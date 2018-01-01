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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1157115811591160

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 164
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
27%
45
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
25
Всього голосів : 164
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 18:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Орнаж начал продажи во второй очереди.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 18:23

  UA написав:
  shapo написав:Может, вам лучше в снабженцы?
Дизайнеры в Украине обычно недоучившиеся архитекторы

Дизайнеров в Украине нет. Очень сложная профессия. Нужна школа кадров, а это не одно десятилетие.
Художник - оформитель это не дизайнер.


Так а как на снабженца выучиться? Только на своем опыте, что и делаю. Каждый ремонт лучше предшествующего и постоянно нахожу новые темы, где сьекономить можно. На 1 квартире может и нет смысла заморачиваться, но если одновременно делаешь хоть 3-4-5 штук, то экономия уже существенная на каждой мелочи.

Вон ЮА сомневается в цене влагостойкой тумбы, ничего не соображая в сути вопроса.

ЮА, сколько стоит лист (3*6метров) обычного ДСП и сколько влагостойкого? Какая разница между двумя этими листами в деньгах? Сколько из такого листа можно наклепать тумб под умывальник?

Подумай на досуге...
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 18:23

  Оранжевый-хит сезона написав:Орнаж начал продажи во второй очереди.



Цена??? Уже в третий раз ты это вбрасываешь и пропадаешь!!!!

Сколько за метр? Какая самая дешевая однуха? Какие сроки сдачи??
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 18:25

Все наверно слышали что с 1 июля должен быть запущен рынок электроэнергии.

Вообщем к запуску рынка еще ничего не готово, и сегодня Зеленский внес законопроект с отсрочкой запуска на 1 год. Не факт конечно что ВР проголосует.

Вообщем реально для подготовки к запуску , если подойти с умом надо 6-9 месяцев.

Чем это обернется ?

Коммерческие тарифы вырастут , примерно на 30% , плюс минус, т.к. много факторов влияет.

Население , может тарифы вырастут в 2 раза, но тут уже все сложнее, тут уже большая политика вмешивается, и такой крупный рост далеко не всем понравится. Ну и еще долги ЖКХ вдобавок надо учитывать, они никуда не делись.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 18:27

  5396669 написав:А покупать евробонды? Погуглил - не нашел...

Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk


Видимо вас забанили в гугле?

https://www.google.com/amp/s/interfax.c ... 0-amp.html

Украина готовит 7-летние евробонды, начнет road show 10 июня
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 18:35

  investorkiev написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Орнаж начал продажи во второй очереди.



Цена??? Уже в третий раз ты это вбрасываешь и пропадаешь!!!!

Сколько за метр? Какая самая дешевая однуха? Какие сроки сдачи??

На старте продаж - цены от 16000 грн. за метр.
30 метров 590 000 грн.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 18:36

  investorkiev написав:
Вон ЮА сомневается в цене влагостойкой тумбы, ничего не соображая в сути вопроса.

ЮА, сколько стоит лист (3*6метров) обычного ДСП и сколько влагостойкого? Какая разница между двумя этими листами в деньгах? Сколько из такого листа можно наклепать тумб под умывальник?

Подумай на досуге...

МДФ? ДСП?
Натаха, сколько стоит просто качественный влагостойкий МДФ мне известно. Потому под аренду стараюсь обходится без мебели в ванных комнатах.
Если ты заказываешь тумбу под умывальник из ДСП??? :mrgreen:
Предлагаю дискуссию на этом закончить.
UA
 
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  #<1 ... 1157115811591160
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