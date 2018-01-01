jj1981ua написав:

ремонтиники и лендлорды - ну создайте себе ветку йопт ... 2 листа по дсп...давайте поговорим о другом (все пытаюсь по теме ветки) - я вот тут к коллегой дискутировал на тему недвиги и ее роста в последние месяцы и о причинах сего. итак:1. шо за нах? или в чем причина роста? кто покупатели? и за какие шиши?а) понаехи из-за полного ппца в регионах массово прут в Киев и скупают все подряд. за что - продали в регионах + поднакопили + рассрочка.б) они же сожрали всю аренду (отчего цена аренды тоже капитально выросла), как результат из анабиоза повылазили лендлорды, увидевшие в этом бизнес (покупка с целью сдачи). и разгоняют.в) как мне тут писали - жить стало настолько лучше, что люди стали покупать жилье (кредиты кстати нормально не пашут если кто не в курсе), хотя долги по комуналке ппц какие накопились. кстати, я так смотрю, а не зря петя с ахметкой нагнули всю страну на роттердам+ - еще есть куда наклонять раз такой спрос на недвигу.г) заробитчане (в основном из регионов) прислали 100500 бумажек сюда и они или их дети наконец осуществили мечту любого украинского провинциала про квартиру в столице.д) причина непонятна и неизвестна и никак не связана с платежеспособным спросом, который есть всегда, но по идее объем его не велик.е) вся страна пашет в IT и рубит деньги тыщами в американских президентах.ё) ваш вариант - кто эти люди, которые резко в последние месяцы (кстати после выборов) резко ринулись покупать недвигу.иначе я хз кто эти марсиане, скупающие недвигу и толкающие цену вверх.2. что дальше?а) это как в начале 2000-х - все только начинается, дальше к звездам (мантра риелторов и киевлян с несколькими квартирами)б) пузырь скоро лопнет (мантра понаехов, у которых нет денег на квартиру)в) стабилизец - будет бродить +- 10-20% но в общем ровно.г) свой вариант3. почему сейчас? не 6 мес назад, не 12, а сейчаса) Зеленский - наш кумир и поведет нас в светлое будущее с шаурмой и квартирами. + Кривой Рог уверенно переселяется в Киев.б) весна - вот все и проснулосьв) Петя и Гройсман таки вывели страну из кризиса и если бы не враги было бы еще лучше.г) все испугались дефолта и побежали в недвигу (по предложению Бени)д) страна нагребла кучу кредитов, что привело к росту перспектив в головах потенциальных покупателейе) свой вариантпрошу выбрать ваши варианты. расширенные ответы приветствуются.