Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:з МБА на курси дизайнерів чувствую, скоро буде "а де можна закінчити курси врозеточніка"
Дизайнер интерьера очень достойная специальность. И, главное, ее не вытеснят роботы + она не имеет привязки к стране.
Я не хочу быть наемным дизайнером. Но раз уж я занялся недвижимостью, то смежная специальность не помешает.
Флай сам вообще плитку кладет, хотя програмист, а меня подкалывает.
Что касается вашего ремонта, Аирмакс, то вы перфекционист- с вами связываться себе дороже.
Вы готовы повесить в свою прэлэсть за полляма куе дверной звонок из Эпицентра под их privat lable “Up” за 258 грн? Ответьте себе на этот вопрос.
Готовы тумбу под рукомойник заказать в Черкассах за 1200 грн+доставка и самому метнуться на своем Лексусе в Бровары за умывальником к нему (1100грн)? Чтобы получить на выходе тумбу с умывальником 80см за 2300+бензин (аналог в Эпицентре от 7000 грн)? И морально на вас не будет давить что тумба не из Италии, а из Черкасс?
Я делаю не идеально, но мне идеально и не нужно, а вам нужно.
Я бы на вашем месте не покупал бы, а продал и купил нечто идеальное - абстрактное - евробонды например (скоро будет новая эмиссия 10тилетних, вангую ставку 10% в юсд), а на купонный доход арендуйте. Для вас так будет лучше, поверьте.
flyman написав:з МБА на курси дизайнерів чувствую, скоро буде "а де можна закінчити курси врозеточніка"
Дизайнер интерьера очень достойная специальность. И, главное, ее не вытеснят роботы + она не имеет привязки к стране.
Я не хочу быть наемным дизайнером. Но раз уж я занялся недвижимостью, то смежная специальность не помешает.
Флай сам вообще плитку кладет, хотя програмист, а меня подкалывает.
Что касается вашего ремонта, Аирмакс, то вы перфекционист- с вами связываться себе дороже.
Вы готовы повесить в свою прэлэсть за полляма куе дверной звонок из Эпицентра под их privat lable “Up” за 258 грн? Ответьте себе на этот вопрос.
Готовы тумбу под рукомойник заказать в Черкассах за 1200 грн+доставка и самому метнуться на своем Лексусе в Бровары за умывальником к нему (1100грн)? Чтобы получить на выходе тумбу с умывальником 80см за 2300+бензин (аналог в Эпицентре от 7000 грн)? И морально на вас не будет давить что тумба не из Италии, а из Черкасс?
Я делаю не идеально, но мне идеально и не нужно, а вам нужно.
Я бы на вашем месте не покупал бы, а продал и купил нечто идеальное - абстрактное - евробонды например (скоро будет новая эмиссия 10тилетних, вангую ставку 10% в юсд), а на купонный доход арендуйте. Для вас так будет лучше, поверьте.
Никакой я не перфекционист. Меня полностью устроит тумбочка из Черкасс с раковиной из Броваров если она будет не хуже, чем та, за 17К в Эпике. Опять же, я еще никогда не жил в своей квартире. Вдруг мне понравится? Тем более модные МОПы и все такое. Хотя, может вы и правы: сколько там той жизни осталось? Но если передумаю - сдайте мне, пожалуйста, своих поставщиков? #Лендлордыальтруисты #Лендлордыфилантропы
Польский центробанк: с открытием немецкого рынка труда в 2020 году около четверти украинских трудовых мигрантов могут уйти из Польши. Вклад украинских мигрантов в динамику польского реального ВВП в 2013-2017 гг. оценивается как 0.3-0.9 процентных пункта ежегодно. https://businessinsider.com.pl/finanse/ ... M4LRuIjWIY