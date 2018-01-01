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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1155115611571158>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 163
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
28%
45
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
24
Всього голосів : 163
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 14:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, Трибека, а вы можете выложить фотку ремонта комфорт-класса па270?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 14:17

  airmax78 написав:Кстати, Трибека, а вы можете выложить фотку ремонта комфорт-класса па270?



Комфорт-класс па270 успешно сдается за 18000грн в мес. Так что для арендаторов в самый раз!

А по поводу ресторанов - их некорректно добавлять, потому что цена зависит от территориального расположения квартиры, и какие рестораны там рядом.

Например, когда делал ремонт на Соломенке - ездил в основном в Гудман, в центре - мясо&вино, на ПОХе - кухмейстер и т.д.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 14:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:ездил в основном в Гудман, в центре - мясо&вино, на ПОХе - кухмейстер и т.д.

без выпендрёжа, просто шаурму скушать, -не можете?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 14:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Секрет в том, что за годы сидения на форуме, и кучи сделанных ремонтов, я наработал базу оптовых поставщиков.

Шторы беру в Текстиль-контакте (-40% к цене Леруа мерлен если берешь метров 60-80 хотя бы), плитку- на фабрике, мебель у производителей, кухни - на Вияре режут, потом собирают, технику - у серых импортеров оптом.

Понимаете? Мне даже базовый набор уже на 30% обойдется дешевле, а то и -50%, от того, что человек впервые столкнувшись с ремонтом потратит.


Опыт не пропьешь.

Хочу сейчас пойти на курсы дизайнера интерьеров, может ктото посоветует?
Востаннє редагувалось investorkiev в Пон 10 чер, 2019 14:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 14:26

  Serg-ik написав:
  investorkiev написав:ездил в основном в Гудман, в центре - мясо&вино, на ПОХе - кухмейстер и т.д.

без выпендрёжа, просто шаурму скушать, -не можете?


Серж, ну почему я должен понижать свое личное качество жизни когда работаю?

Может мне еще и маршрутками ездить??

И в Венецию на уикенд не летать??

А смысл тогда в этом всем какой? Зачем вообще жить?
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 14:43

  Serg-ik написав:
  investorkiev написав:ездил в основном в Гудман, в центре - мясо&вино, на ПОХе - кухмейстер и т.д.

без выпендрёжа, просто шаурму скушать, -не можете?

Трибека хочет жить долго и счастливо.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 14:44

  investorkiev написав:Секрет в том, что за годы сидения на форуме, и кучи сделанных ремонтов, я наработал базу оптовых поставщиков.

Шторы беру в Текстиль-контакте (-40% к цене Леруа мерлен если берешь метров 60-80 хотя бы), плитку- на фабрике, мебель у производителей, кухни - на Вияре режут, потом собирают, технику - у серых импортеров оптом.

Понимаете? Мне даже базовый набор уже на 30% обойдется дешевле, а то и -50%, от того, что человек впервые столкнувшись с ремонтом потратит.


Опыт не пропьешь.

Хочу сейчас пойти на курсы дизайнера интерьеров, может ктото посоветует?

Помогите мне сделать ремонт, Трибека, по старой дружбе, а?
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 14:53

  investorkiev написав:Секрет в том, что за годы сидения на форуме, и кучи сделанных ремонтов, я наработал базу оптовых поставщиков.

Шторы беру в Текстиль-контакте (-40% к цене Леруа мерлен если берешь метров 60-80 хотя бы), плитку- на фабрике, мебель у производителей, кухни - на Вияре режут, потом собирают, технику - у серых импортеров оптом.

Понимаете? Мне даже базовый набор уже на 30% обойдется дешевле, а то и -50%, от того, что человек впервые столкнувшись с ремонтом потратит.


Опыт не пропьешь.

Хочу сейчас пойти на курсы дизайнера интерьеров, может ктото посоветует?

з МБА на курси дизайнерів :?:
чувствую, скоро буде "а де можна закінчити курси врозеточніка"
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 14:56

  flyman написав:з МБА на курси дизайнерів :?:
чувствую, скоро буде "а де можна закінчити курси врозеточніка"

Дизайнер интерьера очень достойная специальность. И, главное, ее не вытеснят роботы + она не имеет привязки к стране.
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 14:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:У меня норматив ремонта в новострое с нуля под ключ (с мебелью, техникой, шторами):

-комфорт класс 270$/м
-жлоб класс 200$/м

я правильно понимаю, что там, где Вы делаете по 270, у других получается 400+?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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