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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1155115611571158

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 163
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
28%
45
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
6%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
24
Всього голосів : 163
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 15:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

investorkiev написав:У меня норматив ремонта в новострое с нуля под ключ (с мебелью, техникой, шторами):

-комфорт класс 270$/м
-жлоб класс 200$/м

Только при таких затратах аренда будет рентабельна.

ЗЫ: в эти цифры не включены мои личные затраты во время ремонтов, напр: обеды в ресторанах, бензин, массаж после активного дня, и т.д
Соглашусь. Бизнес в каких границах под аренду, уровень ЦП, к примеру, однуху Ван бедрум в 50 м2 с прицелом сдавать за 900- штуку.

Отправлено с моего Redmi Note 5 через Tapatalk
Alex_V_K_79
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 15:09

  airmax78 написав:
  flyman написав:з МБА на курси дизайнерів :?:
чувствую, скоро буде "а де можна закінчити курси врозеточніка"

Дизайнер интерьера очень достойная специальность. И, главное, ее не вытеснят роботы + она не имеет привязки к стране.



Я не хочу быть наемным дизайнером. Но раз уж я занялся недвижимостью, то смежная специальность не помешает.

Флай сам вообще плитку кладет, хотя програмист, а меня подкалывает.

Что касается вашего ремонта, Аирмакс, то вы перфекционист- с вами связываться себе дороже.

Вы готовы повесить в свою прэлэсть за полляма куе дверной звонок из Эпицентра под их privat lable “Up” за 258 грн? Ответьте себе на этот вопрос.

Готовы тумбу под рукомойник заказать в Черкассах за 1200 грн+доставка и самому метнуться на своем Лексусе в Бровары за умывальником к нему (1100грн)? Чтобы получить на выходе тумбу с умывальником 80см за 2300+бензин (аналог в Эпицентре от 7000 грн)?
И морально на вас не будет давить что тумба не из Италии, а из Черкасс?

Я делаю не идеально, но мне идеально и не нужно, а вам нужно.

Я бы на вашем месте не покупал бы, а продал и купил нечто идеальное - абстрактное - евробонды например (скоро будет новая эмиссия 10тилетних, вангую ставку 10% в юсд), а на купонный доход арендуйте. Для вас так будет лучше, поверьте.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 16:15

  Serg-ik написав:
  investorkiev написав:ездил в основном в Гудман, в центре - мясо&вино, на ПОХе - кухмейстер и т.д.

без выпендрёжа, просто шаурму скушать, -не можете?

Нет, ремонт комфорт-класса как-никак
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 16:22

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:
  flyman написав:з МБА на курси дизайнерів :?:
чувствую, скоро буде "а де можна закінчити курси врозеточніка"

Дизайнер интерьера очень достойная специальность. И, главное, ее не вытеснят роботы + она не имеет привязки к стране.



Я не хочу быть наемным дизайнером. Но раз уж я занялся недвижимостью, то смежная специальность не помешает.

Флай сам вообще плитку кладет, хотя програмист, а меня подкалывает.

Что касается вашего ремонта, Аирмакс, то вы перфекционист- с вами связываться себе дороже.

Вы готовы повесить в свою прэлэсть за полляма куе дверной звонок из Эпицентра под их privat lable “Up” за 258 грн? Ответьте себе на этот вопрос.

Готовы тумбу под рукомойник заказать в Черкассах за 1200 грн+доставка и самому метнуться на своем Лексусе в Бровары за умывальником к нему (1100грн)? Чтобы получить на выходе тумбу с умывальником 80см за 2300+бензин (аналог в Эпицентре от 7000 грн)?
И морально на вас не будет давить что тумба не из Италии, а из Черкасс?

Я делаю не идеально, но мне идеально и не нужно, а вам нужно.

Я бы на вашем месте не покупал бы, а продал и купил нечто идеальное - абстрактное - евробонды например (скоро будет новая эмиссия 10тилетних, вангую ставку 10% в юсд), а на купонный доход арендуйте. Для вас так будет лучше, поверьте.

Никакой я не перфекционист. Меня полностью устроит тумбочка из Черкасс с раковиной из Броваров если она будет не хуже, чем та, за 17К в Эпике. Опять же, я еще никогда не жил в своей квартире. Вдруг мне понравится? Тем более модные МОПы и все такое.
Хотя, может вы и правы: сколько там той жизни осталось? Но если передумаю - сдайте мне, пожалуйста, своих поставщиков? #Лендлордыальтруисты #Лендлордыфилантропы
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 16:44

Буит дорожать ...

https://www.metalika.ua/articles/obshch ... 62019.html
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 16:49

  zzzzzz написав:Буит дорожать ...

https://www.metalika.ua/articles/obshch ... 62019.html

Если сравнить с 2014м годом, то там еще есть куда падать и падать
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 16:56

  antey1969 написав:
  zzzzzz написав:Буит дорожать ...

https://www.metalika.ua/articles/obshch ... 62019.html

Если сравнить с 2014м годом, то там еще есть куда падать и падать

Тогда и нефть доходила до 30 ( в 2015 )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 16:57

Польский центробанк: с открытием немецкого рынка труда в 2020 году около четверти украинских трудовых мигрантов могут уйти из Польши. Вклад украинских мигрантов в динамику польского реального ВВП в 2013-2017 гг. оценивается как 0.3-0.9 процентных пункта ежегодно.
https://businessinsider.com.pl/finanse/ ... M4LRuIjWIY
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 17:01

  antey1969 написав:
  zzzzzz написав:Буит дорожать ...

https://www.metalika.ua/articles/obshch ... 62019.html

Если сравнить с 2014м годом, то там еще есть куда падать и падать

На третью башню Тарян обязан прайс снизить на 20% - арматура практически дармовая стала.
airmax78
 
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