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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 10 чер, 2019 21:26
airmax78 написав:
Многобукоф. Скажите, а в ресторанах кто цены так взвинтил: арендаторы или лендлорды? А в мед клиниках?
ну да - если что-то где-то подорожало - должна расти цена на недвигу. Л. логика)
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Додано: Пон 10 чер, 2019 21:30
jj1981ua написав: airmax78 написав:
Многобукоф. Скажите, а в ресторанах кто цены так взвинтил: арендаторы или лендлорды? А в мед клиниках?
ну да - если что-то где-то подорожало - должна расти цена на недвигу. Л. логика)
Не что-то где-то, а все и везде. И да, это однозначный фактор для роста цены на недвигу.
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Додано: Пон 10 чер, 2019 21:31
investorkiev написав: Elensk написав:
О, тут все цветет и дорожает?
А я почти все слила и закупилась попкорном.
Да-да, шо, за 49 дней, прошедшие с выборов (или 21 день с инаугурации) слили все активы?
Какой дисконт от рынка?
Сколько налогов уплачено?
конкурентка по очковтирательству нарисовалась,правильно,даёшь монополию на сказочки венского леса
а по рынку интересная ситуация сложилась,слышал,что знакомые продают единичку,в акуе от цен и уровня торга что предлагают,говорят ремонт не ценят,говорят у вас всё как у бабушки с дедушкой,хотя ремонту лет 5,делали всё как для себя и не экономили,хотят по цене "голые цены" в Ирпене.
С другой стороны один знакомый купил хату и довольный как слон,почти по цене 13-го года,с твёрдым видом и выпученными глазами доказывая,что сейчас дно из дна и нас ждёт взлёт цен как в 2000-2013,мол хорошо встрял копытами,я так понял наодалживался бабла у всех у кого только мог.
Рылы достигли своего,на рынке сумятица и разброд,одни в шоке,другие в непонятной эйфории и хотят пристроить катлетку как можно скорее,психология рулит,за страхи умело берут крестьян и водят как корову по пастбищу
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Пон 10 чер, 2019 21:33
UA написав:
jj1981ua
Причина - изменение потребительских настроений.
Народ считает что дно пройдено. Привык к войне.
Позитивные потребительские настроения не только в Украине.
Из США сообщают, что местный пипл расчехляет свои частные пенсионные фонды с целью... купить катер или крутое авто.
Можно говорить о глобальных розовых очках.
Как-то наивно звучит - потребительские настроения в стране, заваленной долгами по жкх, со средней зп 9000 (в Киеве 14-15).
Без обид, но показатель, который нельзя измерить - это ни о чем (или, как вариант, спланированная акция типа олигопольного сговора)
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Додано: Пон 10 чер, 2019 21:33
Elensk написав:
О, тут все цветет и дорожает?
А я почти все слила и закупилась попкорном.
Это серьезный поступок.
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Додано: Пон 10 чер, 2019 21:35
airmax78 написав:
Не что-то где-то, а все и везде. И да, это однозначный фактор для роста цены на недвигу.
это все дорожает последние 5 лет, а недвига весной от спячки проснулась.
риторика заинтересованного лица прям прет
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Додано: Пон 10 чер, 2019 21:37
jj1981ua написав: airmax78 написав:
Не что-то где-то, а все и везде. И да, это однозначный фактор для роста цены на недвигу.
это все дорожает последние 5 лет, а недвига весной от спячки проснулась.
риторика заинтересованного лица прям прет
Вы упустили, прошлой осенью уже был нехилый рост, очень нехилый
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Додано: Пон 10 чер, 2019 21:39
jj1981ua написав: airmax78 написав:
Не что-то где-то, а все и везде. И да, это однозначный фактор для роста цены на недвигу.
это все дорожает последние 5 лет, а недвига весной от спячки проснулась.
риторика заинтересованного лица прям прет
Она бы раньше проснулась, но выборы все затормозили. Хотя я согласен, что для какого-то взрывного роста предпосылок нет.
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