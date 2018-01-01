Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:Секрет в том, что за годы сидения на форуме, и кучи сделанных ремонтов, я наработал базу оптовых поставщиков.
Шторы беру в Текстиль-контакте (-40% к цене Леруа мерлен если берешь метров 60-80 хотя бы), плитку- на фабрике, мебель у производителей, кухни - на Вияре режут, потом собирают, технику - у серых импортеров оптом.
Понимаете? Мне даже базовый набор уже на 30% обойдется дешевле, а то и -50%, от того, что человек впервые столкнувшись с ремонтом потратит.
Опыт не пропьешь.
Хочу сейчас пойти на курсы дизайнера интерьеров, может ктото посоветует?
Может, вам лучше в снабженцы? Дизайнеры в Украине обычно недоучившиеся архитекторы
investorkiev написав:Готовы тумбу под рукомойник заказать в Черкассах за 1200 грн+доставка и самому метнуться на своем Лексусе в Бровары за умывальником к нему (1100грн)? Чтобы получить на выходе тумбу с умывальником 80см за 2300+бензин (аналог в Эпицентре от 7000 грн)? И морально на вас не будет давить что тумба не из Италии, а из Черкасс?
Понимаешь Натаха, из настоящего влагостойкого МДФ тумба не может стоить 1200 грн. Влагостойкий МДФ штука дорогая. Можешь выложить фото тумбы после года эксплуатации квартирантами? Натаха, тема китайских копий автоматических выключателей Siemens, кабеля электропроводки от подпольных цехов и сантехнических фитингов сплющиваемых пальцами не раскрыта... Самый важный вопрос - Где берешь новых мастеров? Вокзал? Второй раз с тобой сотрудничать это ненаучная фантастика.
Инфляция в Украине в мае замедлилась до 0,7%, в годовом измерении выросла до 9,6% - Госстат
Инфляция в Украине в мае замедлилась до 0,7%, в годовом измерении выросла до 9,6% - Госстат Инфляция в Украине в мае 2019 года составила 0,7% по сравнению 1% в апреле, 0,9% - в марте, 0,5% - в феврале и 1% - в январе, сообщила Государственная служба статистики Украины в понедельник.
Согласно ее данным, в годовом измерении рост потребительских цен по итогам мая текущего года ускорился до 9,6% с 8,8% в апреле и 8,6% в марте.
Базовая инфляция в мае 2019 года снизилась до 0,2%, тогда как в апреле ее показатель составлял 0,4%, марте - 1,2%, феврале - 0,2%, январе - 0,3%. В годовом измерении сохранилась на уровне апреля - 7,4% по сравнению с 7,6% в марте, 7,8% - в феврале и 8,3% - в январе.
flyman написав:з МБА на курси дизайнерів чувствую, скоро буде "а де можна закінчити курси врозеточніка"
Дизайнер интерьера очень достойная специальность. И, главное, ее не вытеснят роботы + она не имеет привязки к стране.
Я не хочу быть наемным дизайнером. Но раз уж я занялся недвижимостью, то смежная специальность не помешает.
Флай сам вообще плитку кладет, хотя програмист, а меня подкалывает.
Что касается вашего ремонта, Аирмакс, то вы перфекционист- с вами связываться себе дороже.
Вы готовы повесить в свою прэлэсть за полляма куе дверной звонок из Эпицентра под их privat lable “Up” за 258 грн? Ответьте себе на этот вопрос.
Готовы тумбу под рукомойник заказать в Черкассах за 1200 грн+доставка и самому метнуться на своем Лексусе в Бровары за умывальником к нему (1100грн)? Чтобы получить на выходе тумбу с умывальником 80см за 2300+бензин (аналог в Эпицентре от 7000 грн)? И морально на вас не будет давить что тумба не из Италии, а из Черкасс?
Я делаю не идеально, но мне идеально и не нужно, а вам нужно.
Я бы на вашем месте не покупал бы, а продал и купил нечто идеальное - абстрактное - евробонды например (скоро будет новая эмиссия 10тилетних, вангую ставку 10% в юсд), а на купонный доход арендуйте. Для вас так будет лучше, поверьте.