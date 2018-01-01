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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1153115411551156

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 163
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
28%
45
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
24
Всього голосів : 163
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 12:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Gastarbaiter написав:Не про конкретный объект, а вообще.
Все может быть. Но я именно так и продавал. Знаете, сколько покупанов ходит, которые сегодня на груди тельняшку рвут что "стопудово беру! приезжайте!", а завтра уже на связь не выходят? Я бы узнал за агентство: как долго работают, какие отзывы? Зашел бы в офис. Если нормальное, то оставил бы долларов 100-200. Но у меня с риелторами опыт общения большой. Как-то сразу видно: где нормальные, а где нет.

Для того, чтобы не возникало вопросов, продавану нужно всего-то оставить нотариальную доверенность агенту на право взять задаток до 20000 гривен с нотариальным оформлением. Если он боится это сделать, почему покупатель не должен бояться отдавать деньги под честное слово левым людям?
Продавец не подумал, агентам пофиг, что на таких условиях продать квартиру трудно, поэтому и цена дешевая. Либо мошенники, либо продавец не очень-то хочет продавать, либо просто глупые продавец и агенты, что не смогли придумать приемлемую для покупателя схему. Любой из вариантов меня не устроил бы.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 12:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я перечитываю ветку и не могу понять. Цена на покупку/аренды квартиры растет/падает?
Или в новостроях и старом жилом фонде разные ситуации?
Одни вещают, что цена аренды или падает или простой долгий. Другие, что цены выросли на продажу, а в аренду загоняют квартиру за пару дней.
b3320413
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 12:19

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:А ведь 45К - это недорогой диван.

сколько в этих "45" -аренды площади в ТЦ и прибыли продавца? 200% ? 300%?

Аренды немного - это ж на заказ диван делался. Прибыли - тоже не думаю что очень много.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 12:28

  b3320413 написав:Я перечитываю ветку и не могу понять. Цена на покупку/аренды квартиры растет/падает?
Или в новостроях и старом жилом фонде разные ситуации?
Одни вещают, что цена аренды или падает или простой долгий. Другие, что цены выросли на продажу, а в аренду загоняют квартиру за пару дней.

Аренда немного присела.
Цены продаж небольших квартир в востребованных местах растут. Очень многие покупают под аренду.
Квартиры больших площадей дешевеют.
Пока так.
Ждем осени.
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 12:38

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:А ведь 45К - это недорогой диван.

сколько в этих "45" -аренды площади в ТЦ и прибыли продавца? 200% ? 300%?

Аренды немного - это ж на заказ диван делался. Прибыли - тоже не думаю что очень много.

Аренда дорогостоящего шоурума не влияет на стоимость конечного изделия от малого предприятия? Максим, вы мыслите категориями В2В
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 12:55

  Vlad442 написав:
  Gastarbaiter написав:Не про конкретный объект, а вообще.
Все может быть. Но я именно так и продавал. Знаете, сколько покупанов ходит, которые сегодня на груди тельняшку рвут что "стопудово беру! приезжайте!", а завтра уже на связь не выходят? Я бы узнал за агентство: как долго работают, какие отзывы? Зашел бы в офис. Если нормальное, то оставил бы долларов 100-200. Но у меня с риелторами опыт общения большой. Как-то сразу видно: где нормальные, а где нет.

Для того, чтобы не возникало вопросов, продавану нужно всего-то оставить нотариальную доверенность агенту на право взять задаток до 20000 гривен с нотариальным оформлением. Если он боится это сделать, почему покупатель не должен бояться отдавать деньги под честное слово левым людям?
Продавец не подумал, агентам пофиг, что на таких условиях продать квартиру трудно, поэтому и цена дешевая. Либо мошенники, либо продавец не очень-то хочет продавать, либо просто глупые продавец и агенты, что не смогли придумать приемлемую для покупателя схему. Любой из вариантов меня не устроил бы.

Согласен. Доверенность на агента была бы нормальным вариантом. В моем случае на ее оформление просто не было времени. Но в итоге покупан нашелся во время одного из моих приездов. Так что обошлось даже без задатка.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 13:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Asti продолжает искать приключения на свою опу.

Вместо того чтобы без приключений зайти в нормальный ОП и совершить покупку
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 13:20

  antey1969 написав:
  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:сколько в этих "45" -аренды площади в ТЦ и прибыли продавца? 200% ? 300%?

Аренды немного - это ж на заказ диван делался. Прибыли - тоже не думаю что очень много.

Аренда дорогостоящего шоурума не влияет на стоимость конечного изделия от малого предприятия? Максим, вы мыслите категориями В2В

Это же производители мебели на заказ. Нет у них, с большой вероятностью, никакого дорогостоящего шоурума.
airmax78
 
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