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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1153115411551156

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 163
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
28%
45
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
24
Всього голосів : 163
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 12:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Gastarbaiter написав:Не про конкретный объект, а вообще.
Все может быть. Но я именно так и продавал. Знаете, сколько покупанов ходит, которые сегодня на груди тельняшку рвут что "стопудово беру! приезжайте!", а завтра уже на связь не выходят? Я бы узнал за агентство: как долго работают, какие отзывы? Зашел бы в офис. Если нормальное, то оставил бы долларов 100-200. Но у меня с риелторами опыт общения большой. Как-то сразу видно: где нормальные, а где нет.

Для того, чтобы не возникало вопросов, продавану нужно всего-то оставить нотариальную доверенность агенту на право взять задаток до 20000 гривен с нотариальным оформлением. Если он боится это сделать, почему покупатель не должен бояться отдавать деньги под честное слово левым людям?
Продавец не подумал, агентам пофиг, что на таких условиях продать квартиру трудно, поэтому и цена дешевая. Либо мошенники, либо продавец не очень-то хочет продавать, либо просто глупые продавец и агенты, что не смогли придумать приемлемую для покупателя схему. Любой из вариантов меня не устраивает.
Vlad442
 
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