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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1159116011611162>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 164
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
27%
45
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
25
Всього голосів : 164
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 19:01

  5396669 написав:
investorkiev написав:
  5396669 написав:А покупать евробонды? Погуглил - не нашел...

Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk


Видимо вас забанили в гугле?

https://www.google.com/amp/s/interfax.c ... 0-amp.html

Украина готовит 7-летние евробонды, начнет road show 10 июня
Имелось ввиду как их покупать? Сам процесс.

Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk


Ну, сначала нужно приготовить бабло...
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 19:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

investorkiev написав:
  5396669 написав:
investorkiev написав:[quote="4683668:5396669"]А покупать евробонды? Погуглил - не нашел...

Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk


Видимо вас забанили в гугле?

https://www.google.com/amp/s/interfax.c ... 0-amp.html

Украина готовит 7-летние евробонды, начнет road show 10 июня
Имелось ввиду как их покупать? Сам процесс.

Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk


Ну, сначала нужно приготовить бабло...[/quote]Развернуто)))


Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
5396669
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 19:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ремонтиники и лендлорды - ну создайте себе ветку йопт ... 2 листа по дсп...

давайте поговорим о другом (все пытаюсь по теме ветки) - я вот тут к коллегой дискутировал на тему недвиги и ее роста в последние месяцы и о причинах сего. итак:

1. шо за нах? или в чем причина роста? кто покупатели? и за какие шиши?
а) понаехи из-за полного ппца в регионах массово прут в Киев и скупают все подряд. за что - продали в регионах + поднакопили + рассрочка.
б) они же сожрали всю аренду (отчего цена аренды тоже капитально выросла), как результат из анабиоза повылазили лендлорды, увидевшие в этом бизнес (покупка с целью сдачи). и разгоняют.
в) как мне тут писали - жить стало настолько лучше, что люди стали покупать жилье (кредиты кстати нормально не пашут если кто не в курсе), хотя долги по комуналке ппц какие накопились. кстати, я так смотрю, а не зря петя с ахметкой нагнули всю страну на роттердам+ - еще есть куда наклонять раз такой спрос на недвигу.
г) заробитчане (в основном из регионов) прислали 100500 бумажек сюда и они или их дети наконец осуществили мечту любого украинского провинциала про квартиру в столице.
д) причина непонятна и неизвестна и никак не связана с платежеспособным спросом, который есть всегда, но по идее объем его не велик.
е) вся страна пашет в IT и рубит деньги тыщами в американских президентах.
ё) ваш вариант - кто эти люди, которые резко в последние месяцы (кстати после выборов) резко ринулись покупать недвигу.
иначе я хз кто эти марсиане, скупающие недвигу и толкающие цену вверх.

2. что дальше?
а) это как в начале 2000-х - все только начинается, дальше к звездам (мантра риелторов и киевлян с несколькими квартирами)
б) пузырь скоро лопнет (мантра понаехов, у которых нет денег на квартиру)
в) стабилизец - будет бродить +- 10-20% но в общем ровно.
г) свой вариант

3. почему сейчас? не 6 мес назад, не 12, а сейчас
а) Зеленский - наш кумир и поведет нас в светлое будущее с шаурмой и квартирами. + Кривой Рог уверенно переселяется в Киев.
б) весна - вот все и проснулось
в) Петя и Гройсман таки вывели страну из кризиса и если бы не враги было бы еще лучше.
г) все испугались дефолта и побежали в недвигу (по предложению Бени)
д) страна нагребла кучу кредитов, что привело к росту перспектив в головах потенциальных покупателей
е) свой вариант

прошу выбрать ваши варианты. расширенные ответы приветствуются.
jj1981ua
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 19:25

  jj1981ua написав:ремонтиники и лендлорды - ну создайте себе ветку йопт ... 2 листа по дсп...

давайте поговорим о другом (все пытаюсь по теме ветки) - я вот тут к коллегой дискутировал на тему недвиги и ее роста в последние месяцы и о причинах сего. итак:

1. шо за нах? или в чем причина роста? кто покупатели? и за какие шиши?
а) понаехи из-за полного ппца в регионах массово прут в Киев и скупают все подряд. за что - продали в регионах + поднакопили + рассрочка.
б) они же сожрали всю аренду (отчего цена аренды тоже капитально выросла), как результат из анабиоза повылазили лендлорды, увидевшие в этом бизнес (покупка с целью сдачи). и разгоняют.
в) как мне тут писали - жить стало настолько лучше, что люди стали покупать жилье (кредиты кстати нормально не пашут если кто не в курсе), хотя долги по комуналке ппц какие накопились. кстати, я так смотрю, а не зря петя с ахметкой нагнули всю страну на роттердам+ - еще есть куда наклонять раз такой спрос на недвигу.
г) заробитчане (в основном из регионов) прислали 100500 бумажек сюда и они или их дети наконец осуществили мечту любого украинского провинциала про квартиру в столице.
д) причина непонятна и неизвестна и никак не связана с платежеспособным спросом, который есть всегда, но по идее объем его не велик.
е) вся страна пашет в IT и рубит деньги тыщами в американских президентах.
ё) ваш вариант - кто эти люди, которые резко в последние месяцы (кстати после выборов) резко ринулись покупать недвигу.
иначе я хз кто эти марсиане, скупающие недвигу и толкающие цену вверх.

2. что дальше?
а) это как в начале 2000-х - все только начинается, дальше к звездам (мантра риелторов и киевлян с несколькими квартирами)
б) пузырь скоро лопнет (мантра понаехов, у которых нет денег на квартиру)
в) стабилизец - будет бродить +- 10-20% но в общем ровно.
г) свой вариант

3. почему сейчас? не 6 мес назад, не 12, а сейчас
а) Зеленский - наш кумир и поведет нас в светлое будущее с шаурмой и квартирами. + Кривой Рог уверенно переселяется в Киев.
б) весна - вот все и проснулось
в) Петя и Гройсман таки вывели страну из кризиса и если бы не враги было бы еще лучше.
г) все испугались дефолта и побежали в недвигу (по предложению Бени)
д) страна нагребла кучу кредитов, что привело к росту перспектив в головах потенциальных покупателей
е) свой вариант

прошу выбрать ваши варианты. расширенные ответы приветствуются.

Многобукоф. Скажите, а в ресторанах кто цены так взвинтил: арендаторы или лендлорды? А в мед клиниках?
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 19:40

  investorkiev написав:Собственно, ЮА, озвучь свои бюджеты ремонта, а то все критикуешь и критикуешь...

2019 год. Скромный ремонт 1к -47 метров в доме с претензией на БК: 214 у.е. это только материалы.
Учено всё - всё при всё т.е. под ключ.
Электрика и сантехника качественно, без компромиссов.
Грунтовки, гидроизоляция европейского производства, согласно тех. карте.
Стены - покраска качественной краской 1 класса износостойкости.
Ламинат 33 класс, 12 мм.
Плитка приличная Украина, замазка швов уровня от Мапей.
Сантехника (краны) бюджетная Германия.
Инсталляция Geberit.
Межкомнатные двери пр-во Родос.
Техника средне бюджетная. Посудомойка, красивая вытяжка Элика.
Светильники приличной европейской фабрики с соответствующим видом.
По работам у меня нетипичный случай.
Имею доступ ко всему ассортименту "расово верной" строительно - ремонтной техники типа Festool PLANEX, плиткорезы с лазерными линейками и пр. глупостями.
Мастера у меня работают этим инструментом, втихаря от своих постоянных прорабов (типа заболел). Приобщаются к хорошему - готовятся к отправке в Германию :mrgreen:
Расценки для меня соответственно тоже иные.
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 19:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:214 у.е. это только материалы.

Це шо за цифірь?
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 19:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Юа, а зачем в арендную хату инсталяцию унитаза делаешь?

Он ломучий, плюс если попадется толстый арендатор - выламает нахрен (реальный случай у знакомого был), и обслуживать сложнее.
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 19:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

jj1981ua
Причина - изменение потребительских настроений.
Народ считает что дно пройдено. Привык к войне.
Позитивные потребительские настроения не только в Украине.
Из США сообщают, что местный пипл расчехляет свои частные пенсионные фонды с целью... купить катер или крутое авто.
Можно говорить о глобальных розовых очках.
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 19:59

  Квесторе_поверніться написав:
  UA написав:214 у.е. это только материалы.

Це шо за цифірь?

214 у.е. за 1 кв. метр естественно.
Мы тут уже как трейдеры на своей фене базарим :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 20:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Почему растут цены на недвижимость?

Да просто страна более менее отошла от пипца 2015-2016 годов.

Экономика нащупала новую точку равновесия.

Это когда 10% могут копить на недвигу, но у других 30% нечем оплатить ротердам+. Эти люди почти не пересекаются.

Плюс - намечается дефицит предложения на первичке в Киеве (спад ввода в эксплуатацию уже второй год подряд).

Плюс недоверие к банкам. Я ни одного знакомого не знаю, которые бы увеличили депозитный портфель, но знаю парочку которые купили по очередной квартирке.

Плюс реально дешевизна квартир - цены откатились на уровень 2003-2004 годов.

Почему сейчас? Имхо это никак не связано с выборами, просто совпало.

Плюс нищета в регионах и отсутствие уже полностью медицины, образования, работы там - выталкивают людей за границу или в Киев.

Что дальше?

Уменьшение предложения, затягивание строек, стабилизация цен.

И такая стабилизация до очередного мирового кризиса. Когда он будет? А вот это правильный вопрос (с) ..
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