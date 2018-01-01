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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 10 чер, 2019 14:07
Кстати, Трибека, а вы можете выложить фотку ремонта комфорт-класса па270?
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airmax78
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Додано: Пон 10 чер, 2019 14:17
airmax78 написав:
Кстати, Трибека, а вы можете выложить фотку ремонта комфорт-класса па270?
Комфорт-класс па270 успешно сдается за 18000грн в мес. Так что для арендаторов в самый раз!
А по поводу ресторанов - их некорректно добавлять, потому что цена зависит от территориального расположения квартиры, и какие рестораны там рядом.
Например, когда делал ремонт на Соломенке - ездил в основном в Гудман, в центре - мясо&вино, на ПОХе - кухмейстер и т.д.
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investorkiev
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Додано: Пон 10 чер, 2019 14:20
investorkiev написав:
ездил в основном в Гудман, в центре - мясо&вино, на ПОХе - кухмейстер и т.д.
без выпендрёжа, просто шаурму скушать, -не можете?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Пон 10 чер, 2019 14:24
Секрет в том, что за годы сидения на форуме, и кучи сделанных ремонтов, я наработал базу оптовых поставщиков.
Шторы беру в Текстиль-контакте (-40% к цене Леруа мерлен если берешь метров 60-80 хотя бы), плитку- на фабрике, мебель у производителей, кухни - на Вияре режут, потом собирают, технику - у серых импортеров оптом.
Понимаете? Мне даже базовый набор уже на 30% обойдется дешевле, а то и -50%, от того, что человек впервые столкнувшись с ремонтом потратит.
Опыт не пропьешь.
Хочу сейчас пойти на курсы дизайнера интерьеров, может ктото посоветует?
Востаннє редагувалось investorkiev
в Пон 10 чер, 2019 14:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 10 чер, 2019 14:26
Serg-ik написав: investorkiev написав:
ездил в основном в Гудман, в центре - мясо&вино, на ПОХе - кухмейстер и т.д.
без выпендрёжа, просто шаурму скушать, -не можете?
Серж, ну почему я должен понижать свое личное качество жизни когда работаю?
Может мне еще и маршрутками ездить??
И в Венецию на уикенд не летать??
А смысл тогда в этом всем какой? Зачем вообще жить?
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investorkiev
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Додано: Пон 10 чер, 2019 14:43
Serg-ik написав: investorkiev написав:
ездил в основном в Гудман, в центре - мясо&вино, на ПОХе - кухмейстер и т.д.
без выпендрёжа, просто шаурму скушать, -не можете?
Трибека хочет жить долго и счастливо.
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airmax78
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Додано: Пон 10 чер, 2019 14:44
investorkiev написав:
Секрет в том, что за годы сидения на форуме, и кучи сделанных ремонтов, я наработал базу оптовых поставщиков.
Шторы беру в Текстиль-контакте (-40% к цене Леруа мерлен если берешь метров 60-80 хотя бы), плитку- на фабрике, мебель у производителей, кухни - на Вияре режут, потом собирают, технику - у серых импортеров оптом.
Понимаете? Мне даже базовый набор уже на 30% обойдется дешевле, а то и -50%, от того, что человек впервые столкнувшись с ремонтом потратит.
Опыт не пропьешь.
Хочу сейчас пойти на курсы дизайнера интерьеров, может ктото посоветует?
Помогите мне сделать ремонт, Трибека, по старой дружбе, а?
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airmax78
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Додано: Пон 10 чер, 2019 14:53
investorkiev написав:
Секрет в том, что за годы сидения на форуме, и кучи сделанных ремонтов, я наработал базу оптовых поставщиков.
Шторы беру в Текстиль-контакте (-40% к цене Леруа мерлен если берешь метров 60-80 хотя бы), плитку- на фабрике, мебель у производителей, кухни - на Вияре режут, потом собирают, технику - у серых импортеров оптом.
Понимаете? Мне даже базовый набор уже на 30% обойдется дешевле, а то и -50%, от того, что человек впервые столкнувшись с ремонтом потратит.
Опыт не пропьешь.
Хочу сейчас пойти на курсы дизайнера интерьеров, может ктото посоветует?
з МБА на курси дизайнерів
чувствую, скоро буде "а де можна закінчити курси врозеточніка"
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Пон 10 чер, 2019 14:56
flyman написав:
з МБА на курси дизайнерів
чувствую, скоро буде "а де можна закінчити курси врозеточніка"
Дизайнер интерьера очень достойная специальность. И, главное, ее не вытеснят роботы + она не имеет привязки к стране.
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Додано: Пон 10 чер, 2019 14:59
investorkiev написав:
У меня норматив ремонта в новострое с нуля под ключ (с мебелью, техникой, шторами):
-комфорт класс 270$/м
-жлоб класс 200$/м
я правильно понимаю, что там, где Вы делаете по 270, у других получается 400+?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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