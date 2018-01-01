есть статистика по количеству сделок? по суммам?
я приводил примеры - 2 года назад 3-ха на троещине за 34, недавно - треха за 54. да, ни там ни там я свечку не держал и деньги не пересчитывал - все со слов. но за несколько месяцев так вырос спрос? квартиры всегда покупали и будут покупать - всегда рожаются дети, люди женятся и тд - процесс естественный даже без миграции, а она есть и не малая.
я вижу увеличенные ценники и рассказы о продажах (которые эти ценники оправдывают).
и пытаюсь понять причину.
цифры говорят, что предложение немалое и чтобы с таким предложение качнуть цены вверх нужен не слабый аргумент