что "стопудово беру! приезжайте!", а завтра уже на связь не выходят? Я бы узнал за агентство: как долго работают, какие отзывы? Зашел бы в офис. Если нормальное, то оставил бы долларов 100-200. Но у меня с риелторами опыт общения большой. Как-то сразу видно: где нормальные, а где нет.
Вот в том то и дело - у вас большой, а у меня не очень. Я всегда старался купить недвигу без посредников. И для меня дикость договариваться о покупке не видя хозяев. Для меня главное в квартире - это собственник. Если у меня возникают какие-то подозрения или недоверие по-поводу собственников я сразу исключаю для себя такой объект каким бы привлекательным он мне не казался. Я часто после просмотра потом сам приходил к дому - распрашивал у соседей, консьержек - что за люди, как долго живут и тд. И слава Богу пока что все с покупками у меня было в порядке. Тьфу-тьфу///
Вот вам пример: ремонт студии 28к$ + мебель 5к$-6к$
Вы втираете всю тему что, кап. ремонт двухи будет меньше 15к$. Это и так алкаши будут делать за 15к$
Ганьба!
:
28 куе вместе с мебелью
Зачем вы на кого то равняетесь. В студии смеситель стоит за 300 баксов, всё остальное под стать.
Вам предлагают вложиться в 15 куе.
Кстати, у меня пример трёхи где то в районе м печерская (5мин). Полу ремонт, полу хз что. Проводку не меняли, окна пластик, паркет старый вываливается, сделаны санузлы в нулевых, тогда же, подозреваю сделаны стены под покраску. Техника частично новая. Итого 20 кгрн, или около того. Про простои не скажу, но думаю есть тк трёха.