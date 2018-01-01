Додано: Пон 10 чер, 2019 21:31

investorkiev написав: Elensk написав: О, тут все цветет и дорожает?



А я почти все слила и закупилась попкорном. О, тут все цветет и дорожает?А я почти все слила и закупилась попкорном.



Да-да, шо, за 49 дней, прошедшие с выборов (или 21 день с инаугурации) слили все активы?



Какой дисконт от рынка?

Сколько налогов уплачено? Да-да, шо, за 49 дней, прошедшие с выборов (или 21 день с инаугурации) слили все активы?Какой дисконт от рынка?Сколько налогов уплачено?

конкурентка по очковтирательству нарисовалась,правильно,даёшь монополию на сказочки венского лесаа по рынку интересная ситуация сложилась,слышал,что знакомые продают единичку,в акуе от цен и уровня торга что предлагают,говорят ремонт не ценят,говорят у вас всё как у бабушки с дедушкой,хотя ремонту лет 5,делали всё как для себя и не экономили,хотят по цене "голые цены" в Ирпене.С другой стороны один знакомый купил хату и довольный как слон,почти по цене 13-го года,с твёрдым видом и выпученными глазами доказывая,что сейчас дно из дна и нас ждёт взлёт цен как в 2000-2013,мол хорошо встрял копытами,я так понял наодалживался бабла у всех у кого только мог.Рылы достигли своего,на рынке сумятица и разброд,одни в шоке,другие в непонятной эйфории и хотят пристроить катлетку как можно скорее,психология рулит,за страхи умело берут крестьян и водят как корову по пастбищу