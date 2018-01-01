Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ремонтиники и лендлорды - ну создайте себе ветку йопт ... 2 листа по дсп...
давайте поговорим о другом (все пытаюсь по теме ветки) - я вот тут к коллегой дискутировал на тему недвиги и ее роста в последние месяцы и о причинах сего. итак:
1. шо за нах? или в чем причина роста? кто покупатели? и за какие шиши? а) понаехи из-за полного ппца в регионах массово прут в Киев и скупают все подряд. за что - продали в регионах + поднакопили + рассрочка. б) они же сожрали всю аренду (отчего цена аренды тоже капитально выросла), как результат из анабиоза повылазили лендлорды, увидевшие в этом бизнес (покупка с целью сдачи). и разгоняют. в) как мне тут писали - жить стало настолько лучше, что люди стали покупать жилье (кредиты кстати нормально не пашут если кто не в курсе), хотя долги по комуналке ппц какие накопились. кстати, я так смотрю, а не зря петя с ахметкой нагнули всю страну на роттердам+ - еще есть куда наклонять раз такой спрос на недвигу. г) заробитчане (в основном из регионов) прислали 100500 бумажек сюда и они или их дети наконец осуществили мечту любого украинского провинциала про квартиру в столице. д) причина непонятна и неизвестна и никак не связана с платежеспособным спросом, который есть всегда, но по идее объем его не велик. е) вся страна пашет в IT и рубит деньги тыщами в американских президентах. ё) ваш вариант - кто эти люди, которые резко в последние месяцы (кстати после выборов) резко ринулись покупать недвигу. иначе я хз кто эти марсиане, скупающие недвигу и толкающие цену вверх.
2. что дальше? а) это как в начале 2000-х - все только начинается, дальше к звездам (мантра риелторов и киевлян с несколькими квартирами) б) пузырь скоро лопнет (мантра понаехов, у которых нет денег на квартиру) в) стабилизец - будет бродить +- 10-20% но в общем ровно. г) свой вариант
3. почему сейчас? не 6 мес назад, не 12, а сейчас а) Зеленский - наш кумир и поведет нас в светлое будущее с шаурмой и квартирами. + Кривой Рог уверенно переселяется в Киев. б) весна - вот все и проснулось в) Петя и Гройсман таки вывели страну из кризиса и если бы не враги было бы еще лучше. г) все испугались дефолта и побежали в недвигу (по предложению Бени) д) страна нагребла кучу кредитов, что привело к росту перспектив в головах потенциальных покупателей е) свой вариант
jj1981ua написав:ремонтиники и лендлорды - ну создайте себе ветку йопт ... 2 листа по дсп...
давайте поговорим о другом (все пытаюсь по теме ветки) - я вот тут к коллегой дискутировал на тему недвиги и ее роста в последние месяцы и о причинах сего. итак:
1. шо за нах? или в чем причина роста? кто покупатели? и за какие шиши? а) понаехи из-за полного ппца в регионах массово прут в Киев и скупают все подряд. за что - продали в регионах + поднакопили + рассрочка. б) они же сожрали всю аренду (отчего цена аренды тоже капитально выросла), как результат из анабиоза повылазили лендлорды, увидевшие в этом бизнес (покупка с целью сдачи). и разгоняют. в) как мне тут писали - жить стало настолько лучше, что люди стали покупать жилье (кредиты кстати нормально не пашут если кто не в курсе), хотя долги по комуналке ппц какие накопились. кстати, я так смотрю, а не зря петя с ахметкой нагнули всю страну на роттердам+ - еще есть куда наклонять раз такой спрос на недвигу. г) заробитчане (в основном из регионов) прислали 100500 бумажек сюда и они или их дети наконец осуществили мечту любого украинского провинциала про квартиру в столице. д) причина непонятна и неизвестна и никак не связана с платежеспособным спросом, который есть всегда, но по идее объем его не велик. е) вся страна пашет в IT и рубит деньги тыщами в американских президентах. ё) ваш вариант - кто эти люди, которые резко в последние месяцы (кстати после выборов) резко ринулись покупать недвигу. иначе я хз кто эти марсиане, скупающие недвигу и толкающие цену вверх.
2. что дальше? а) это как в начале 2000-х - все только начинается, дальше к звездам (мантра риелторов и киевлян с несколькими квартирами) б) пузырь скоро лопнет (мантра понаехов, у которых нет денег на квартиру) в) стабилизец - будет бродить +- 10-20% но в общем ровно. г) свой вариант
3. почему сейчас? не 6 мес назад, не 12, а сейчас а) Зеленский - наш кумир и поведет нас в светлое будущее с шаурмой и квартирами. + Кривой Рог уверенно переселяется в Киев. б) весна - вот все и проснулось в) Петя и Гройсман таки вывели страну из кризиса и если бы не враги было бы еще лучше. г) все испугались дефолта и побежали в недвигу (по предложению Бени) д) страна нагребла кучу кредитов, что привело к росту перспектив в головах потенциальных покупателей е) свой вариант
investorkiev написав:Собственно, ЮА, озвучь свои бюджеты ремонта, а то все критикуешь и критикуешь...
2019 год. Скромный ремонт 1к -47 метров в доме с претензией на БК: 214 у.е. это только материалы. Учено всё - всё при всё т.е. под ключ. Электрика и сантехника качественно, без компромиссов. Грунтовки, гидроизоляция европейского производства, согласно тех. карте. Стены - покраска качественной краской 1 класса износостойкости. Ламинат 33 класс, 12 мм. Плитка приличная Украина, замазка швов уровня от Мапей. Сантехника (краны) бюджетная Германия. Инсталляция Geberit. Межкомнатные двери пр-во Родос. Техника средне бюджетная. Посудомойка, красивая вытяжка Элика. Светильники приличной европейской фабрики с соответствующим видом. По работам у меня нетипичный случай. Имею доступ ко всему ассортименту "расово верной" строительно - ремонтной техники типа Festool PLANEX, плиткорезы с лазерными линейками и пр. глупостями. Мастера у меня работают этим инструментом, втихаря от своих постоянных прорабов (типа заболел). Приобщаются к хорошему - готовятся к отправке в Германию Расценки для меня соответственно тоже иные.
За Голос...наш голос Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
jj1981ua Причина - изменение потребительских настроений. Народ считает что дно пройдено. Привык к войне. Позитивные потребительские настроения не только в Украине. Из США сообщают, что местный пипл расчехляет свои частные пенсионные фонды с целью... купить катер или крутое авто. Можно говорить о глобальных розовых очках.