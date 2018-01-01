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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 10 чер, 2019 18:17
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Орнаж начал продажи во второй очереди.
Додано: Пон 10 чер, 2019 18:23
Так а как на снабженца выучиться? Только на своем опыте, что и делаю. Каждый ремонт лучше предшествующего и постоянно нахожу новые темы, где сьекономить можно. На 1 квартире может и нет смысла заморачиваться, но если одновременно делаешь хоть 3-4-5 штук, то экономия уже существенная на каждой мелочи.
Вон ЮА сомневается в цене влагостойкой тумбы, ничего не соображая в сути вопроса.
ЮА, сколько стоит лист (3*6метров) обычного ДСП и сколько влагостойкого? Какая разница между двумя этими листами в деньгах? Сколько из такого листа можно наклепать тумб под умывальник?
Подумай на досуге...
Додано: Пон 10 чер, 2019 18:23
Додано: Пон 10 чер, 2019 18:25
Все наверно слышали что с 1 июля должен быть запущен рынок электроэнергии.
Вообщем к запуску рынка еще ничего не готово, и сегодня Зеленский внес законопроект с отсрочкой запуска на 1 год. Не факт конечно что ВР проголосует.
Вообщем реально для подготовки к запуску , если подойти с умом надо 6-9 месяцев.
Чем это обернется ?
Коммерческие тарифы вырастут , примерно на 30% , плюс минус, т.к. много факторов влияет.
Население , может тарифы вырастут в 2 раза, но тут уже все сложнее, тут уже большая политика вмешивается, и такой крупный рост далеко не всем понравится. Ну и еще долги ЖКХ вдобавок надо учитывать, они никуда не делись.
Живите своим умом!
Додано: Пон 10 чер, 2019 18:27
Видимо вас забанили в гугле?
Украина готовит 7-летние евробонды, начнет road show 10 июня
Додано: Пон 10 чер, 2019 18:35
Додано: Пон 10 чер, 2019 18:36
МДФ? ДСП?
Натаха, сколько стоит просто качественный влагостойкий МДФ мне известно. Потому под аренду стараюсь обходится без мебели в ванных комнатах.
Если ты заказываешь тумбу под умывальник из ДСП???
Предлагаю дискуссию на этом закончить.
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