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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1157115811591160>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 164
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
27%
45
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
25
Всього голосів : 164
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 17:11

  airmax78 написав:
  antey1969 написав:
  zzzzzz написав:Буит дорожать ...

https://www.metalika.ua/articles/obshch ... 62019.html

Если сравнить с 2014м годом, то там еще есть куда падать и падать

На третью башню Тарян обязан прайс снизить на 20% - арматура практически дармовая стала.

Ты ж вроде образованный человек, подумай, к чему приведет снижение мировой цены на вторую по величине экспортную группу товаров ?
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 17:15

  investorkiev написав:Секрет в том, что за годы сидения на форуме, и кучи сделанных ремонтов, я наработал базу оптовых поставщиков.

Шторы беру в Текстиль-контакте (-40% к цене Леруа мерлен если берешь метров 60-80 хотя бы), плитку- на фабрике, мебель у производителей, кухни - на Вияре режут, потом собирают, технику - у серых импортеров оптом.

Понимаете? Мне даже базовый набор уже на 30% обойдется дешевле, а то и -50%, от того, что человек впервые столкнувшись с ремонтом потратит.


Опыт не пропьешь.

Хочу сейчас пойти на курсы дизайнера интерьеров, может ктото посоветует?


Может, вам лучше в снабженцы?
Дизайнеры в Украине обычно недоучившиеся архитекторы
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 17:18

  airmax78 написав:На третью башню Тарян обязан прайс снизить на 20% - арматура практически дармовая стала.


Даром это сколько, особенно если учесть что в Украине реально 2 производителя - Метинвест и Криворожсталь?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 17:30

  investorkiev написав:Готовы тумбу под рукомойник заказать в Черкассах за 1200 грн+доставка и самому метнуться на своем Лексусе в Бровары за умывальником к нему (1100грн)? Чтобы получить на выходе тумбу с умывальником 80см за 2300+бензин (аналог в Эпицентре от 7000 грн)?
И морально на вас не будет давить что тумба не из Италии, а из Черкасс?

Понимаешь Натаха, из настоящего влагостойкого МДФ тумба не может стоить 1200 грн. Влагостойкий МДФ штука дорогая.
Можешь выложить фото тумбы после года эксплуатации квартирантами?
Натаха, тема китайских копий автоматических выключателей Siemens, кабеля электропроводки от подпольных цехов и сантехнических фитингов сплющиваемых пальцами не раскрыта...
Самый важный вопрос - Где берешь новых мастеров? Вокзал?
Второй раз с тобой сотрудничать это ненаучная фантастика.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 17:40

  shapo написав:Может, вам лучше в снабженцы?
Дизайнеры в Украине обычно недоучившиеся архитекторы

Дизайнеров в Украине нет. Очень сложная профессия. Нужна школа кадров, а это не одно десятилетие.
Художник - оформитель это не дизайнер.
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 17:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

shapo написав:
  airmax78 написав:На третью башню Тарян обязан прайс снизить на 20% - арматура практически дармовая стала.


Даром это сколько, особенно если учесть что в Украине реально 2 производителя - Метинвест и Криворожсталь?
Арматура только Арселор (криворожсталь)

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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 17:48

shapo написав:Даром это сколько, особенно если учесть что в Украине реально 2 производителя - Метинвест и Криворожсталь?


  5396669 написав:Арматура только Арселор (криворожсталь)

Т.е. и тут врут, и мои глаза врут когда вижу арматуру приходящую мне на стройку
https://sales.metinvestholding.com/ru/products
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 18:01

Инфляция в Украине в мае замедлилась до 0,7%, в годовом измерении выросла до 9,6% - Госстат

Инфляция в Украине в мае замедлилась до 0,7%, в годовом измерении выросла до 9,6% - Госстат
Инфляция в Украине в мае 2019 года составила 0,7% по сравнению 1% в апреле, 0,9% - в марте, 0,5% - в феврале и 1% - в январе, сообщила Государственная служба статистики Украины в понедельник.

Согласно ее данным, в годовом измерении рост потребительских цен по итогам мая текущего года ускорился до 9,6% с 8,8% в апреле и 8,6% в марте.

Базовая инфляция в мае 2019 года снизилась до 0,2%, тогда как в апреле ее показатель составлял 0,4%, марте - 1,2%, феврале - 0,2%, январе - 0,3%. В годовом измерении сохранилась на уровне апреля - 7,4% по сравнению с 7,6% в марте, 7,8% - в феврале и 8,3% - в январе.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 18:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

investorkiev написав:
  airmax78 написав:
  flyman написав:з МБА на курси дизайнерів :?:
чувствую, скоро буде "а де можна закінчити курси врозеточніка"

Дизайнер интерьера очень достойная специальность. И, главное, ее не вытеснят роботы + она не имеет привязки к стране.



Я не хочу быть наемным дизайнером. Но раз уж я занялся недвижимостью, то смежная специальность не помешает.

Флай сам вообще плитку кладет, хотя програмист, а меня подкалывает.

Что касается вашего ремонта, Аирмакс, то вы перфекционист- с вами связываться себе дороже.

Вы готовы повесить в свою прэлэсть за полляма куе дверной звонок из Эпицентра под их privat lable “Up” за 258 грн? Ответьте себе на этот вопрос.

Готовы тумбу под рукомойник заказать в Черкассах за 1200 грн+доставка и самому метнуться на своем Лексусе в Бровары за умывальником к нему (1100грн)? Чтобы получить на выходе тумбу с умывальником 80см за 2300+бензин (аналог в Эпицентре от 7000 грн)?
И морально на вас не будет давить что тумба не из Италии, а из Черкасс?

Я делаю не идеально, но мне идеально и не нужно, а вам нужно.

Я бы на вашем месте не покупал бы, а продал и купил нечто идеальное - абстрактное - евробонды например (скоро будет новая эмиссия 10тилетних, вангую ставку 10% в юсд), а на купонный доход арендуйте. Для вас так будет лучше, поверьте.
А покупать евробонды? Погуглил - не нашел...

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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 18:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

shapo написав:
shapo написав:Даром это сколько, особенно если учесть что в Украине реально 2 производителя - Метинвест и Криворожсталь?


  5396669 написав:Арматура только Арселор (криворожсталь)

Т.е. и тут врут, и мои глаза врут когда вижу арматуру приходящую мне на стройку
https://sales.metinvestholding.com/ru/products
Макеевка (еле дышит) и промметал болгария (импорт).

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