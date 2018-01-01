Gastarbaiter написав:Не про конкретный объект, а вообще.
Все может быть. Но я именно так и продавал. Знаете, сколько покупанов ходит, которые сегодня на груди тельняшку рвут что "стопудово беру! приезжайте!", а завтра уже на связь не выходят? Я бы узнал за агентство: как долго работают, какие отзывы? Зашел бы в офис. Если нормальное, то оставил бы долларов 100-200. Но у меня с риелторами опыт общения большой. Как-то сразу видно: где нормальные, а где нет.
Для того, чтобы не возникало вопросов, продавану нужно всего-то оставить нотариальную доверенность агенту на право взять задаток до 20000 гривен с нотариальным оформлением. Если он боится это сделать, почему покупатель не должен бояться отдавать деньги под честное слово левым людям?
Продавец не подумал, агентам пофиг, что на таких условиях продать квартиру трудно, поэтому и цена дешевая. Либо мошенники, либо продавец не очень-то хочет продавать, либо просто глупые продавец и агенты, что не смогли придумать приемлемую для покупателя схему. Любой из вариантов меня не устраивает.