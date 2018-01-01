investorkiev написав:

airmax78 написав: flyman написав: з МБА на курси дизайнерів

чувствую, скоро буде "а де можна закінчити курси врозеточніка" з МБА на курси дизайнерівчувствую, скоро буде "а де можна закінчити курси врозеточніка"

Дизайнер интерьера очень достойная специальность. И, главное, ее не вытеснят роботы + она не имеет привязки к стране. Дизайнер интерьера очень достойная специальность. И, главное, ее не вытеснят роботы + она не имеет привязки к стране.

Я не хочу быть наемным дизайнером. Но раз уж я занялся недвижимостью, то смежная специальность не помешает.Флай сам вообще плитку кладет, хотя програмист, а меня подкалывает.Что касается вашего ремонта, Аирмакс, то вы перфекционист- с вами связываться себе дороже.Вы готовы повесить в свою прэлэсть за полляма куе дверной звонок из Эпицентра под их privat lable “Up” за 258 грн? Ответьте себе на этот вопрос.Готовы тумбу под рукомойник заказать в Черкассах за 1200 грн+доставка и самому метнуться на своем Лексусе в Бровары за умывальником к нему (1100грн)? Чтобы получить на выходе тумбу с умывальником 80см за 2300+бензин (аналог в Эпицентре от 7000 грн)?И морально на вас не будет давить что тумба не из Италии, а из Черкасс?Я делаю не идеально, но мне идеально и не нужно, а вам нужно.Я бы на вашем месте не покупал бы, а продал и купил нечто идеальное - абстрактное - евробонды например (скоро будет новая эмиссия 10тилетних, вангую ставку 10% в юсд), а на купонный доход арендуйте. Для вас так будет лучше, поверьте.