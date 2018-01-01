Додано: Пон 10 чер, 2019 18:25

Все наверно слышали что с 1 июля должен быть запущен рынок электроэнергии.



Вообщем к запуску рынка еще ничего не готово, и сегодня Зеленский внес законопроект с отсрочкой запуска на 1 год. Не факт конечно что ВР проголосует.



Вообщем реально для подготовки к запуску , если подойти с умом надо 6-9 месяцев.



Чем это обернется ?



Коммерческие тарифы вырастут , примерно на 30% , плюс минус, т.к. много факторов влияет.



Население , может тарифы вырастут в 2 раза, но тут уже все сложнее, тут уже большая политика вмешивается, и такой крупный рост далеко не всем понравится. Ну и еще долги ЖКХ вдобавок надо учитывать, они никуда не делись.

Живите своим умом!