Додано: Пон 10 чер, 2019 19:17

ремонтиники и лендлорды - ну создайте себе ветку йопт ... 2 листа по дсп...



давайте поговорим о другом (все пытаюсь по теме ветки) - я вот тут к коллегой дискутировал на тему недвиги и ее роста в последние месяцы и о причинах сего. итак:



1. шо за нах? или в чем причина роста? кто покупатели? и за какие шиши?

а) понаехи из-за полного ппца в регионах массово прут в Киев и скупают все подряд. за что - продали в регионах + поднакопили + рассрочка.

б) они же сожрали всю аренду (отчего цена аренды тоже капитально выросла), как результат из анабиоза повылазили лендлорды, увидевшие в этом бизнес (покупка с целью сдачи). и разгоняют.

в) как мне тут писали - жить стало настолько лучше, что люди стали покупать жилье (кредиты кстати нормально не пашут если кто не в курсе), хотя долги по комуналке ппц какие накопились. кстати, я так смотрю, а не зря петя с ахметкой нагнули всю страну на роттердам+ - еще есть куда наклонять раз такой спрос на недвигу.

г) заробитчане (в основном из регионов) прислали 100500 бумажек сюда и они или их дети наконец осуществили мечту любого украинского провинциала про квартиру в столице.

д) причина непонятна и неизвестна и никак не связана с платежеспособным спросом, который есть всегда, но по идее объем его не велик.

е) вся страна пашет в IT и рубит деньги тыщами в американских президентах.

ё) ваш вариант - кто эти люди, которые резко в последние месяцы (кстати после выборов) резко ринулись покупать недвигу.

иначе я хз кто эти марсиане, скупающие недвигу и толкающие цену вверх.



2. что дальше?

а) это как в начале 2000-х - все только начинается, дальше к звездам (мантра риелторов и киевлян с несколькими квартирами)

б) пузырь скоро лопнет (мантра понаехов, у которых нет денег на квартиру)

в) стабилизец - будет бродить +- 10-20% но в общем ровно.

г) свой вариант



3. почему сейчас? не 6 мес назад, не 12, а сейчас

а) Зеленский - наш кумир и поведет нас в светлое будущее с шаурмой и квартирами. + Кривой Рог уверенно переселяется в Киев.

б) весна - вот все и проснулось

в) Петя и Гройсман таки вывели страну из кризиса и если бы не враги было бы еще лучше.

г) все испугались дефолта и побежали в недвигу (по предложению Бени)

д) страна нагребла кучу кредитов, что привело к росту перспектив в головах потенциальных покупателей

е) свой вариант



прошу выбрать ваши варианты. расширенные ответы приветствуются.