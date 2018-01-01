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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1160116111621163>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 164
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
27%
45
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
25
Всього голосів : 164
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 20:05

  investorkiev написав:Юа, а зачем в арендную хату инсталяцию унитаза делаешь?

Он ломучий, плюс если попадется толстый арендатор - выламает нахрен (реальный случай у знакомого был), и обслуживать сложнее.

Я знаю.
Дом типа БК. У меня выбора нет.
Сейчас горшок инсталляция это как в 90-е многоуровневые потолки.
ПС. Выломана инсталляция это неквалифицированный монтаж. 400 кг расчетная нагрузка.
Если по тех. карте монтировать, оба Кличко на горшке прыгать могут и всё будет ОК.
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 20:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Сегодня зашел в квартиру к тетке, которая шьет мне шторы. Привез ткани.

Это жах. Общага (не студенческая а для взрослых- может завода какого то, хз), вонь, выставленные тапки в коридор, валяющийся на лестнице бухарь.

Самое страшное - что там живут со взрослыми дети. Хорошие такие (пока) ребятишки....

Кухня одна на этаж, ооочень заср@ная, душ и туалет (по типу очко) тоже на этаж общие.

Я не знаю, что нужно реформировать, но так жить нельзя, особенно с детьми.

Может я стал старый и размяк, но сижу и думаю как помочь ее сыну - пареньку лет 11.

При чем мать не бухает, но пашет, зп 10кгрн, плюс халтурки. Мужа нет, своей недвиги нет, родственники в селе.

Может ноутбук ему подарить? Типа разбудить интерес к ИТ, может хоть так выскочит? ...
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 20:21

  investorkiev написав:Сегодня зашел в квартиру к тетке, которая шьет мне шторы. Привез ткани.

Это жах. Общага (не студенческая а для взрослых- может завода какого то, хз), вонь, выставленные тапки в коридор, валяющийся на лестнице бухарь.

Самое страшное - что там живут со взрослыми дети. Хорошие такие (пока) ребятишки....

Кухня одна на этаж, ооочень заср@ная, душ и туалет (по типу очко) тоже на этаж общие.

Я не знаю, что нужно реформировать, но так жить нельзя, особенно с детьми.

Может я стал старый и размяк, но сижу и думаю как помочь ее сыну - пареньку лет 11.

При чем мать не бухает, но пашет, зп 10кгрн, плюс халтурки. Мужа нет, своей недвиги нет, родственники в селе.

Может ноутбук ему подарить? Типа разбудить интерес к ИТ, может хоть так выскочит? ...

Оплати спортивную секцию на год.
Карате, айкидо, дзюдо...
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 20:25

  jj1981ua написав:ремонтиники и лендлорды - ну создайте себе ветку йопт ... 2 листа по дсп...

давайте поговорим о другом (все пытаюсь по теме ветки) - я вот тут к коллегой дискутировал на тему недвиги и ее роста в последние месяцы и о причинах сего. итак:

1. шо за нах? или в чем причина роста? кто покупатели? и за какие шиши?
а) понаехи из-за полного ппца в регионах массово прут в Киев и скупают все подряд. за что - продали в регионах + поднакопили + рассрочка.
б) они же сожрали всю аренду (отчего цена аренды тоже капитально выросла), как результат из анабиоза повылазили лендлорды, увидевшие в этом бизнес (покупка с целью сдачи). и разгоняют.
в) как мне тут писали - жить стало настолько лучше, что люди стали покупать жилье (кредиты кстати нормально не пашут если кто не в курсе), хотя долги по комуналке ппц какие накопились. кстати, я так смотрю, а не зря петя с ахметкой нагнули всю страну на роттердам+ - еще есть куда наклонять раз такой спрос на недвигу.
г) заробитчане (в основном из регионов) прислали 100500 бумажек сюда и они или их дети наконец осуществили мечту любого украинского провинциала про квартиру в столице.
д) причина непонятна и неизвестна и никак не связана с платежеспособным спросом, который есть всегда, но по идее объем его не велик.
е) вся страна пашет в IT и рубит деньги тыщами в американских президентах.
ё) ваш вариант - кто эти люди, которые резко в последние месяцы (кстати после выборов) резко ринулись покупать недвигу.
иначе я хз кто эти марсиане, скупающие недвигу и толкающие цену вверх.

2. что дальше?
а) это как в начале 2000-х - все только начинается, дальше к звездам (мантра риелторов и киевлян с несколькими квартирами)
б) пузырь скоро лопнет (мантра понаехов, у которых нет денег на квартиру)
в) стабилизец - будет бродить +- 10-20% но в общем ровно.
г) свой вариант

3. почему сейчас? не 6 мес назад, не 12, а сейчас
а) Зеленский - наш кумир и поведет нас в светлое будущее с шаурмой и квартирами. + Кривой Рог уверенно переселяется в Киев.
б) весна - вот все и проснулось
в) Петя и Гройсман таки вывели страну из кризиса и если бы не враги было бы еще лучше.
г) все испугались дефолта и побежали в недвигу (по предложению Бени)
д) страна нагребла кучу кредитов, что привело к росту перспектив в головах потенциальных покупателей
е) свой вариант

прошу выбрать ваши варианты. расширенные ответы приветствуются.

я купил квартиру в Оранж ситидешевле на 3000 долларов чем машину жене.... одно из двух или квартиры были очень дешовые или машины дорогие... хотя нет... машина была дешевле чем те которые я покупал 15 лет назад и 10 лет назад...
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 20:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Уну!!! Ну вот зачем ты купил квартиру в Оранже?? Цель какая? Перепродажа? Аренда?
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 20:47

О, тут все цветет и дорожает?

А я почти все слила и закупилась попкорном. :)
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 20:50

  investorkiev написав:Уну!!! Ну вот зачем ты купил квартиру в Оранже?? Цель какая? Перепродажа? Аренда?

Слушай, 19000 долларов за 39 квадратов, с рассрочкой на 2 года. Я с зарплаты её выплачивал.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 21:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Киев вошел в ТОП-15 городов в мире по пробкам на дорогах
Киев оказался на 13 месте в рейтинге городов мира, где жители больше всего времени тратят в пробках.

По подсчетам составителей рейтинга, в 2018 году показатель для столицы Украины вырос на 2%. Таким образом, жители Киева тратили в пробках на 46% времени больше, чем занимало бы преодоление того же растояния по свободной дороге.
Самыми загруженными стали дороги Мумбаи (Индия) и Боготы (Колумбия), где время в дороге занимало соответственно на 65% и 63% больше, чем без пробок.
https://mbiz.censor.net.ua/news/3131529 ... na_dorogah

Это хорошо или плохо в контексте КРЖН?
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 21:09

  Оранжевый-хит сезона написав:
  investorkiev написав:Уну!!! Ну вот зачем ты купил квартиру в Оранже?? Цель какая? Перепродажа? Аренда?

Слушай, 19000 долларов за 39 квадратов, с рассрочкой на 2 года. Я с зарплаты её выплачивал.


Ну хз. А когда сдача? К концу 2020 успеют?
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 21:12

  Elensk написав:О, тут все цветет и дорожает?

А я почти все слила и закупилась попкорном. :)


Да-да, шо, за 49 дней, прошедшие с выборов (или 21 день с инаугурации) слили все активы?

Какой дисконт от рынка?
Сколько налогов уплачено?

#лендлордыВизионеры
Востаннє редагувалось investorkiev в Пон 10 чер, 2019 21:32, всього редагувалось 1 раз.
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