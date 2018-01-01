Gastarbaiter написав:

Не про конкретный объект, а вообще.Все может быть. Но я именно так и продавал. Знаете, сколько покупанов ходит, которые сегодня на груди тельняшку рвут что "стопудово беру! приезжайте!", а завтра уже на связь не выходят? Я бы узнал за агентство: как долго работают, какие отзывы? Зашел бы в офис. Если нормальное, то оставил бы долларов 100-200. Но у меня с риелторами опыт общения большой. Как-то сразу видно: где нормальные, а где нет.