Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:Юа, а зачем в арендную хату инсталяцию унитаза делаешь?
Он ломучий, плюс если попадется толстый арендатор - выламает нахрен (реальный случай у знакомого был), и обслуживать сложнее.
Я знаю. Дом типа БК. У меня выбора нет. Сейчас горшок инсталляция это как в 90-е многоуровневые потолки. ПС. Выломана инсталляция это неквалифицированный монтаж. 400 кг расчетная нагрузка. Если по тех. карте монтировать, оба Кличко на горшке прыгать могут и всё будет ОК.
jj1981ua написав:ремонтиники и лендлорды - ну создайте себе ветку йопт ... 2 листа по дсп...
давайте поговорим о другом (все пытаюсь по теме ветки) - я вот тут к коллегой дискутировал на тему недвиги и ее роста в последние месяцы и о причинах сего. итак:
1. шо за нах? или в чем причина роста? кто покупатели? и за какие шиши? а) понаехи из-за полного ппца в регионах массово прут в Киев и скупают все подряд. за что - продали в регионах + поднакопили + рассрочка. б) они же сожрали всю аренду (отчего цена аренды тоже капитально выросла), как результат из анабиоза повылазили лендлорды, увидевшие в этом бизнес (покупка с целью сдачи). и разгоняют. в) как мне тут писали - жить стало настолько лучше, что люди стали покупать жилье (кредиты кстати нормально не пашут если кто не в курсе), хотя долги по комуналке ппц какие накопились. кстати, я так смотрю, а не зря петя с ахметкой нагнули всю страну на роттердам+ - еще есть куда наклонять раз такой спрос на недвигу. г) заробитчане (в основном из регионов) прислали 100500 бумажек сюда и они или их дети наконец осуществили мечту любого украинского провинциала про квартиру в столице. д) причина непонятна и неизвестна и никак не связана с платежеспособным спросом, который есть всегда, но по идее объем его не велик. е) вся страна пашет в IT и рубит деньги тыщами в американских президентах. ё) ваш вариант - кто эти люди, которые резко в последние месяцы (кстати после выборов) резко ринулись покупать недвигу. иначе я хз кто эти марсиане, скупающие недвигу и толкающие цену вверх.
2. что дальше? а) это как в начале 2000-х - все только начинается, дальше к звездам (мантра риелторов и киевлян с несколькими квартирами) б) пузырь скоро лопнет (мантра понаехов, у которых нет денег на квартиру) в) стабилизец - будет бродить +- 10-20% но в общем ровно. г) свой вариант
3. почему сейчас? не 6 мес назад, не 12, а сейчас а) Зеленский - наш кумир и поведет нас в светлое будущее с шаурмой и квартирами. + Кривой Рог уверенно переселяется в Киев. б) весна - вот все и проснулось в) Петя и Гройсман таки вывели страну из кризиса и если бы не враги было бы еще лучше. г) все испугались дефолта и побежали в недвигу (по предложению Бени) д) страна нагребла кучу кредитов, что привело к росту перспектив в головах потенциальных покупателей е) свой вариант
я купил квартиру в Оранж ситидешевле на 3000 долларов чем машину жене.... одно из двух или квартиры были очень дешовые или машины дорогие... хотя нет... машина была дешевле чем те которые я покупал 15 лет назад и 10 лет назад...
Киев вошел в ТОП-15 городов в мире по пробкам на дорогах Киев оказался на 13 месте в рейтинге городов мира, где жители больше всего времени тратят в пробках.
По подсчетам составителей рейтинга, в 2018 году показатель для столицы Украины вырос на 2%. Таким образом, жители Киева тратили в пробках на 46% времени больше, чем занимало бы преодоление того же растояния по свободной дороге. Самыми загруженными стали дороги Мумбаи (Индия) и Боготы (Колумбия), где время в дороге занимало соответственно на 65% и 63% больше, чем без пробок. https://mbiz.censor.net.ua/news/3131529 ... na_dorogah