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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1160116111621163

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 164
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
27%
45
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
25
Всього голосів : 164
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 21:26

  airmax78 написав:Многобукоф. Скажите, а в ресторанах кто цены так взвинтил: арендаторы или лендлорды? А в мед клиниках?

ну да - если что-то где-то подорожало - должна расти цена на недвигу. Л. логика)
jj1981ua
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 21:30

  jj1981ua написав:
  airmax78 написав:Многобукоф. Скажите, а в ресторанах кто цены так взвинтил: арендаторы или лендлорды? А в мед клиниках?

ну да - если что-то где-то подорожало - должна расти цена на недвигу. Л. логика)

Не что-то где-то, а все и везде. И да, это однозначный фактор для роста цены на недвигу.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 21:31

  investorkiev написав:
  Elensk написав:О, тут все цветет и дорожает?

А я почти все слила и закупилась попкорном. :)


Да-да, шо, за 49 дней, прошедшие с выборов (или 21 день с инаугурации) слили все активы?

Какой дисконт от рынка?
Сколько налогов уплачено?

конкурентка по очковтирательству нарисовалась,правильно,даёшь монополию на сказочки венского леса :lol:

а по рынку интересная ситуация сложилась,слышал,что знакомые продают единичку,в акуе от цен и уровня торга что предлагают,говорят ремонт не ценят,говорят у вас всё как у бабушки с дедушкой,хотя ремонту лет 5,делали всё как для себя и не экономили,хотят по цене "голые цены" в Ирпене.
С другой стороны один знакомый купил хату и довольный как слон,почти по цене 13-го года,с твёрдым видом и выпученными глазами доказывая,что сейчас дно из дна и нас ждёт взлёт цен как в 2000-2013,мол хорошо встрял копытами,я так понял наодалживался бабла у всех у кого только мог.
Рылы достигли своего,на рынке сумятица и разброд,одни в шоке,другие в непонятной эйфории и хотят пристроить катлетку как можно скорее,психология рулит,за страхи умело берут крестьян и водят как корову по пастбищу :evil:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 21:33

  UA написав:jj1981ua
Причина - изменение потребительских настроений.
Народ считает что дно пройдено. Привык к войне.
Позитивные потребительские настроения не только в Украине.
Из США сообщают, что местный пипл расчехляет свои частные пенсионные фонды с целью... купить катер или крутое авто.
Можно говорить о глобальных розовых очках.

Как-то наивно звучит - потребительские настроения в стране, заваленной долгами по жкх, со средней зп 9000 (в Киеве 14-15).
Без обид, но показатель, который нельзя измерить - это ни о чем (или, как вариант, спланированная акция типа олигопольного сговора)
jj1981ua
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 21:33

  Elensk написав:О, тут все цветет и дорожает?

А я почти все слила и закупилась попкорном. :)

Это серьезный поступок.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 21:35

  airmax78 написав:Не что-то где-то, а все и везде. И да, это однозначный фактор для роста цены на недвигу.

это все дорожает последние 5 лет, а недвига весной от спячки проснулась.
риторика заинтересованного лица прям прет
jj1981ua
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 21:37

  jj1981ua написав:
  airmax78 написав:Не что-то где-то, а все и везде. И да, это однозначный фактор для роста цены на недвигу.

это все дорожает последние 5 лет, а недвига весной от спячки проснулась.
риторика заинтересованного лица прям прет


Вы упустили, прошлой осенью уже был нехилый рост, очень нехилый
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 21:39

  jj1981ua написав:
  airmax78 написав:Не что-то где-то, а все и везде. И да, это однозначный фактор для роста цены на недвигу.

это все дорожает последние 5 лет, а недвига весной от спячки проснулась.
риторика заинтересованного лица прям прет

Она бы раньше проснулась, но выборы все затормозили. Хотя я согласен, что для какого-то взрывного роста предпосылок нет.
airmax78
 
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